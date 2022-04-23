Что произошло на Украине 23 апреля: ликвидация терминала с оружием в Одессе, «пасхальные» провокации ВСУ

Представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга отчитался о ликвидации высокоточными ракетами воздушного базирования Воздушно-космических войск РФ 11 военных объектов на территории Украины. Среди них — 7 мест скопления войск, в результате чего были уничтожены до двух рот пехоты, 25 единиц бронетехники и автотранспорта. Также ликвидированы три склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе Червонного. Армейская авиация, в свою очередь, нанесла удары по 66 целям, включая 58 районов сосредоточения войск, три командных пункта, три артиллерийских склада в районах Александровки, Комара и Богатыря.