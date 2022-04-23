Что произошло на Украине 23 апреля: ликвидация терминала с оружием в Одессе, «пасхальные» провокации ВСУ

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Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как обстоит ситуация на Украине и в Донбассе по состоянию на 23 апреля.
Заявления Минобороны РФ
Представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга отчитался о ликвидации высокоточными ракетами воздушного базирования Воздушно-космических войск РФ 11 военных объектов на территории Украины. Среди них — 7 мест скопления войск, в результате чего были уничтожены до двух рот пехоты, 25 единиц бронетехники и автотранспорта. Также ликвидированы три склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе Червонного. Армейская авиация, в свою очередь, нанесла удары по 66 целям, включая 58 районов сосредоточения войск, три командных пункта, три артиллерийских склада в районах Александровки, Комара и Богатыря.
Ракетно-артиллерийские войска при этом за предыдущие сутки поразили 1 098 целей, включая три вертолета Ми-8 на взлетной площадке в районе Чугуева, три зенитно-ракетных комплекса «Оса-АКМ» на окраине Барвенково, 16 складов вооружения и военной техники, а также 33 пункта управления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Помимо этого, под удар попали 919 опорных пунктов и районов скопления живой силы и техники, 124 огневые позиции украинской артиллерии.
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский Су-25 в районе Новой Дмитровки (Харьковская область). Также в течение ночи-утра уничтожены 15 беспилотников, в том числе один «Байрактар ТБ-2» над Новой Зарей (Николаевская область).
Расчеты зенитных ракетных-пушечных комплексов «Панцирь-С» сбили в воздухе две тактические ракеты «Точка-У» и три снаряда реактивной системы залпового огня над Чернобаевкой (Херсонская область).
В ходе вечернего брифинга МО сообщило о поражении высокоточными ракетами ВКС России 22 военных объектов на территории Украины, включая два командно-наблюдательных пункта батальона, один пункт управления бригады, 11 опорных пунктов, мест сосредоточения войск противника, а также три склада вооружения, военной техники и боеприпасов в районах городов Ильичевка и Краматорск, зенитно-ракетный комплекс «Бук М1» и три радиолокационные станции в районе населенного пункта Новая Дмитровка. При этом потери националистов составили до 200 человек и свыше 30 единиц автомобилей и бронетехники.
Также выведен из строя логистический терминал на военном аэродроме в районе Одессы, где хранилась крупная партия поступившего от США и европейских стран вооружения.
Армейская авиация при этом ударила по 79 целям, включая шесть командных пунктов, 52 района сосредоточения живой силы и техники противника, 16 складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего. Уничтожены три зенитно-ракетных комплекса «Бук-М1» в районе населенных пунктов Кураховка и Романовка, а также один «Тор» в районе Сергеевки.
Ракетно-артиллерийские войска РФ выполнили 102 огневые задачи, в результате уничтожив 6 пунктов управления, 84 опорных пункта и района скопления противника, десять артиллерийских батарей.
Средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника в районе населенных пунктов Изюм и Херсон, включая один «Байрактар ТБ-2» над Лозовой (Харьковская область).
Всего же с 24 февраля ВСУ потеряли 141 самолет, 110 вертолетов, 541 беспилотный летательный аппарат, 264 зенитных ракетных комплекса, 2479 единиц бронетехники, 278 реактивных систем залпового огня, 1081 полевое орудие и минометов, 2321 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ситуация в ДНР
Официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин в ходе вечернего брифинга сообщил о ликвидации 34 украинских националистов, двух огневых позиций 120-мм минометов, бронетранспортера и грузовика в течение минувших суток. Захвачены боевая машина пехоты и грузовик. При исполнении воинского долга погибли пятеро защитников ДНР, 19 получили ранения.
При этом ВСУ выпустили 216 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 152 и 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм минометов по одиннадцати населенным пунктам республики, в результате чего ранены трое мирных жителей, повреждены 19 жилых домов, объект инфраструктуры и автомобиль.
Отряды Народной милиции ДНР и Армии России блокировали украинских боевиков на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Националисты осуществляют безуспешные попытки вырваться из блокады, в результате лишь неся потери.
Также сегодня по просьбе вице-премьера Украины Ирины Верещук российская сторона организовала гуманитарный коридор и предоставила транспорт для эвакуации из Мариуполя гражданского населения. Мирная акция была сорвана украинскими националистами, открывшими с территории «Азовстали» огонь из минометов по объявленному месту сбора граждан возле торгового центра «Порт-Сити» на бульваре Шевченко.
Благодаря профессиональным действиям российских военных удалось вывести всех собравшихся людей из-под обстрела и предотвратить очередные жертвы среди мирного населения. При этом один из военнослужащих получил ранение.
Также в Мариуполе при осмотре завода им. Ильича ополченцы обнаружили большое количество убитых украинских военнослужащих, брошенную военную технику, медикаменты и множество разбросанных элементов униформы. Очевидно, что некоторые военнослужащие переоделись в гражданскую одежду и попытались покинуть город.
Ситуация в ЛНР
В Луганской Народной Республике (ЛНР) утром заявили о ликвидации 13 украинских военнослужащих, танка, двух бронетранспортеров, пяти автомобилей в течение минувших суток. ВСУ, в свою очередь, нанесли артиллерийские удары по населенным пунктам Первомайск (повреждены три жилых дома) и Новоайдар (ранен мужчина, повреждены три жилых дома). При этом были использованы 23 снаряда, выпущенных из артиллерийских орудий калибра 152 и 122-мм, а также реактивных систем залпового огня БМ-30 «Смерч».
С начала 23 апреля киевский режим также неоднократно обстрелял Первомайск и Новоайдар с применением реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», БМ-30 «Смерч», 122- и 152-мм артиллерии. В общей сложности использованы 53 снаряда.
Продолжаются упорные бои за Попасную, корпус ЛНР совместно с частями Армии России подошли к Лиману. Российская артиллерия ударила по военным целям в районах Попасной, Александровки. Боестолкновения наблюдаются в районах Золотого, Новотошковского.
В луганском офисе ОБСЕ обнаружили документы, подтверждающие взаимодействие мониторинговой миссии с Минобороны Украины, сообщили в пресс-службе Министерства госбезопасности республики. Среди них оказался список объектов инфраструктуры ЛНР, «возможно подлежащих огневому поражению», с указанием их точных координат.
В ведомстве заявили, что эти данные собирал руководитель северодонецкой команды ОБСЕ Ярослав Курак по поручению замруководителя луганской команды по вопросам соблюдения прав человека Пилар Кастро Мото.
Украина
Российский флаг поднят над Приморском (Запорожская область), а более чем 860 военнослужащих Нацгвардии Украины отказались выполнять преступные приказы своего командования и дезертировали из частей в марте 2022 года, сообщили в Минобороны РФ.
Оборонное ведомство отчиталось об обнаружении и уничтожении укрепленного пункта в средней школе одного из освобожденных населенных пунктов Херсонской области.
«Вблизи укрепрайонов располагались окопы, огневые точки и вооружение боевиков. В школьном дворе обнаружили сгоревшую технику, в подвале — места для отдыха, приготовления еды, а также медпункт», — отметили в ведомстве.
В школе также найдены миномет, несколько тысяч патронов различного калибра, гранатометы, а также переносные зенитные ракетные комплексы.
Также Минобороны заявило о подготовке США провокации с применением химического, биологического или ядерного оружия на Украине. Соответствующие планы являются реакцией на успехи России в проведении специальной военной операции.
Постановочный инцидент под чужим флагом может быть проведен на химических и биологических объектах Харькова и Киева, не исключена провокация на Запорожской атомной электростанции. Рассматриваются идеи нанесения ударов по хранилищу радиоактивных отходов в населенном пункте Каменское и применение оружия массового уничтожения в городах Славянск и Краматорск.
Кроме того, из британского Херефорда в расположение 16-й отдельной бригады ВВС Украины в Бродах (Львовская область) переброшены два подразделения британского спецназа SAS. Они должны помочь в организации кровавых акций на той территории Украины, которая освобождена Армией России и корпусами ЛДНР. Об этом изданию «РИА Новости» сообщил сотрудник российских силовых структур со ссылкой на источник в украинских вооруженных силах.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин уже поручил расследовать факты деятельности британских диверсантов SAS в районах Украины.
Также необходимо отметить, что в Русскую православную церковь продолжает поступать информация о готовящихся военных провокациях на Пасху в храмах Украины. Об этом сообщил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Российская армия взяла под контроль полигон Ягорлык, одноименный заповедник и Кинбурнскую косу на юго-западе Херсонской области. Это позволяет российским военным наносить артиллерийские удары с по Николаеву, Очакову и Одессе.
Одесская мэрия, в свою очередь, заявляла о попадании одной из ракет в жилой дом, однако, судя по всему, речь идет о неудачной попытке ВСУ перехватить боеприпас.
О взрывах сообщалось и в Днепропетровской области, в окрестностях Николаева. Об обстрелах сообщают власти Сумской и Черниговской областей.
Тем временем заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд в интервью для СМИ рассказала о поставках киевскому режиму американских реактивных систем залпового огня, а также обычной артиллерии. В частности, речь идет об установках M142 и M270.
«Итак, чтобы быть абсолютно четкой, отмечу: РСЗО уже поставляются. Есть союзники, работающие над самолетами. Кроме этого, есть огромное количество запчастей для военных самолетов, которые уже меняют ситуацию», — заявила она.
Чиновник добавила, что сейчас США работают с союзниками по НАТО для выделения большего количества реактивных систем.