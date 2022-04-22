Что произошло на Украине 22 апреля: захвачен крупнейший арсенал ВСУ, в Мелитополе возобновился образовательный процесс

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Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как обстоит ситуация на Украине и в Донбассе по состоянию на 22 апреля.
58-й день специальной операции России на Украине отметился несколькими позитивными событиями на фоне привычной политической и военной рутины. В Мариуполе началось восстановление нормальной жизни, несмотря на угрозу, исходящую от неонацистов на «Азовстали», в Мелитополе возобновила обучение первая школа, а власти Крыма намерены запустить предприятия, деятельность которых была остановлена из-за перекрытия киевским режимом Северо-Крымского канала.
За истекший день силовые структуры РФ отчитались о проделанной работе в рамках восстановления порядка на освобожденных территориях. Так, ФСБ сообщила о перехвате украинской диверсионной группы, которая планировала атаку на российский гуманитарный конвой с применением заминированного автомобиля.
После этого в тайниках боевиков был обнаружен внушительный арсенал: два переносных зенитно-ракетных комплекса «Игла», несколько гранатометов, пулемет и автомат Калашникова, более сотни гранат, 18 различных мин, 8 килограммов пластида, прочие боеприпасы и оборудование. Также была изъята и сама машина, начиненная взрывчаткой.
Еще одной интересной находкой стали полные данные о кадровом составе управления СБУ по Херсонской области. Об этом анонимные источники в силовых структурах сообщили РИА Новости.
В свою очередь, Минобороны заявило о результатах, достигнутых за сутки в ходе спецоперации по защите Донбасса. Российские военные ударом высокоточных крылатых ракет «Калибр» уничтожили до батальона ВСУ в районе железнодорожной станции н.п. Мелиоративное.
Также выведена из строя одна установка ЗРК С-300 в Новоселке, а рядом с Александровкой удары нанесли по командному пункту и району сосредоточения войск противника, погибли до 80 неонацистов, ликвидированы 23 единицы техники. Целями других ракет стали еще 13 объектов, включая два пункта управления и склад ракет для ЗРК «Оса-АКМ».
Авиация, артиллерия и ракетные войска поразили более 1330 целей, в том числе 44 пункта управления, 12 складов горючего, три склада РАВ и артиллерийская батарея. Также в результате ударов по аэродрому Барвенково уничтожен на земле вертолет Ми-8, станция радиоэлектронной борьбы и ЗРК «Бук-М1».
Силы ПВО сбили над Донецком тактическую ракету «Точка-У», также на линии соприкосновения с противником уничтожены 10 беспилотников Украины. Еще один БПЛА перехвачен боеприпасом «воздух-воздух».
Самым значимым военных достижений сегодняшнего дня стал захват возможно крупнейшего арсенала на территории Европы в Балаклее, расположенного в Харьковской области. На объекте площадью несколько сотен гектаров ВСУ бросили тысячи тонн боеприпасов.
Примечательно, что мэра Балаклеи Ивана Столбового на Украине обвинили в «госизмене и коллаборационизме». Причиной стали его попытки мирным путем договориться с российскими войсками, чтобы избежать ненужных жертв.
В свою очередь о победах России сообщил Генштаб ВСУ. По их заявлению, ВС РФ заняли поселок Лозовое к востоку от Изюма.
На территории ЛДНР и в освобожденные регионы Украины продолжается поставка гуманитарной помощи. МЧС РФ за последние дни привезли в Луганск и Донецк более 700 тонн предметов первой необходимости и строительных материалов для восстановления инфраструктуры. Также поддержала украинцев и Росгвардия, которая за неделю раздала жителям Херсонской и Запорожской областей 187 тонн припасов. Акции прошли в Бердянске, Геническе, Каховке, Мелитополе, Приморске, Херсоне и других населенных пунктах.
В Мелитополе, который почти с самого начала перешел под контроль ВС РФ, возобновила работу гимназия №1. Уроки будут вести на русском языке, при этом сюда станут переводить учеников из других школ, в том числе и Мариупольских.
Постепенная стабилизация обстановки на юге Украины благотворно сказывается и на ситуации в Крыму. В связи с возобновлением работы Северо-Крымского канала власти региона намерены восстановить несколько тысяч гектаров прудов и вновь запустить предприятия по производству рыбы.
Ситуация в ЛДНР
ВСУ продолжают обстреливать населенные пункты республик Донбасса. В течение дня огонь вновь велся по нескольким районам ДНР, в том числе Донецку, Горловке, Ясиноватой, Победе, Александровке, Еленовке и Минеральному. В Луганской Народной Республике целями националистов стали Донецкий, Фрунзе и Первомайск.
Утром администрации обеих республик отчитались о результатах боев против ВСУ. В столкновениях с войсками ЛНР украинская сторона потеряла 12 человек, три БТР и пять автомобилей, а милиция ДНР ликвидировала 59 националистов, одну установку РСЗО «Град», БМП и бронетранспортер, захватив при этом танк, бронемашину, два миномета и грузовик.
При этом на освобожденных от неонацистов территориях ЛНР ситуация понемногу стабилизируется. Например, на работу вышли сотрудники украинской полиции, которые решили продолжить службу в Луганской Народной Республике.
В Мариуполе по заявлению российского военного ведомства обстановка начала стабилизироваться. Жители получили возможность ходить по улицам, не опасаясь огня националистов, заблокированных на комбинате «Азовсталь». Также в городе возобновила работу первая автозаправочная станция.
Сейчас в Мариуполь активно доставляют гуманитарную помощь для нуждающихся, при этом продолжаются и эвакуационные мероприятия. С учетом утреннего доклада Минобороны, за сутки число покинувших город невоенных превысило 730 человек, из них 117 детей. Всего же общее количество выведенных отсюда мирных граждан составило более 143 тысяч. В плен Российской армии сдались 1,8 тысячи украинских военных.
Как подчеркнули в Минобороны, Киев какого-либо содействия ВС РФ не оказывал. Напротив, регулярные призывы дать националистам указание о сдаче старательно им игнорируются. Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев подчеркнул, что как только российские войска увидят поднятые украинскими бойцами белые флаги по периметру «Азовстали», то прекратят боевые действия и организуют безопасный выход для всех.
Украина
Оружие и финансы Запада нескончаемым потоком продолжают поступать в Киев, где заметная их часть разворовывается или перепродается чиновниками и неонацистами.
Вслед за намерениями ФРГ выделить Украине еще около 37 миллионов евро и заявлением властей республики получить грант от Всемирного банка в районе 88,5 млн евро, в очередной раз напомнила о себе Великобритания. Лондон предложил Польше британские танки, если она отдаст Украине советские, для которых в республике имеется достаточно экипажей.
Сами же украинские власти не устают организовывать все новые провокации для обвинения РФ в гибели невинных. Как сообщается, СБУ планирует переодеть одно из своих подразделений в российскую военную форму и произвести демонстративный расстрел местных жителей в Одесской области, при этом «мероприятие» в рамках развязанной против Москвы информационной войны будут освещать украинские и западные СМИ.