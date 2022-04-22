Что произошло на Украине 22 апреля: захвачен крупнейший арсенал ВСУ, в Мелитополе возобновился образовательный процесс

На территории ЛДНР и в освобожденные регионы Украины продолжается поставка гуманитарной помощи. МЧС РФ за последние дни привезли в Луганск и Донецк более 700 тонн предметов первой необходимости и строительных материалов для восстановления инфраструктуры. Также поддержала украинцев и Росгвардия, которая за неделю раздала жителям Херсонской и Запорожской областей 187 тонн припасов. Акции прошли в Бердянске, Геническе, Каховке, Мелитополе, Приморске, Херсоне и других населенных пунктах.