Что произошло на Украине 21 марта: националисты отказались сдаваться в Мариуполе, а ВСУ ударили по Макеевке

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Главные события, произошедшие на Украине и в Донбассе 21 марта.
Понедельник 21 марта начался с реализации гуманитарной акции в Мариуполе, однако отряды националистов, подбадриваемые центральным руководством Украины, пока не намерены бросать оружие. Тем временем Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали Донбасс, продолжая свою войну против мирных жителей региона. Несмотря на это, утро началось с сообщений об освобождении нового города в Донецкой области и фактов дальнейшего продвижения защитников региона.
Международная редакция ФАН подготовила карту основных событий на Украине за 26 день проведения спецоперации ВС РФ.
Мариуполь
В центре внимания в понедельник оказалась ситуация в Мариуполе. Еще накануне вечером Минобороны РФ сообщило об открытии гуманитарных коридоров из города в восточном и западном направлениях. Они заработали в 10:00 по московскому времени 21 марта. Российское оборонное ведомство заблаговременно пригласило представителей ООН, ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста (МККК) сопровождать данную операцию в составах колонн российской и украинской сторон.
За последние три дня из Мариуполя уже удалось вывести около 59 тыс. человек и в начале недели Россия планирует нарастить темпы эвакуации. Согласно имеющимся данным, радикалы в городе удерживают в заложниках около 130 тыс. мирных граждан и 184 иностранца.
При этом ВС РФ призвали находящихся в населенном пункте солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), националистов и иностранных наемников сложить оружие и уйти на подконтрольные Киеву территории. На это им было отведено два часа с 10:00 до 12:00, в которые украинские силы могли рассчитывать на безопасность и сохранение своих жизней. Тем не менее еще ночью вице-премьер Украины Ирина Подоляк заявила, что армия ее страны не подчинится такому требованию.
В любом случае данная позиция не пойдет на пользу оказавшимся в окружении радикальным формированиям — их отказ воспользоваться этим шансом не остановит спецоперацию, предполагающую денацификацию и демилитаризацию Украины. Тем более учитывая тот факт, что по вине боевиков, устроивших в Мариуполе массовый террор, город переживает серьезную гуманитарную катастрофу. Для решения этого вопроса ВС РФ даже в условиях постоянных обстрелов привезли крупную партию продовольствия и медикаментов. Полное освобождение города остается делом времени.
Ситуация в Донбассе
Как и накануне, в понедельник украинские силовики вели интенсивный обстрел по Донецку. Подтвердилось, что ВСУ прежде всего метят в объекты гражданской инфраструктуры, особенно по линиям электропередач. Таким образом они хотят организовать водную блокаду региона, поскольку нарушение сети способно привести к обесточиванию насосных станций и узлов распределения. Тем не менее экстренные службы ДНР оперативно работают над устранением неполадок и спасением пострадавших.
Так, в результате одного из обстрелов Донецка была повреждена инфраструктура шахты им. Скочинского. Из-за отключения вентиляционного ствола 45 горняков остались под землей. Позже власти республики отчитались о том, что все шахтеры подняты на поверхность, никто не пострадал.
Аналогичный инцидент произошел и в районе шахты им. Челюскинцев, однако там под землей были заблокированы уже 78 человек. Операция по их спасению продолжается.
Помимо Донецка в течение дня украинскими подразделениями были обстреляны следующие населенные пункты: Рубежное, Донецкий, Голубовское, Еленовка, Пантелеймоновка, Минеральное, Гольмовский, Горловка, Зацево, Ясиноватая.
Ближе к вечеру под огнем ВСУ оказался город-спутник столицы ДНР — Макеевка. Местная администрация сообщила о том, что средства противовоздушной обороны республики сбили сразу две ракеты «Точка-У». Обломки упали в жилые районы микрорайона Зеленый и на территории близлежащего поселка Пролетарское. После этого в городе загорелось поле, а также было повреждено остекление домов. Подробности инцидента уточняются.
Тем временем мирные жители Донбасса продолжают эвакуацию в Россию. Только за минувшие сутки границу Ростовской области пересекли не менее 9000 человек. Точная цифра въехавших в РФ беженцев будет известна позднее. Сейчас в 33 российских регионах действуют 327 пунктов временного размещения людей из Донецкой и Луганской народных республик.
Действия защитников региона
Утром Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Сладкое. К вечеру ведомство отчиталось о ликвидации батареи реактивных систем залпового огня и базы хранения их боеприпасов в неработающем торговом центре на территории района Виноградарь в Киеве. Использовавшие эти орудия националисты на протяжении нескольких дней прикрывались жилыми домами и вели огонь при помощи РСЗО по российским подразделениям.
При этом в Минобороны подчеркнули, что удары высокоточным оружием наносятся исключительно по объектам, используемым военными.
В то же время официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков поделился подробностями о недавнем применении ВС РФ гиперзвукового комплекса «Кинжал», с помощью которого уничтожили подземный арсенал украинской армии. Ракета была запущена с расстояния свыше 1000 километров, в то время как ее полет составил не больше 10 минут. Ликвидированный объект был построен в горной местности еще при СССР и хорошо защищен.
Еще один снаряд «Кинжала» применили для уничтожения склада горючего в Константиновке из-за его устойчивости к снарядам других ракетных комплексов.
Также представитель Минобороны РФ назвал «пропагандистским враньем» распространяемые украинской стороной сообщения о потерях российской армии. В то же время он указал на то, что Киев начал практиковать насильственную мобилизацию граждан, используя неподготовленных людей как «пушечное мясо». Однако параллельно с этим отряды националистов, Службы безопасности Украины (СБУ) и иных силовых структур пользуются своим положением для того, чтобы покинуть родину.