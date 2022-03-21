Что произошло на Украине 21 марта: националисты отказались сдаваться в Мариуполе, а ВСУ ударили по Макеевке

При этом ВС РФ призвали находящихся в населенном пункте солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), националистов и иностранных наемников сложить оружие и уйти на подконтрольные Киеву территории. На это им было отведено два часа с 10:00 до 12:00, в которые украинские силы могли рассчитывать на безопасность и сохранение своих жизней. Тем не менее еще ночью вице-премьер Украины Ирина Подоляк заявила, что армия ее страны не подчинится такому требованию.