В то же время силы республики продолжали бои с украинскими войсками в Попасной и других городах. Удары ВС РФ по инфраструктуре ВСУ позволяют луганским военным и их союзникам продвигаться еще эффективнее. Все эти действия призваны положить конец войне, которую киевский режим на протяжении последних восьми лет вел против мирных жителей Донбасса.