Что произошло на Украине 21 апреля: восстановление инфраструктуры Мариуполя, ВСУ получат американские БПЛА

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Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как обстоит ситуация на Украине и в Донбассе по состоянию на 21 апреля.
Россия
Сегодня президент Владимир Путин в разговоре с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу назвал «нецелесообразным» штурм «Азовстали» в Мариуполе, однако предложил полностью заблокировать промзону, к чему и приступили российские войска.
Тем временем МЧС ДНР в этом же городе уже начало работы по разборке завалов на месте драматического театра, уничтоженного взрывом. Причины произошедшего еще выясняются, однако российские службы благодаря освобождению города от боевиков получили возможность достать людей из-под завалов и приступить к восстановлению инфраструктуры населенного пункта.
К вечеру официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков отчитался о том, чего достигли ВС РФ в рамках проводимой на Украине спецоперации за сутки.
Высокоточные ракеты воздушного базирования сегодня поразили 14 целей. Если говорить о частностях, то в районе Попасной, за которую сейчас идут ожесточенные бои, были поражены:
— один пункт управления;
— два склада боеприпасов;
— два места скопления личного состава и военной техники;
— два опорных пункта нацбатальонов.
В то же время у населенных пунктов Славянск и Шнурки также ликвидированы места хранения снарядов, а у Александровки и Черкасского — расположения войск и боевых машин. Итогом всех этих ударов, помимо разрушения стратегической военной инфраструктуры ВСУ, стало уничтожение не менее 120 националистов и 30 единиц техники.
Авиация ВКС РФ в свою очередь поразила 64 военных объекта украинской армии. В это число вошли 17 районов сосредоточения сил и техники у н. п. Красный Лиман и Дробышево, а также пара складов ракетно-артиллерийского вооружения у Запорожья.
Ракетные войска и артиллерия за день нанесли удары по 450 целям у населенных пунктов Великая Камышеваха, Червоное, Пашково и Новая Дмитровка. ВСУ лишились 14 пунктов управления, а 429 позиций украинской армии оказались под огнем.
Подразделения противовоздушной обороны у н. п. Ясное Донецкой области сегодня сбили один беспилотник.
ДНР
С полуночи до настоящего момента Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) больше сотни снарядов и мин различного калибра.
Под огнем сегодня оказались: Донецк, Горловка, Ясиноватая, Шахтерск, Железная Балка, Минеральное и Еленовка. Пострадали 17 жилых домов, 3 инфраструктурных объекта и автомобиль.
Тем не менее Народная милиция ДНР вместе с ВС РФ продолжает бороться за освобождение региона. Донецкие военные с начала суток ликвидировали 46 националистов, реактивную систему залпового огня «Град» и бронетранспортер. В то же время защитники Донбасса смогли захватить два миномета калибра 120-мм, одну бронированную машину и транспортный грузовик.
Не обошлось и без жертв: в боях с ВСУ погибли 3 бойца Народной милиции ДНР, а 17 получили ранения.
ЛНР
Целями ВСУ в Луганской Народной Республике (ЛНР) сегодня стали н. п. Золотое-5 и Донецкий.
В ходе освобождения региона военнослужащими были обнаружены комиксы проукраинского содержания. В них отряды нацбатов представлены как герои, в то время как силы ВС РФ и ЛДНР показаны в отрицательном ключе. Это стало очередным свидетельством того, что лояльные Киеву пропагандисты начинают идеологическую обработку граждан непосредственно с детсадовского возраста.
В то же время силы республики продолжали бои с украинскими войсками в Попасной и других городах. Удары ВС РФ по инфраструктуре ВСУ позволяют луганским военным и их союзникам продвигаться еще эффективнее. Все эти действия призваны положить конец войне, которую киевский режим на протяжении последних восьми лет вел против мирных жителей Донбасса.
Итогом такой совместной работы ВС РФ и НМ ЛНР стало освобождение населенного пункта Кременная, который теперь находится полностью под контролем защитников Донбасса.
Украина
Сегодня президент США Джо Байден провел встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. На ней американский лидер вновь подтвердил готовность Вашингтона оказывать Киеву поддержку.
По итогу встречи было оглашено, что в рамках военного пакета помощи Соединенные Штаты намерены предоставить ВСУ технику на 800 млн долларов. В нее войдут 121 беспилотник Phoenix Ghost, тяжелая артиллерия, 144 тыс. снарядов к ней и другое оборудование.
Также США намерены обеспечить украинскую сторону и прямой экономической помощью в размере 500 млн долларов.
Данное событие, впрочем, не прошло без внимания Москвы: в МИД РФ напомнили, что транспорт США и других стран НАТО с оружием для Украины будут рассматриваться как законные военные цели.