Что произошло на Украине 20 марта: обстрелы Донецка и захват в плен лидеров националистов

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Главные события, произошедшие на Украине и в Донбассе 20 марта.
После полуночи 20 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали населенные пункты Донбасса, продолжая свою войну против мирного населения региона. Однако, как и в прошлые дни, эти нападения не остались без ответа, а бойцы Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) при поддержке российской армии вели наступление.
Международная редакция ФАН подготовила сводку основных событий, произошедших на Украине и в Донбассе 20 марта — на 25-й день спецоперации РФ.
Ситуация в ДНР
Ночью украинские силовики атаковали Донецк реактивными системами залпового огня «Град». Впрочем, этим нападением на город они не ограничились, и в течение дня столица ДНР неоднократно переживала обстрелы крупнокалиберной артиллерии.
Одной из целей ВСУ там стали линии электропередач, питающие водоузлы. Тем самым националистические батальоны только подтвердили озвученные ранее опасения касательно того, что Киев планирует разрушить инфраструктуру и лишить жителей региона питья. Водная блокада ранее практиковалась в отношении Крыма, а теперь боевики планируют применить эту тактику и в Донбассе.
Также повреждение электросетей в Донецке стало причиной обесточивания шахты им. Засядько, что создало дополнительную опасность для работающих там людей — 35 шахтеров остались под землей. Также в целом по городу более 19 тысяч абонентов лишились света.
Утром во время эвакуации людей из населенного пункта Рубежное ВСУ открыли огонь, подвергнув новой опасности граждан, стремящихся добраться до безопасного места. Помимо этого, обстреляны Зайцево, Александровка, Железная Балка, Васильевка.
Впрочем, все эти действия не остановили продвижение войск народных республик. Подразделения ДНР, ведущие борьбу за освобождение Мариуполя, несмотря на противодействие националистов, привыкших использовать мирных граждан как живой щит, продолжает эвакуацию гражданских из отбитых у ВСУ районов. Только за минувшие сутки в безопасные зоны Донбасса был вывезен 541 человек.
Также в этот день донецкие военные взяли под контроль Степное.
На луганском фронте
В ЛНР были атакованы по меньшей мере четыре населенных пункта. В Первомайске нанесен ущерб местному электромеханическому заводу.
Однако луганские войска также не остаются безучастны к атакам на свою территорию и продолжают продвижение. В республике заявили, что за минувшие сутки в боях на территории ЛНР украинская армия потеряла не менее 160 человек личного состава. Сейчас в районе Лисичанска все еще идут артиллерийские дуэли между силами народной милиции и ВСУ.
При этом луганские военные смогли выяснить, что ВСУ хотели применить в регионе химическое оружие. На освобожденной территории у газовой станции на реке Северский Донец было обнаружено захоронение опасных веществ. В случае удара по объекту детонация могла привести к катастрофическим последствиям.
Действия РФ
В районе Чистоводки российские ПВО сбили очередную ракету комплекса «Точка-У». Такие снаряды, начиненные запрещенными кассетными зарядами, перехватывают в регионе все чаще.
Утром представители Минобороны РФ отчитались об уничтожении ракетами «Калибр» цехов по обслуживанию поврежденной украинской бронетанковой техники на Нежинском ремонтном заводе. Кроме того, из воздушного пространства Крыма комплексами «Кинжал» уничтожена большая база хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Николаевской области.
Также в этот день Росгвардия сообщила, что ранее во время операции по освобождению города Изюм в Харьковской области были взяты в плен несколько лидеров националистических формирований и пособников Службы безопасности Украины (СБУ).
Только боевыми успехами дело не ограничивается. В воскресенье ВС РФ привезли в Херонскую область новую партию гуманитарной помощи. Не менее 75 тонн продовольствия, медикаментов и вещей первой необходимости в сопровождении военной охраны прибыли в административный центр для раздачи горожанам и жителям ближайших населенных пунктов.
Вечерний брифинг Минобороны РФ
По итогам дня официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ за день продвинулись на 12 километров и вышли на рубеж н.п. Никольское. Благодаря этому уже завершается разгром действующего на Украине националистического батальона «Донбасс» (запрещен в РФ). Ликвидированы 60 боевиков, пара танков, три боевых машины пехоты, а также шесть полевых орудий и минометов.
Если оценивать воскресные итоги работы авиации, то самолеты ВКС РФ поразили в общей сложности 89 военных объектов ВСУ. В том числе четыре командных пункта, две установки РСЗО, девять артиллерийских орудий, пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а в заключение — 65 мест скопления боевой техники. В то же время российские средства ПВО уничтожили в воздухе семь украинских беспилотников.
Сейчас продолжаются бои с остатками боевиков за контроль над населенными пунктами Сладкое, Новоукраинка и Шахтерское.
Украина
Тем временем в Киеве продолжается и внутриполитическая борьба. Так, по распоряжению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в стране временно приостановили деятельность ряда оппозиционных партий.
Под эту санкцию на время действия военного положения попали не менее 11 фракций. Естественно, их члены весьма негативно восприняли соответствующее расположение и заявили о попытках властей подавить инакомыслие.
При этом своим последним распоряжением президент Владимир Зеленский продлил военное положение в стране по меньшей мере до 25 апреля.