Что произошло на Украине 20 марта: обстрелы Донецка и захват в плен лидеров националистов

Однако луганские войска также не остаются безучастны к атакам на свою территорию и продолжают продвижение. В республике заявили, что за минувшие сутки в боях на территории ЛНР украинская армия потеряла не менее 160 человек личного состава. Сейчас в районе Лисичанска все еще идут артиллерийские дуэли между силами народной милиции и ВСУ.