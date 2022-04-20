Что произошло на Украине 20 апреля: продвижение войск ДНР, перспективы «пасхального» перемирия

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Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как обстоит ситуация на Украине и в Донбассе по состоянию на 20 апреля.
Заявления МО РФ
Министерство обороны РФ в ходе утреннего брифинга сообщило, что армейская авиация поразила 73 военных объекта на территории Украины в течение ночи. В их число вошли 57 мест накопления войск, семь опорных пунктов, четыре склада боеприпасов, четыре пункта управления.
Ракетно-артиллерийские войска РФ, в свою очередь, нанесли удары по 1 053 целям, включая 31 пункт управления, шесть складов с горюче-смазочными материалами, 910 укрепленных пунктов и мест скопления противника, 106 огневых позиций артиллерии. В районах Нововоронцовки и Киселевки ликвидированы до 40 украинских военнослужащих, а также семь единиц военной техники.
Противовоздушными средствами сбиты шесть украинских беспилотников над Подвысоким, Чистоводовкой, Яковенково, Покровским. В районах Донецкого и Скелеватого сбиты две «Точки У».
В ходе вечернего брифинга официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков объявил о нанесении Воздушно-космическими силами РФ ударов по 12 украинским военным объектам, включая два пункта управления в населенных пунктах Гусаровка и Андреевка, три района сосредоточения живой силы и военной техники в Архангеловке, Краматорске и Селидово, а также шесть опорных пунктов националистов в районе Попасной.
В результате ударов уничтожены более 150 националистов, пять реактивных систем залпового огня и восемь единиц бронетехники. В районе населенного пункта Языково ликвидирован зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ».
Российская армейская авиация в течение дня поразила 73 военных объекта Украины, включая два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Шевченко и Комар (Донецкая область).
Ракетные войска, в свою очередь, ударили по четырем пунктам управления, складу боеприпасов и местам сосредоточения живой силы противника в районах Новая Дмитровка, Высокий. Средства противовоздушной обороны сбили украинский вертолет Ми-8 в районе Коровьего Яра, а также два беспилотника над Изюмом и Новобогдановкой.
Всего же с начала проведения специальной военной операции Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 140 самолетов, 106 вертолетов, 498 беспилотников, 254 зенитных ракетных комплекса, 2397 единиц бронетехники, 261 реактивная система залпового огня, 1038 полевых орудий и минометов, а также 2244 единицы специальной военной автомобильной техники.
Обстановка в ДНР
В Донецкой Народной Республике (ДНР) утром отчитались о ликвидации 86 украинских националистов, боевой машины пехоты, двух бронетранспортеров, трех позиций гаубиц Д-30 и одного грузовика в течение суток. Также захвачены танк, бронетранспортер, два грузовика. Освобождены Сторожевое, Макаровка, Новоселка, Ровнополь.
ВСУ, в свою очередь, нанесли артиллерийские удары по восьми населенным пунктам республики, включая Донецк, Александровку, Ясиноватую, Пантелеймоновку, Минеральное, Горловку, Озеряновку, Зайцево. В результате 13 мирных жителей получили ранения, пять жилых домостроений и два объекта гражданской инфраструктуры были повреждены.
В порту Мариуполя обнаружен затопленный сторожевой корабль «Донбасс». Он не взорван, и, вероятно, может быть поднят и восстановлен. Также сдались пятеро украинских солдат из состава обороняющихся в «Азовстали», присоединившись тем самым к трем тысячам украинских пленных, взятых в битве за этот город. Мужчины сообщают, что узнали о возможности сдаться из листовок, разбросанных над промзоной.
Тем временем гуманитарный коридор из «Азовстали», организованный сегодня днем, позволил спасти еще 127 мирных жителей из прилежащей к заводу зоны. В самом городе активизировалась работа по уборке улиц и разбору завалов.
Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в ходе вечернего брифинга констатировал, что в течение минувших суток украинская сторона выпустила более 100 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 122-мм ствольной артиллерии и 120-мм минометов то пяти населенным пунктам республики, включая Донецк, Еленовку, Железную Балку, Горловку, Озеряновку. Повреждены одно жилое здание и один объект гражданской инфраструктуры.
За этот же период ликвидированы 35 украинских националистов, огневая позиция 120-мм миномета, танк и два бронетранспортера. При этом пятеро бойцов народной милиции погибли при исполнении своего долга, еще 14 получили ранения.
Обстановка в ЛНР
В Луганской Народной Республике (ЛНР) утром 20 апреля заявили об уничтожении 165 украинских военнослужащих, 11 единиц бронетехники и зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в течение минувших суток. Также народная милиция отчиталась о полном освобождении населенного пункта Кременная от ВСУ. Сообщается об эвакуации украинского военного командования и администрации из Золотого.
За тот же период Украина обстреляла из тяжелой артиллерии населенные пункты Донецкий, Первомайск, Калиново и Кировск на территории ЛНР. При этом в Калиново погибла женщина и оказались повреждены три жилых дома, а в Первомайске пострадали два жилых здания.
Стало известно об эвакуации украинского командования и администрации из города Золотое. Известно, что неустановленный генерал ВСУ отправился в тыл на вертолете.
В течение дня вооруженные силы республики продвигались вперед в районе Лимана, а агентство «ЛуганскИнформЦентр» заявило о начале отступления ВСУ из районов Рубежного, Северодонецка и Лисичанска.
Под контроль ЛНР перешел город Кременная. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что освобождены также Старая Краснянка и Рубежное.
Параллельно этим событиям общественная организация «Невский фронт» совместно с народной милицией республики доставила гумпомощь в н.п. Новая Астрахань, а благотворительная группа Russia Today «Дети войны» привезла помощь жителям Попасной, в которой продолжаются бои.
Также сегодня в ЛНР заявили, что в результате обстрела ВСУ населенного пункта Первомайск от 19 апреля были повреждены 76 жилых домов.
Украина
США продолжают масштабную логистическую операцию, направленную на поддержку киевского режима и затягивание российской спецоперации на Украине.
Организована переброска вооружения и военной техники в польский Жешув и далее на Украину. Ночью 20 апреля в данный город вылетели C-17 Globemasters из Праги (Чехия), а C-5M Super Galaxy вылетел из США. Оба военно-транспортных самолета перевозили оружие.
Кроме того, американская фирма AeroVironment объявила о пожертвовании для ВСУ более 100 разведывательных беспилотников Quantix Recon. Отправка первой партии запланирована на следующую неделю. Подготовка украинских операторов будет осуществляться специалистами компании.
Норвегия, в свою очередь, передала Украине устаревшее оружие вместо того, которое ранее запрашивал Киев. Украинский президент Владимир Зеленский просил о поставках зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, которые могут сбивать крылатые ракеты, но вместо этого он получил 100 ЗРК «Мистраль» 1980-х годов выпуска.
В МИД Германии же заявили, что о многих поставках вооружений на Украину публично не заявлялось. Тем временем министр обороны республики Кристина Ламбрехт не видит возможностей продолжать поставки оружия Киеву, так как в противном случае пострадает боеспособность бундесвера.
Также стало известно, что украинское командование начинает отбор военнослужащих для обучения управлению французскими самоходными артиллерийскими установками CAESAR калибра 155 мм. По всей видимости, уже существует договоренность о поставках этих самоходок на Украину, но публично о них не объявляется ввиду президентских выборов во Франции.
Из Николаева продолжают поступать сообщения о взрывах. Российские реактивные системы залпового огня нанесли удары по военным объектам со стороны Херсона. ВСУ, в свою очередь, бьют артиллерией по деревням вблизи линии соприкосновения. Также украинская армия занималась минированием близлежащих дорог.
В самом же Херсоне российские военные обнаружили брошенный штаб боевиков украинской теробороны в одной из школ со складированными вооружениями, медикаментами и боеприпасами в подвале. Оружие вывезено, здание передано местной администрации.
В городе убит пророссийский блогер и волонтер Валерий Кулешов. Сегодня утром он был расстрелян у машины возле своего подъезда в Шуменском микрорайоне. Мужчина безвозмездно помогал нуждающимся и вел блог, в котором рассказывал о жизни в Херсоне после прихода Армии России.
Над Мелитополем средствами противовоздушной обороны сбиты два украинских беспилотника. После перехвата очевидцы наблюдали в небе не до конца раскрывшийся парашют.
Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш направил Владимиру Путину и Зеленскому письма с просьбой установить на Украине четырехдневное «пасхальное перемирие». В МИД Украины уже выразили согласие, в то время как Россия отнеслась к этому предложению скептически «из-за поведения Киева».
«Генеральный секретарь ООН предлагает объявить четырехдневное “пасхальное перемирие” на Украине. Через час канцлер ФРГ товарищ Шольц призывает увеличить поставки Украине оружия, в том числе и тяжелого, чтобы Россия, как они любят говорить, никогда не победила. Очень последовательная позиция международного сообщества», — прокомментировал ситуацию Зампред СБ РФ Дмитрий Медведев.