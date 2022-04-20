Что произошло на Украине 20 апреля: продвижение войск ДНР, перспективы «пасхального» перемирия

В порту Мариуполя обнаружен затопленный сторожевой корабль «Донбасс». Он не взорван, и, вероятно, может быть поднят и восстановлен. Также сдались пятеро украинских солдат из состава обороняющихся в «Азовстали», присоединившись тем самым к трем тысячам украинских пленных, взятых в битве за этот город. Мужчины сообщают, что узнали о возможности сдаться из листовок, разбросанных над промзоной.