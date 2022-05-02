Что произошло на Украине 2 мая: «Байрактары» над Змеиным, пожар на «Азовстали»

Поступает информация о боях в районе города. Столкновения фиксируются в районе населенных пунктов Русская Лозовая и Кутузовка. При этом Киев перебрасывает в Харьков наиболее боеспособные подразделения для осуществления диверсий. По информации Telegram-канала «Рыбарь», задачи по координации диверсионных операций в приграничной с РФ зоне возложены на офицеров Специальной авиадесантной службы Великобритании (SAS). Также в Харьков прибыли наемники из немецкого подразделения «Интернационального легиона территориальной обороны Украины».