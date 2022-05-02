Что произошло на Украине 2 мая: «Байрактары» над Змеиным, пожар на «Азовстали»

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Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как обстоит ситуация на Украине и в Донбассе по состоянию на 2 мая.
Заявления Минобороны РФ
В утреннем брифинге представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что за предыдущие сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 38 военных объектов Украины. Среди них: 4 пункта управления, 30 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 3 склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Первомайского и Ильичевки. Также уничтожены зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Оса АКМ» и батарея реактивных систем залпового огня (РСЗО) в районе Архангеловки.
Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ поразила 27 опорных пунктов и районов скопления живой силы и техники ВСУ, а также склад вооружения и боеприпасов в районе населенного пункта Червоное (Запорожская обл.). Ликвидировано до 160 человек личного состава и 26 единиц украинской бронетехники.
Ракетные войска поразили 9 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники, а также батарею РСЗО БМ-21 «Град» и артиллерийскую батарею на огневых позициях.
Артиллерийские подразделения поразили 26 пунктов управления, 78 опорных пунктов, 359 районов сосредоточения живой силы и техники и 67 огневых позиций артиллерии. Уничтожены шесть складов боеприпасов, до 280 человек личного состава и 43 единицы вооружения и военной техники ВСУ.
Средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах населенных пунктов Веселое, Борщево и Балаклея (Харьковская обл.), Киселевка (Херсонская обл.), Маяк (Запорожская обл.), Докучаевск, Корсунь и Ханжинково (Донецкая Народная Республика, ДНР), а также в районе Луганска. В районе населенного пункта Петровское (Луганская Народная Республика, ЛНР) сбиты две тактические ракеты «Точка-У», в районе Донецкого ликвидирован реактивный снаряд «Смерч».
В воздушном бою над Славянском сбит истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Украины.
В вечернем брифинге Министерство обороны России сообщило, что в течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования были поражены 36 военных объектов Украины. Среди них: 5 пунктов управления, в том числе командно-наблюдательные пункты батальонов 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад; 25 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и военной техники — в том числе запрещенного нацистского батальона «Айдар»** в районе Александровки.
В районе н.п. Покровское (Днепропетровская обл.) уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Также в районе Межевой уничтожены 4 пусковые установки ЗРК С-300 и радиолокационная станция разведки и наведения.
Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России поразила 13 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Ракетные войска в течение дня ударили по 4 районам скопления техники, а также 2 пунктам управления — в том числе в районе Подаловки.
Артиллерийскими подразделениями поражены 2 пункта управления, 8 артиллерийских батарей, 12 опорных пунктов и 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Уничтожено до 170 националистов, а также 36 единиц вооружения и военной техники ВСУ.
Средствами ПВО в районе острова Змеиный уничтожены 3 БПЛА «Байрактар-ТБ2». Также сбиты 4 украинских БПЛА в районах н.п. Червоный Оскол и Невское Харьковской области, а также Веселое (ДНР). Кроме того, в районах Изюма, Топольского и Малой Камышевахи перехвачены 5 реактивных снарядов «Смерч».
Всего с начала проведения операции уничтожены 146 самолетов, 112 вертолетов, 690 БПЛА, 285 ЗРК, 2760 танков и других боевых бронемашин, 316 установок РСЗО, 1246 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2578 единиц специальной военной автотехники.
Обстановка в ДНР
В вечерней сводке Народная милиция ДНР сообщила, что с начала суток украинская сторона выпустила по территории республики свыше 100 снарядов. При этом военнослужащие ДНР ликвидировали 32 националиста, 2 122-мм установки РСЗО БМ-21 «Град» и одну боевую машину пехоты. Захвачены бронетранспортер и 2 грузовых транспортных средства противника.
На протяжении дня украинские вооруженные формирования открывали огонь в направлении Донецка, а также населенных пунктов Горловка, Железная Балка, Ясиноватая, Старомихайловка, Александровка.
В результате атак ранения получили три мирных жителя, в том числе одна женщина. Нанесен ущерб жилой застройке и объектам гражданской инфраструктуры. Так, в Кировском районе Донецка пострадали здания общеобразовательной школы №98 и дошкольного общеобразовательного учреждения №249.
Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что 1 мая из Мариуполя были эвакуированы более 200 человек, в том числе женщины и дети. Вызволенные граждане отправлены в село Безыменное, где им предоставили необходимую помощь, питание и ночлег.
МО РФ также сообщило, что 30 апреля территорию мариупольского комбината «Азовсталь» и близлежащих домов покинули 46 человек, 1 мая — еще 80 гражданских. Отправиться на территорию, подконтрольную Киеву, решили 69 человек. ВС РФ обеспечивают безопасность следования гумколонны с эвакуированными.
Вечером в районе завода было замечено сильное возгорание — над городом поднялся столб густого черного дыма высотой в несколько километров.
Власти ДНР заявили, что под завалами мариупольского драмтеатра, который взорвали украинские националисты, найдены десятки тел погибших. На месте трагедии работают сотрудники генпрокуратуры республики и специалисты Следственного комитета России.
Сообщается о продолжающихся боях на Славянском направлении, идут столкновения в районе Лимана и Марьинки. По неподтвержденной информации были прорваны оборонительные рубежи ВСУ в районе Авдеевки.
Поступает информация о боях в районе Святогорска. В окрестностях Александровки боевые действия сместились на направление Богородичное — Сосновое — Яровая.
Прокуратура ДНР предъявила обвинения британским наемникам, взятым в плен в Мариуполе. Речь идет о Шоне Пиннере и Эйдене Аслине. При этом, по информации репортера ВГТРК Андрея Руденко, на сегодняшний день в плену в ДНР находятся по меньшей мере шесть иностранных «солдат удачи».
Обстановка в ЛНР
Украинская сторона в течение дня 2 мая открывала огонь в направлении населенных пунктов Первомайск, Стаханов и Калиново. Применялись артиллерийские орудия калибра 122 мм и 152 мм, минометы 120 мм, а также РСЗО БМ-21 «Град» и «Ураган». В результате атаки по Стаханову погиб мирный житель, еще два человека получили ранения.
Офицер НМ ЛНР Андрей Марочко прокомментировал ночную ракетную атаку ВСУ по населенным пунктам республики. По его словам, если бы средства противовоздушной обороны не отразили нападение, на территории ЛНР могла бы произойти гуманитарная катастрофа.
Продолжаются тяжелые бои в городе Попасная. Подразделения ВС РФ и войск ЛНР в ходе зачистки освобожденных районов обнаружили подвал, в котором украинские националисты удерживали 20 мирных жителей. Заложников запугивали угрозами убить родных и близких, заставляя брать оружие и идти воевать против подразделений НМ ЛНР — таким образом боевики намеревались выиграть время для отступления. Сейчас всех спасенных эвакуировали из зоны боевых действий и оказали медицинскую помощь.
Украина
В ночь на 2 мая сообщалось о мощном взрыве в окрестностях Харькова. Впоследствии в Сети распространился видеоролик с пожаром, возникшим после инцидента.
Поступает информация о боях в районе города. Столкновения фиксируются в районе населенных пунктов Русская Лозовая и Кутузовка. При этом Киев перебрасывает в Харьков наиболее боеспособные подразделения для осуществления диверсий. По информации Telegram-канала «Рыбарь», задачи по координации диверсионных операций в приграничной с РФ зоне возложены на офицеров Специальной авиадесантной службы Великобритании (SAS). Также в Харьков прибыли наемники из немецкого подразделения «Интернационального легиона территориальной обороны Украины».
Генштаб ВСУ заявил, что ВС РФ нанесли удар по украинским позициям в районе Сеньковки Черниговской области. В Сеть также попало видео удара по ангару с военными грузами в Синельниковском районе Днепропетровской области. Идут позиционные бои на границе Николаевской области.
Днем появились сообщения о ракетном ударе ВС РФ в районе Одессы. По имеющимся сведениям, объектом стал мост через Днестровский Лиман в Затоке — по нему уже наносились удары ранее. По заявлению местных властей, в результате нового обстрела сооружение было полностью уничтожено. Спустя несколько часов источники сообщили еще о нескольких взрывах в окрестностях города и срабатывании системы оповещения о воздушной тревоге.
Жители Херсона, подконтрольного ВС РФ, сообщили о взрыве в окрестностях населенного пункта Чернобаевка. В результате атаки ВСУ со стороны Николаева над городом поднялся столб дыма, который было видно за несколько километров. В самом населенном пункте тем временем подняли российский флаг.
Вечером местные жители сообщили о взрывах в Николаеве. По их заявлениям, по объектам в Корабельном районе города мог быть нанесен удар.
Штаб ВСУ не исключает, что после 24 мая может начаться новая волна мобилизации на Украине. По заявлению начальника управления персонала штаба командования сухопутных войск Романа Горбача, все будет зависеть от обстановки на момент окончания всеобщей мобилизации.
- * – запрещенная в РФ террористическая организация
- * – запрещенная в РФ террористическая организация