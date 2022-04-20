Что произошло на Украине 19 апреля: пятый обмен пленными, удар ВСУ по гражданским в Запорожье

При этом вновь была запущена работа «зеленых коридоров» для выхода сдавшихся боевиков и иностранных наемников с территории «Азовстали». Выход всех без исключения украинских вооруженных подразделений и наемников без какого-либо оружия и боеприпасов предусматривался в период с 14:00 до 16:00 (мск). В непосредственной близости от «Азовстали» были развернуты три гуманитарные колонны.