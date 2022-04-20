Что произошло на Украине 19 апреля: пятый обмен пленными, удар ВСУ по гражданским в Запорожье

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Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как обстоит ситуация на Украине и в Донбассе по состоянию на 19 апреля.
Заявления Минобороны РФ
В ходе утреннего брифинга официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что в течение ночи ВКС РФ высокоточными ракетами воздушного базирования подавили 13 опорных пунктов подразделений украинских войск, а также места сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Барвенково и Попасная.
Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России нанесены удары по 60 военным объектам Украины. В районах Червоной Поляны и Балаклеи уничтожены два склада хранения головных частей тактических ракет «Точка-У». Также поражены 3 пункта управления ВСУ и 53 района сосредоточения живой силы и военной техники.
Ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 1 260 военным объектам. Среди них: 25 пунктов управления ВСУ в районах Николаева и Кировска, 2 склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Воскресенска и Николаева, две зенитные ракетные пусковые установки (ЗРК) «Бук-М1» в районах Гуляйполя и Николаевки-2, а также 1 214 мест сосредоточения живой силы.
Средствами противовоздушной обороны (ПВО) в районе Малиновки (Донецкая область) сбит в воздухе истребитель МиГ-29 ВСУ. В районах Петрополья и Малой Камышевахи перехвачены две украинские ракеты «Точка-У». В районах Марьинки, Каменки, Семеновки и Синичино уничтожены 4 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА).
В вечернем брифинге МО РФ сообщило, что в течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования были поражены 2 опорных пункта ВСУ в районе Калиново-Попасной и 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники в районах Мирного, Славянска и Попасной. Уничтожено до 180 человек личного состава и 15 единиц бронетехники. Также в районе населенного пункта Барвенково уничтожена пусковая установка ЗРК «Бук-М1».
Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражен 31 военный объект Украины. Среди них: в районах Раздольного и Новогродовки 2 пункта управления и 28 мест скопления живой силы и техники, а также склад боеприпасов для реактивных систем залпового огня в районе Приволья.
Средствами ПВО над населенными пунктами Чернобаевка, Зализное и Покровское сбиты три украинских БПЛА.
Ракетными войсками в течение дня поражены два пункта управления подразделений украинских войск, склад боеприпасов, артиллерийская батарея, а также скопление украинской военной техники.
С начала проведения операции уничтожены: 140 самолетов, 490 БПЛА, 253 ЗРК, 2 367 танков и других боевых бронемашин, 256 установок РСЗО, 1 021 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2 225 единиц специальной военной автотехники.
Обстановка в ДНР
В утренней сводке Народная милиция (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщила, что за прошедшие сутки украинские вооруженные формирования произвели обстрел 9 населенных пунктов, выпустив 217 снарядов и мин. Пострадали 18 мирных жителей, в том числе один ребенок.
19 апреля украинская сторона продолжила обстрелы населенных пунктов ДНР. Огонь открывался в направлении Донецка, а также населенных пунктов Зайцево (южное), Горловка, Озеряновка, Ясиноватая, Александровка, Пантелеймоновка, Минеральное.
НМ ДНР располагает данными о серии убийств мирных жителей Краматорска боевиками украинских нацбатов. Сообщается, что на выезде из города по автодороге Н-20 в направлении Славянска националисты останавливали и изымали автомобили. При попытке сопротивления владельца транспортного средства и его пассажиров расстреливали на обочине. Достоверно известно о гибели 23 гражданских, реальное количество жертв может быть гораздо больше.
Союзные силы ВС РФ и ЛНР развивают наступление на Лиман — крупный транспортный узел, взятие которого позволит продвинуться в сторону Славянска и на направлении Северск — Северодонецк. Источники сообщали о боях в районе населенных пунктов Торское и Заречное, где ВСУ взорвали мост, соединяющий два населенных пункта, чтобы помешать продвижению союзных сил. Впоследствии стало известно, что сопротивление ВСУ в Торском было подавлено.
Также поступает информация о взятии ВС РФ и силами ДНР населенных пунктов Рубцы и Яцковка.
В вечерней сводке НМ ДНР рассказала, что с начала суток украинские вооруженные формирования выпустили по территории республики свыше 100 снарядов и мин. В результате атак ранения получили четверо мирных жителей.
Силами ДНР ликвидированы 27 националистов, 2 бронетранспортера, 3 огневые позиции, одно грузовое транспортное средство. Еще один бронетранспортер и 2 грузовика захвачены. По некоторым данным, под Донецком также был ликвидирован ликвидирован командир 2-го механизированного батальона 54-й бригады ВСУ.
Штурм «Азовстали»
Представитель НМ ДНР Эдуард Басурин утром заявил, что специальные группы начали штурм металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.
«Насколько мне известно, частично штурмовые группы, которые были специально подобраны для штурма данного объекта, уже приступили к своей работе, в этом хорошо нам помогает Российская Федерация — это авиация и артиллерия», — отметил он.
Басурин назвал ложными заявления украинской стороны о якобы присутствии гражданских на территории предприятия.
Аналогичное заявление впоследствии сделало и МО РФ, которое назвало информацию украинских СМИ очередным вбросом, придуманным для спасения националистов.
«Если кто-то из гражданского населения находится на «Азовстали», требуем принять все меры для их освобождения и выхода через созданные гумкоридоры», — призвали в ведомстве.
При этом вновь была запущена работа «зеленых коридоров» для выхода сдавшихся боевиков и иностранных наемников с территории «Азовстали». Выход всех без исключения украинских вооруженных подразделений и наемников без какого-либо оружия и боеприпасов предусматривался в период с 14:00 до 16:00 (мск). В непосредственной близости от «Азовстали» были развернуты три гуманитарные колонны.
Глава ДНР Денис Пушилин, комментируя происходящее в городе, выразил мнение, что заблокированные на «Азовстали» боевики оружие не сложат.
После закрытия гумкоридора точной информации о том, сколько человек могло покинуть территорию завода, пока не поступало. Представитель ДНР сообщил, что коридором для гражданских лиц никто не воспользовался. При этом ряд СМИ со ссылкой на источники объявили о предполагаемом выходе порядка 120 человек.
Обстановка в ЛНР
В утренней сводке НМ Луганской Народной Республики (ЛНР) сообщила, что за прошедшие сутки украинские вооруженные формирования выпустили по территории ЛНР 30 снарядов, под огонь попали населенные пункты Новоайдар и Первомайск.
В течение дня 19 апреля атаки по населенным пунктам народной республики продолжились. Огонь велся в направлении Первомайска, Калиново и Донецкого.
По информации источников, в окрестностях Стаханова были нанесены авиаудары по позициям ВСУ. Также в Сети распространились кадры работы САУ «Гвоздика» по украинским позициям в районе Попасной — ключевого населенного пункта, где продолжаются тяжелые бои.
Украина
ВСУ обстреляли приграничное село Головчино в Белгородской области, в результате атаки пострадали трое мирных жителей. Также сообщалось об ударе украинских вооруженных формирований по гражданским в населенном пункте Пологи Запорожской области.
МО РФ предупредило о подготовке Службой безопасности Украины (СБУ) провокации в Одесской области. Ее суть заключается в переодевании подразделения ВСУ в российскую военную форму и организации демонстративного расстрела мирного населения с обязательным запечатлением процесса на камеру.
«Заблаговременно предупреждаем страны «цивилизованного Запада» во главе с США, что Российская Федерация имеет оперативную доказательную базу о готовящихся очередных ужасных преступлениях киевского режима», — заявили в ведомстве.
Министерство внутренних дел ЛНР сообщило о предотвращении диверсии в селе Цуповка Харьковской области, призванной дискредитировать ВС РФ. От жителей поселка поступила информация о присутствии диверсионной группы в одном из жилых домов.
«В результате действий правоохранителей на месте была обнаружена подготовленная и упакованная военная форма с российскими знаками отличия, коктейли “Молотова”, оружие и боеприпасы. Характер содержимого в обнаруженном схроне обоснованно указывает на планомерную и тщательную подготовку, с вариантами отхода, диверсии с целью дискредитации военнослужащих РФ», — сообщает МВД ЛНР.
Состоялся пятый по счету обмен пленными между российской и украинской сторонами. Киеву переданы 76 человек (60 военнослужащих и 16 гражданских).