Что произошло на Украине 18 апреля: разрушение центра логистики ВСУ под Львовом, Киев рвется в ЕС

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Международная редакция
Федерального агентства новостей рассказывает, как обстоит ситуация на Украине и
в Донбассе по состоянию на 18 апреля.
Россия
Сегодня Минобороны РФ впервые опубликовало списки солдат
Вооруженных сил Украины (ВСУ) и националистических формирований. По данным оборонного ведомства,
безвозвратные потери армии киевского режима составляют уже 23 367 человек.
Помимо этих сведений российские военные располагают информацией о большом числе
дезертиров, раненых и пропавших без вести бойцов ВСУ.
Вечером официальный представитель военного ведомства России
генерал-майор Игорь Конашенков
выступил с новым отчетом о проведении спецоперации по демилитаризации и
денацификации Украины.
В понедельник высокоточными ракетами воздушного базирования
были уничтожены 18 военных объектов Украины. Среди них оказался 124-й
объединенный центр обеспечения тыла командования сил логистики ВСУ в районе
города Львов. Объект был уничтожен вместе с находившейся там крупной партией
иностранного вооружения, поступившего на Украину от США и европейских
государств.
У города Васильков Киевской области был уничтожен крупный
склад боеприпасов. Также у н. п. Попасная, Барвенково и Красный Лиман поражены еще два пункта
управления, две позиции войск и несколько мест сосредоточения личного состава и
военной техники.
Оперативно-тактическая авиация в свою очередь атаковала 84
цели. В результате этого были уничтожены завод по ремонту головных частей
тактических ракет «Точка-У» в городе Днепр, командный пункт батальона
теробороны у населенного пункта Зеленое Поле, а также одно хранилище ГСМ и два
склада боеприпасов.
В дополнение к этому поражены 47 районов сосредоточения
живой силы и техники вместе с 22 огневыми позициями артиллерии ВСУ.
Тем временем ракетные войска и артиллерийские подразделения
ВС РФ нанесли удары по 331 объекту. В их число вошли 315 мест скопления живой
силы у Попасной и Новомайорского, а с ними девять пунктов управления и склад вооружения.
В заключение
у Новотошковского были ликвидированы 120 националистов и девять единиц
техники.
Обстановка в ДНР
С начала текущих суток ВСУ выпустили по территории Донецкой
Народной Республики (ДНР) уже более 200 снарядов и мин. Под огнем оказались десять
населенных пунктов: Донецк, Кременец, Еленовка, Широкая Балка, Красный Партизан,
Пантелеймоновка, Макеевка, Луганское, Горловка, Верхнеторецкое.
В
результате данных нападений не меньше пяти мирных жителей были ранены, а 17
жилых домов и один объект инфраструктуры повреждены.
Тем
временем Народная милиция ДНР совместно с ВС РФ продолжает работать над
освобождением ряда населенных пунктов. На данный момент армия республики уже
ликвидировала 56 бойцов ВСУ, один бронетранспортер и две огневые позиции
минометчиков. В то же время захвачены одна боевая машина пехоты и одна
самоходная гаубица «Гвоздика».
Тем не
менее не обошлось и без жертв в рядах Народной милиции. Сегодня в боях с
националистами погибли три защитника ДНР, а еще 14 получили ранения.
Бои с националистами все еще идут в Мариуполе и других
населенных пунктах. Что касается заблокированных на заводе «Азовсталь»
радикалов, накануне они уже второй раз пытались прорвать кольцо окружения, а
сегодня в МВД ДНР показали
видеозапись с попыткой ВСУ прорваться на объект. Впрочем, 400
украинских солдат и более 60 единиц техники не смогли преуспеть, а понесли
потери и развернулись после артиллерийского удара по колонне.
Обстановка в ЛНР
Согласно отчетам представительства Луганской Народной
Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима
прекращения огня (СЦКК), сегодня на территории государства был атакован только
город Первомайск. На него напали дважды: утром по населенному пункту выпустили
восемь 122-мм снарядов, а днем — 10 калибра 152 мм. В ходе этих атак ВСУ повредили семь социально значимых
объектов городской инфраструктуры, в том числе здание администрации, детский
спортивный комплекс, школу искусств и другие.
Большая часть ЛНР уже освобождена, а число обстрелов ее
территории противников относительно мало, однако бойцы Народной милиции не
остаются в стороне от освобождения Донбасса.
Отряды армии ЛНР вместе с российскими коллегами принимают
активное участие в боях за Попасную, Рубежное, Лисичанск и Северодонецк. Они
противостоят хорошо вооруженной группировке сил ВСУ, однако не сдают своих
позиций и с каждым днем наносят все больший ущерб армии киевского режима, который многие год вел войну с мирным населением
Донбасса.
В то же время
НМ ЛНР не останавливает проведение гуманитарных акций: они прошли в н. п.
Трехизбенка, Калаус и других.
Украина
Президент Владимир
Зеленский заявил, что борьба украинского народа преодолела еще один этап.
Так он охарактеризовал
факт передачи анкеты Киева на членство государства в Евросоюзе.
Заполненный
опросник отдан на рассмотрение представительству европейского блока, однако окончательного
решения по этому вопросу придется еще подождать. Ранее глава Евросовета
отмечал, что против вступления Украины в ЕС выступают некоторые страны, уже
входящие в объединение.
На этом фоне журналисты известного американского издания The
New York Times опубликовали
новый материал, в котором сообщили о применении украинскими силами кассетных
боеприпасов, запрещенных в западных странах. Обломки реактивного снаряда с
подобным боезапасом нашли в селе Гусаровка Харьковской области, которое до
конца марта контролировали силы ВС РФ.
Также вечером СМИ сообщили о том, что Киев согласился с
предложением ООН создать контактную группу, которая будет взаимодействовать с Россией по вопросам гуманитарного
прекращения огня. Впрочем, учитывая тот факт, что украинская сторона
согласовывает только выгодные себе коридоры для эвакуации граждан, а также
всеми силами затягивает ранее запущенный переговорный процесс, будет ли толк он
новой инициативы — пока не ясно.