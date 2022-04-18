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    Что произошло на Украине 18 апреля: разрушение центра логистики ВСУ под Львовом, Киев рвется в ЕС

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Что произошло на Украине 18 апреля: разрушение центра логистики ВСУ под Львовом, Киев рвется в ЕС

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    Федеральное агентство новостей

    Международная редакция
    Федерального агентства новостей рассказывает, как обстоит ситуация на Украине и
    в Донбассе по состоянию на 18 апреля.

    Россия

    Сегодня Минобороны РФ впервые опубликовало списки солдат
    Вооруженных сил Украины (ВСУ) и националистических формирований. По данным оборонного ведомства,
    безвозвратные потери армии киевского режима составляют уже 23 367 человек.
    Помимо этих сведений российские военные располагают информацией о большом числе
    дезертиров, раненых и пропавших без вести бойцов ВСУ.

    Вечером официальный представитель военного ведомства России
    генерал-майор Игорь Конашенков
    выступил с новым отчетом о проведении спецоперации по демилитаризации и
    денацификации Украины.

    Что произошло на Украине 18 апреля: разрушение центра логистики ВСУ под Львовом, Киев рвется в ЕС
    Федеральное агентство новостей

    В понедельник высокоточными ракетами воздушного базирования
    были уничтожены 18 военных объектов Украины. Среди них оказался 124-й
    объединенный центр обеспечения тыла командования сил логистики ВСУ в районе
    города Львов. Объект был уничтожен вместе с находившейся там крупной партией
    иностранного вооружения, поступившего на Украину от США и европейских
    государств.

    У города Васильков Киевской области был уничтожен крупный
    склад боеприпасов. Также у н. п. Попасная, Барвенково и Красный Лиман поражены еще два пункта
    управления, две позиции войск и несколько мест сосредоточения личного состава и
    военной техники.

    Оперативно-тактическая авиация в свою очередь атаковала 84
    цели. В результате этого были уничтожены завод по ремонту головных частей
    тактических ракет «Точка-У» в городе Днепр, командный пункт батальона
    теробороны у населенного пункта Зеленое Поле, а также одно хранилище ГСМ и два
    склада боеприпасов.

    В дополнение к этому поражены 47 районов сосредоточения
    живой силы и техники вместе с 22 огневыми позициями артиллерии ВСУ.

    Тем временем ракетные войска и артиллерийские подразделения
    ВС РФ нанесли удары по 331 объекту. В их число вошли 315 мест скопления живой
    силы у Попасной и Новомайорского, а с ними девять пунктов управления и склад вооружения.

    В заключение
    у Новотошковского были ликвидированы 120 националистов и девять единиц
    техники.

    Обстановка в ДНР

    С начала текущих суток ВСУ выпустили по территории Донецкой
    Народной Республики (ДНР) уже более 200 снарядов и мин. Под огнем оказались десять
    населенных пунктов: Донецк, Кременец, Еленовка, Широкая Балка, Красный Партизан,
    Пантелеймоновка, Макеевка, Луганское, Горловка, Верхнеторецкое.

    Что произошло на Украине 18 апреля: разрушение центра логистики ВСУ под Львовом, Киев рвется в ЕС
    Федеральное агентство новостей

    В
    результате данных нападений не меньше пяти мирных жителей были ранены, а 17
    жилых домов и один объект инфраструктуры повреждены.

    Тем
    временем Народная милиция ДНР совместно с ВС РФ продолжает работать над
    освобождением ряда населенных пунктов. На данный момент армия республики уже
    ликвидировала 56 бойцов ВСУ, один бронетранспортер и две огневые позиции
    минометчиков. В то же время захвачены одна боевая машина пехоты и одна
    самоходная гаубица «Гвоздика».

    Тем не
    менее не обошлось и без жертв в рядах Народной милиции. Сегодня в боях с
    националистами погибли три защитника ДНР, а еще 14 получили ранения.

    Бои с националистами все еще идут в Мариуполе и других
    населенных пунктах. Что касается заблокированных на заводе «Азовсталь»
    радикалов, накануне они уже второй раз пытались прорвать кольцо окружения, а
    сегодня в МВД ДНР показали
    видеозапись     с попыткой ВСУ прорваться на объект. Впрочем, 400
    украинских солдат и более 60 единиц техники не смогли преуспеть, а понесли
    потери и развернулись после артиллерийского удара по колонне.

    Обстановка в ЛНР

    Согласно отчетам представительства Луганской Народной
    Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима
    прекращения огня (СЦКК), сегодня на территории государства был атакован только
    город Первомайск. На него напали дважды: утром по населенному пункту выпустили
    восемь 122-мм снарядов, а днем — 10 калибра 152 мм. В ходе этих атак ВСУ повредили семь социально значимых
    объектов городской инфраструктуры, в том числе здание администрации, детский
    спортивный комплекс, школу искусств и другие.

    Большая часть ЛНР уже освобождена, а число обстрелов ее
    территории противников относительно мало, однако бойцы Народной милиции не
    остаются в стороне от освобождения Донбасса.

    Отряды армии ЛНР вместе с российскими коллегами принимают
    активное участие в боях за Попасную, Рубежное, Лисичанск и Северодонецк. Они
    противостоят хорошо вооруженной группировке сил ВСУ, однако не сдают своих
    позиций и с каждым днем наносят все больший ущерб армии киевского режима, который многие год вел войну с мирным населением
    Донбасса.

    В то же время
    НМ ЛНР не останавливает проведение гуманитарных акций: они прошли в н. п.
    Трехизбенка, Калаус и других.

    Украина

    Президент Владимир
    Зеленский     заявил, что борьба украинского народа преодолела еще один этап.
    Так он охарактеризовал
    факт передачи анкеты Киева на членство государства в Евросоюзе.

    Заполненный
    опросник отдан на рассмотрение представительству европейского блока, однако окончательного
    решения по этому вопросу придется еще подождать. Ранее глава Евросовета
    отмечал, что против вступления Украины в ЕС выступают некоторые страны, уже
    входящие в объединение.

    На этом фоне журналисты известного американского издания The
    New York Times опубликовали
    новый материал, в котором сообщили о применении украинскими силами кассетных
    боеприпасов, запрещенных в западных странах. Обломки реактивного снаряда с
    подобным боезапасом нашли в селе Гусаровка Харьковской области, которое до
    конца марта контролировали силы ВС РФ.

    Также вечером СМИ сообщили о том, что Киев согласился с
    предложением ООН создать контактную группу, которая будет взаимодействовать с Россией по вопросам гуманитарного
    прекращения огня. Впрочем, учитывая тот факт, что украинская сторона
    согласовывает только выгодные себе коридоры для эвакуации граждан, а также
    всеми силами затягивает ранее запущенный переговорный процесс, будет ли толк он
    новой инициативы — пока не ясно.

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