Что произошло на Украине 18 апреля: разрушение центра логистики ВСУ под Львовом, Киев рвется в ЕС

Бои с националистами все еще идут в Мариуполе и других

населенных пунктах. Что касается заблокированных на заводе «Азовсталь»

радикалов, накануне они уже второй раз пытались прорвать кольцо окружения, а

сегодня в МВД ДНР показали

видеозапись с попыткой ВСУ прорваться на объект. Впрочем, 400

украинских солдат и более 60 единиц техники не смогли преуспеть, а понесли

потери и развернулись после артиллерийского удара по колонне.