Что произошло на Украине 17 июня: Иран поможет восстановить Донбасс, Киев лишили «Евровидения»

Однако власти региона рассчитывают на то, что провокационные атаки скоро закончатся, а потому работают над восстановлением региона и установлением новых внешнеполитических связей. Одной из стратегических в этом плане площадок сегодня стал ПМЭФ, на котором были не только лидеры РФ и обеих республик Донбасса, но и представители других государств.