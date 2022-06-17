Что произошло на Украине 17 июня: Иран поможет восстановить Донбасс, Киев лишили «Евровидения»

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как складывается ситуация на Украине и в Донбассе по состоянию на 17 июня.
Россия
На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сегодня выступил глава РФ Владимир Путин. В ходе обсуждения актуальной повестки и общения с журналистами он сделал ряд высказываний о ситуации в регионе.
Так, президент заявил о нецелесообразности штурма укрепрайонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Донецком, откуда производятся обстрелы мирных районов. По словам Путина, лобовая атака повлечет за собой большие людские жертвы в рядах защитников региона, потому российские силы придерживаются иной тактики — заходят в тыл противника. А такой процесс является более постепенным и требует времени.
Тем не менее лидер пообещал усилить подразделения, привлеченные для контрбатарейной борьбы на данном направлении. Этот шаг станет ответом на запрос официального Донецка, попросившего Москву об увеличении военной поддержки в свете участившихся обстрелов.
Оценивая ситуацию на фоне спецоперации, Владимир Путин отметил, что украинцы являются талантливым народом с большим потенциалом. Он сказал, что рано или поздно региональная обстановка стабилизируется, а отношения между странами пойдут на лад.
Тем временем спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины продолжается.
Сейчас российские силы перегруппировываются на Харьковском направлении. После этого следует ожидать возобновления наступления со стороны сел Рубежное и Терновая. Украинские источники тем временем сообщают, что ВКС РФ проводят воздушную разведку в районах н. п. Победа, Байрак, Шестаково и Верхний Салтов. Это необходимо для того, чтобы уточнить расположение позиций противника.
В этой же области россияне неуклонно идут к Русской Лозовой: бои дошли уже до Дементиевки и Питомника. Есть данные, что в этом районе действуют иностранные наемники.
Сегодня Минобороны России опубликовало информацию об иностранных наемниках на Украине. Больше всего боевиков сражаться за киевский режим приехало из Польши, Румынии и Великобритании. Международная редакция ФАН сделала инфографику, на которой показано, из каких еще государств они приезжают.
Обстановка в ДНР
В течение дня ВСУ наносили множественные удары по Донецку и другим населенным пунктам региона. В общей сложности были обстреляны не менее 12 городов и сел. Под снаряды и мины попадают преимущественно жилые дома, объекты инфраструктуры и имущество граждан. Есть погибшие и раненые, подробности уточняются.
Сегодня появились официальные данные о потерях ДНР за период с января по 16 июня 2022 года. Так, из числа военных погибли 2128 человек, а ранения получили 8897 бойцов. Большое количество из них составляют резервисты. Тем не менее сейчас ситуация на фронте ощутимо изменилась — на передовой находятся преимущественно подготовленные бойцы.
В то же время жертвы агрессии Киева среди гражданского населения составили 654 убитыми и 2110 ранеными.
Однако власти региона рассчитывают на то, что провокационные атаки скоро закончатся, а потому работают над восстановлением региона и установлением новых внешнеполитических связей. Одной из стратегических в этом плане площадок сегодня стал ПМЭФ, на котором были не только лидеры РФ и обеих республик Донбасса, но и представители других государств.
По завершении пленарного заседания форума СМИ сообщили о том, что Иран подписал с ДНР соглашение о поставке в регион продовольствия (овощи и фрукты) и строительных материалов. Это станет хорошим подспорьем в сложный период реабилитации Донбасса. Сейчас международное мероприятие еще не завершилось, так что не исключено, что впоследствии появятся новости и о других сделках подобного рода.
Например, глава ДНР Денис Пушилин сегодня вечером заявил о том, что республика может доставлять в Сирию зерно из Мариуполя, что также является заманчивой перспективой для иностранных партнеров.
Тем временем освобождение Донбасса идет полным ходом сразу с нескольких направлений.
Союзные войска уже вошли в Семигорье и Зайцево, а также продолжают блокировать Углегорсую ТЭС, ставшую укрытием для националистов.
Положение украинских боевиков в регионе с каждым днем становится все сложнее. На всей линии Бахмут — Соледар — Северск у них уже нет ни одной безопасной дороги, а российские подразделения продолжают наступление по дуге обороны.
По данным местных источников, на стратегическом Бахмутском направлении работают бойцы «ЧВК Вагнера», ранее очень хорошо показавшие себя на поле боя и сыгравшие ключевую роль при освобождении Попасной.
Присутствие там квалифицированных российских подразделений вынуждает командование ВСУ перебрасывать в эту часть дополнительные войска, укрепившие оборону трассу, связывающую населенный пункт с Дебальцево, и населенный пункт Кодемы.
Жители Бахмута сообщают о том, что на северо-западной окраине города ВСУ разместили реактивные системы залпового огня рядом с частным сектором у Северного пруда. Боевые машины работают практически непрерывно и их положение можно выявить, но армия Киева в данном случае вновь прикрылась от российских ракетных атак жилой застройкой, используя людей как живой щит. Впрочем, есть данные, что под натиском российских подразделений украинские силовики уже не исключают возможности сдать город без боя.
Параллельно с этим интенсивные бои возобновились под Угледаром.
Обстановка в ЛНР
ВСУ сегодня сконцентрировали свои усилия в нападениях на недавно освобожденные районы Северодонецка, откуда сейчас эвакуируют мирных жителей. Несмотря на обстрелы, военные Луганской Народной Республики ищут всевозможные способы перевезти гражданских в безопасные места
Впрочем, ВСУ не ограничили себя только этими нападениям. Например, в небе над Алчевском средства противовоздушной обороны республики сбили очередную ракету «Точка-У». По предварительным данным, ущерба мирным жителям нанесено не было.
Тем временем защитники региона сделали еще шаг к его полному освобождению. Ближе к вечеру стало известно о том, что союзные войска смогли полностью отбить у ВСУ поселок Тошковка, а также располагающуюся рядом шахту Чехирово, где в заложниках содержались около 100 мирных жителей.
Теперь защитникам Донбасса остается зачистить от украинских националистов располагающийся вблизи объекта рабочий поселок, представляющий собой пятиэтажную застройку. Там войска Киева оборудовали ротный опорный пункт. После освобождения данного района союзные силы смогут открыть себе путь в направлении Горского, которое сейчас уже частично заблокировано.
Украина
Несмотря на то, что несколько дней назад киевские чиновники объявили о начале подготовки к «Евровидению-2023» их оптимизм не разделяют организаторы конкурса. Они заявили о том, что Украина не в состоянии принять мероприятие на своей территории, а потому это право будет передано Великобритании, занявшей второе место.
С неоднозначной инициативой выступили и в другой европейской стране — Польше. Местные чиновники начали распространять информацию о поиске в числе беженцев на своей территории украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, подходящих под требования Киева о мобилизации. С настоящего времени им дали десять дней на то, чтобы выехать с подведомственной Варшаве территории, либо они будут задержаны и отправлены на родину, где присоединятся к ВСУ.
Там новобранцам, пытавшимся уклониться от участия в боевых действиях на стороне киевского режима, будет чем повоевать — Великобритания сообщила о скорой поставке на Украину партии гаубиц L118 калибра 105-мм. Эти орудия были разработаны и производились еще в 70-е года XX века и имеют дальность стрельбы до 18 км.
Все это происходит на фоне событий, благоприятных для Киева в плане проведения информационной войны — сегодня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. Однако даже в этом случае стране еще предстоит пройти длинный и сложный путь глобальных реформ, ускоренной процедуры ожидать не стоит.