Политика областей, вышедших из-под контроля официального Киева, сейчас зависит только от них — Москва не станет навязывать им свою волю, отмечают в Кремле. И даже при учете темы референдумов о вхождении в РФ, которая регулярно поднимается в Донбассе, Запорожье и на Херсонщине, свой будущий статус эти административные единицы должны принимать самостоятельно.