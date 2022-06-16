Что произошло на Украине 16 июня: мораторий на русскую культуру, пленные солдаты ВСУ оказались под огнем сослуживцев

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как складывается ситуация на Украине и в Донбассе по состоянию на 16 июня.
Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал недавнее заявление генерал-майора ВСУ Дмитрия Марченко, который пообещал нанести удар по Крымскому мосту сразу после получения западного оружия.
Глава российской дипломатии отметил, что «говорящие головы» на Украине уже неоднократно позволяли себе такого рода высказывания. По словам министра, Киеву не стоит рассчитывать на успех в этом вопросе.
«У нас все-таки армия ответственная, и все эти угрозы берутся на заметку. Дыма без огня не бывает, и я убежден, что все эти планы потерпят полный крах», — отметил Лавров.
Тем временем стало известно о том, что на всех освобожденных территориях Харьковской области русский язык может получить статус единственного государственного. Впрочем, это не говорит о запрете украинского — он будет признан региональным.
Политика областей, вышедших из-под контроля официального Киева, сейчас зависит только от них — Москва не станет навязывать им свою волю, отмечают в Кремле. И даже при учете темы референдумов о вхождении в РФ, которая регулярно поднимается в Донбассе, Запорожье и на Херсонщине, свой будущий статус эти административные единицы должны принимать самостоятельно.
Обстановка в ДНР
По данным представителей Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), с начала текущих суток ВСУ выпустили по территории республики свыше 200 снарядов и мин крупного калибра, применяя в том числе боеприпасы с кассетным зарядом.
Под огнем оказались 14 населенных пунктов, в том числе Донецк, Горловка, Гольмовский, Зайцево, Ясиноватая, Макеевка, Пантелеймоновка, Михайловка, Минеральное, Богородичное и другие. В результате по меньшей мере один мирный житель погиб, а шестеро получили ранения. Повреждены 17 жилых домов, семь объектов инфраструктуры и три автомобиля. Данные о жертвах и повреждениях еще уточняются.
В ходе многочисленных обстрелов Донецка серьезный ущерб был нанесен домам, школам, детским садам, а также зданию СИЗО в центре столицы. Особого внимания стоит тот факт, что на территории этого объекта сейчас находятся украинские военнопленные, так что провокационные атаки армии Киева ставят под угрозу не только жителей Донбасса.
Впрочем, Народная милиция ДНР не осталась в долгу: в течение дня ее подразделения ликвидировали около 30 солдат противника, две гаубицы М-777, две установки «Град» и еще два транспортных грузовика.
Бои шли сразу по нескольким направлениям. В районе Авдеевки донецкие войска поразили три огневые точки противника. Тем временем прорыв обороны ВСУ к северу от Светлодарска и успехи союзных сил в направлении села Зайцево заставили украинское командование начать эвакуацию Бахмута. Наверняка этот процесс еще более ослабит группировку войск Киева в этом районе, и продвижение российских подразделений еще более ускорится.
В то же время на Славянском направлении сражения продолжаются у Долины, Краснополья и Богородичного. Наступление союзных войск поддерживают самолеты Су-25.
Обстановка в ЛНР
В дополнение к обстрелам Стаханова и Кременной Вооруженные силы Украины сегодня открыли огонь и по районам Северодонецка. Как сообщили представители Вооруженных сил Луганской Народной Республики, отряды националистов нарушили режим тишины и атаковали зону гуманитарного коридора, предназначенного для эвакуации мирных жителей.
Причем мирная инициатива подразумевала вывод гражданских не только с подконтрольных союзникам территорий, но и с завода «Азот», где украинские силовики все еще удерживают людей.
Укрепившиеся на предприятии боевики фактически потеряли возможность отхода, а потому пытаются использовать мирных соотечественников в качестве живого щита — привычная тактика ВСУ в этом конфликте. В то же время остальная часть Северодонецка уже свободна от киевского режима — на въезде в город развевается российский флаг.
Также Киев демонстрирует желание продолжить борьбу за город по другую сторону Северского Донца — в Лисичанске. На подлете к нему сегодня были замечены украинские военно-транспортные вертолеты. Скорее всего, туда перебрасываются новые подкрепления иностранных наемников.
Ближе к вечеру в Сети появились сообщения о том, что армия Киева нанесла удар по городу Красный Луч. Предположительно, нападение могло быть совершено с применением ракеты «Точка-У», а целью стал местный завод. На месте происшествия разгорелся пожар.
Тем временем российские подразделения постепенно идут к завершению окружения населенного пункта Золотое, который и так уже находится в частичной блокаде. Когда этот план будет доведен до конца, находящимся там отрядам ВСУ не останется ничего иного, кроме как сдаться.
Украина
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил, что теперь все сайты, мобильные приложения и страницы в соцсетях обязаны перейти на использование украинского. На реализацию данного распоряжения Киев дает всего месяц, сообщил чиновник.
В то же время Хмельницкий областной совет официально ввел мораторий на использование русскоязычного контента в пределах всего региона. Теперь любой культурный продукт такого рода объявляется там вне закона.
Хотя подобная борьба ведется и на общегосударственном уровне. Например, рабочая группа при Минобразования Украины решила полностью исключить из школьной программы все произведения советских и российских авторов. Эта инициатива только дополняет череду антирусских законов Киева вроде переименования улиц, сноса памятников и др.
Несмотря на то, что такого рода инициативы становятся прямым нарушением прав граждан, европейские лидеры закрывают на это глаза. Кроме того, они продолжают поддерживать киевский режим.
Так, немецкий канцлер Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги сегодня посетили Украину, где провели встречу с президентом Владимиром Зеленским и другими местными политиками.
Советник главы украинского МВД Виктор Андрусив днем заявил, что одна из целей западных лидеров в этот приезд — возвращение Киева за стол переговоров с Москвой. Однако пока никаких соответствующих заявлений от них не последовало. Пока наиболее ярким заявлением стало очередное требование Макрона принять Украину в Евросоюз.
Впрочем, позицию европейцев можно объяснить их заинтересованностью в вывозе из страны ее природных богатств. Министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Хенрик Ковальчик заявил о том, что его страна в срок до четырех месяцев создаст недалеко от украинской границы хранилища для украинского зерна.
Западные политики все еще хотят вывозить этот ресурс, хоть впоследствии этот шаг может навредить самим украинцам — из-за боевых действий проведение посевной усложняется, так что впоследствии страна может столкнуться с продовольственным кризисом.
А на фоне этого западные страны продолжают накачивать Украину своим вооружением. Например, вслед за США, наращивающими объемы поставок, Великобритания заявила о намерении предоставить ВСУ 20 самоходных артиллерийских установок M109 калибра 155 мм. Эту технику отправят в страну после того, как она пройдет ремонт и техническое обслуживание.
Тем временем на передовой уже засветились британские боевые машины пехоты Warrior, а также переданные Эстонией бронеавтомобили Mamba Mk2 EE. Впрочем, сегодня стало известно о том, что один из последних уже был уничтожен союзными войсками.