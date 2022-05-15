Что произошло на Украине 15 мая: британские наемники на «Азовстали», проблемы с едой в Николаеве

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Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как складывается ситуация на Украине и в Донбассе по состоянию на 15 мая.
В соответствии с утренним брифингом Минобороны России, Воздушно-космические войска (ВКС) РФ уничтожили высокоточным оружием два пункта управления Вооруженных сил Украины (ВСУ), четыре склада боеприпасов, 11 ротных опорных пунктов. Стандартными средствами поражены комплексы С-300 и радиолокационный пост в Сумской области, а также 32 района скопления сил противника.
До 150 украинских националистов и 26 единиц техники, 13 артбатарей ВСУ ликвидированы ракетно-артиллерийскими войсками РФ. Нанесены удары по 123 районам сосредоточения украинских подразделений.
Силы противовоздушной обороны перехватили 15 беспилотников над Луганской, Донецкой, Харьковской областями, над островом Змеиный. Сбиты 11 снарядов от реактивных систем залпового огня «Смерч» над Чернобаевкой, Бражковкой, Малой Камышевахой, Каменкой, а над Степным ликвидирована ракета «Точка-У».
В целом на протяжении 15 мая не фиксировалось резких изменений линий соприкосновения. Стороны активно обменивались артиллерийскими ударами, российская авиация выполняла боевые задачи. На Донбассе продолжается степенное продвижение союзных сил с сопутствующим «перемалыванием» украинских частей за счет подавляющей огневой мощи и господства в воздухе.
Следует упомянуть заявление первого замначальника Генштаба Белоруссии Игоря Короля. По его словам, Украина стянула к белорусской границе группировку размером около 10 тысяч человек.
ВСУ минируют мосты, дороги, разворачивают станции контрбатарейной борьбы. На основании перечисленного делается вывод о возможной подготовке провокаций со стороны киевского режима.
Ситуация в ЛНР
ВСУ потеряли девять военнослужащих и три автомобиля за минувшие сутки в боях с силами Луганской Народной Республики (ЛНР), что следует из утренней сводки Народной милиции ЛНР.
Артобстрелам подверглись Кировск и Первомайск, в результате чего повреждены 15 домостроений, два объекта гражданской инфраструктуры, погибли двое мирных жителей.
Глава украинской администрации в Луганской области Сергей Гайдай констатировал, что ВС РФ и ЛНР сосредоточили основные усилия в районе Лисичанска, Рубежного и Северодонецка. Также он сообщил о серьезных боях в поселках Щедрищево и Вороново.
Значение данных населенных пунктов заключается в том, что при их освобождении союзные войска получат доступ к северодонецкому аэропорту с перспективой блокирования местной группировки ВСУ с южной стороны.
Ситуация в ДНР
Силы Донецкой Народной Республики (ДНР) в течение дня ликвидировали 24 украинских националиста, четыре 120-миллиметровых миномета на мобильной базе, два броневика, два грузовика; захвачены бронеавтомобиль и две боевые машины пехоты.
За этот же период под удары украинской артиллерии попали семь населенных пунктов республики, в результате чего два объекта гражданской инфраструктуры и 20 домостроений оказались повреждены. Двое мирных жителей погибли, один ранен.
При исполнении воинского долга погибли четыре бойца Народной милиции ДНР, еще 12 ранены.
В Мариуполе поднят со дна бронекатер «Лубны». После извлечения его боекомплекта военными саперами произойдет обследование судна с последующим вынесением решения об утилизации либо восстановлении.
После потери города Украина лишилась до половины мощностей по производству металлических сплавов. Кроме того, здесь изготавливалось около 40% броневой стали.
Тем временем на «Азовстали», по сообщениям издания Daily Express, могут находиться трое британцев, ранее участвовавших в войнах и отправившихся на Украину в качестве наемников еще до начала специальной военной операции ВС РФ.
Как заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова, из числа обороняющихся на «Азовстали» боевиков около 600 ранены. Они пребывают в условиях полной антисанитарии, запасы медикаментов иссякли. Госпиталь использует воду, слитую из системы отопления.
В Волновахе по инициативе местных жителей и при содействии российских общественников отреставрированы военные памятники: танк Т-34-85, а также скульптурная композиция «Жертвам фашизма».
Украина
Местные источники сообщают о сильных пожарах в окрестностях Яворова (Львовская область), вспыхнувших, предположительно, после ракетных ударов. Вероятно, горят склады с иностранным вооружением.
Жители Корабельного района города Николаева жалуются на сложности с получением гуманитарной помощи. По словам источника, заполучить выдаваемые хлеб и консервы очень сложно, и для этого приходится занимать очередь с 5 часов утра.
Тем временем Израиль разрешил эстонскому руководству передать Украине закупленный у него ранее противокорабельный комплекс «Габриэль».
Заместитель начальника Главного управления полиции Запорожья продемонстрировал автомобильные номера нового образца, предназначенные ко вводу на освобожденных территориях области (в Мелитополе уже происходит выдача). На них изображен старый герб Запорожья начала XIX века, а код страны представляет собой аббревиатуру TVR.
Постпред по Крыму Георгий Мурадов сообщает, что аграрии Херсонщины в настоящий момент оформляют документы в налоговой службе и банках Крыма. Это ускорит для них необходимые взаиморасчеты, тем самым упростив участие в торговле.
На Харьковщине начались радиотрансляции с призывами к украинским военнослужащим сложить оружие. Приводится подробный порядок сдачи в плен, при этом отмечается, что солдаты могут предварительно ликвидировать своих командиров в случае необходимости и наличия угрозы для себя. Принявшим предложение гарантируются жизнь и возвращение домой после окончания военных действий.
В свою очередь, ВСУ собирает данные о находящихся в строю грузовых автомобилях у служб ракетно-артиллерийского вооружения. Начальникам арсеналов, складов и баз приказано отчитаться о доступной технике. Грузовики планируется использовать не только для перевозки оружия, но и продукции гражданского назначения, в том числе зерна.