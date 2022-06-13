Что произошло на Украине 13 июня: ВСУ пытаются разрушить Донецк, Киев запретил экспорт энергоресурсов

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как складывается ситуация на Украине и в Донбассе по состоянию на 13 июня.
Россия
Российская спецоперация по защите Донбасса продолжается уверенными темпами.
Местные источники сообщают, что после переброски в Северодонецк и Лисичанск подразделений украинского националистического батальона «Кракен» и наемников «Иностранного легиона» оборона лояльных Киеву войск в Харьковской области значительно ослабла.
При этом усугубляет положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе также нехватка подготовленных военных, большой процент из которых сейчас составляют силы территориальной обороны и недавно мобилизованные новобранцы.
На этом фоне под Харьковом идут бои за Старый Салтов, начавшиеся после того, как российские военные выбили войска противника из соседнего села Рубежное. Положение армии Киева весьма неблагоприятно, на что указывает возросшая активность лояльных правительству СМИ, распространяющих идею о том, что потеря нескольких поселков на этом направлении не будет критичной для государства.
Обстановка в ЛДНР
В течение дня Вооруженные силы Украины атаковали порядка девяти населенных пунктов Донецкой Народной Республики, однако более всего пострадала столица региона.
Лояльные Киеву боевики в своей войне с мирным населением Донбасса применяют террористические методы — намеренно бьют по гражданским объектам.
Так, в результате удара по донецкому рынку сегодня погибли по меньшей мере трое человек, а почти 20 получили ранения. Интенсивность обстрелов столицы ДНР очень велика — ВСУ за день выпустили по ней уже около сотни снарядов и мин, накрывших практически все городские районы.
Применяется тяжелая артиллерия и реактивные системы залпового огня. Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по факту обстрелов этого населенного пункта и других, пострадавших от агрессии Киева.
В Луганской Народной Республике также фиксировались атаки со стороны вражеских позиций. Ночью была атакована Попасная, а в течение дня — Золотое-5 (один из районов города, контролируемый защитниками Донбасса) и Кременная.
Тем не менее сводные войска защитников Донбасса сегодня продолжали атаку сразу по нескольким стратегическим направлениям. Российские подразделения развивают наступление на Бахмутском направлении, постепенно идут к освобождению Новолуганского и Углегорской ТЭС.
В то же время стремительно развиваются события в районе Северодонецка, заблокированного в настоящее время. Засевшие в промзоне предприятия «Азот» украинские боевики постепенно сдают свои позиции, отступающие войска прикрывает артиллерия. Правда бьет она преимущественно по уже освобожденным районам города, который ВСУ недавно обороняли, а теперь сами же и разрушают.
Защитники Донбасса при наступлении не сильно спешат: они действуют осторожно, чтобы не задеть резервуары с химикатами, располагающиеся на заводе. Кроме того, противник уже никуда не убежит — последний мост, позволявший уйти к Лисичанску, был накануне подорван.
Неблагоприятное положение ВСУ заставляет Киев вновь идти на использование гражданской инфраструктуры в военных целях. Появились данные о том, что в подконтрольных режиму Владимира Зеленского городах Донбасса производится эвакуация общественного и промышленного транспорта.
Например, из Краматорска вывезена уже половина троллейбусов, а из Бахмута — грузовики с предприятия «Артемсоль». Украинские войска идут на эти шаги для того, чтобы освободить гаражи и спрятать свою технику, поскольку нынешние места дислокации боевых машин уже известны российской разведке.
Украина
Литва намерена передать Украине еще одну партию дронобойных систем EDM4S — 110 экземпляров общей стоимостью 1,5 млн евро. Сообщается, что бригады ВСУ получат по две-три единицы данного вооружения. Однако несмотря на ежедневные заявления стран НАТО о новых поставках, представители Киева неуклонно твердят о желании получать еще больше.
На этом фоне президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что его страна является крупнейшим поставщиком тяжелого вооружения, боеприпасов и запчастей для техники. На этом фоне Варшава начала испытывать дефицит оборонной продукции и просит союзников восполнить недостаток.
Также на Украине постепенно зреет энергетический кризис, что заставляет власти принимать сдерживающие его меры. На сайте кабмина появилось новое постановление №666 от 10 июня 2022 года, запрещающее вывоз из страны угля, газа и мазута.
Несмотря на все существующие проблемы, Киев начинает готовиться к проведению песенного конкурса «Евровидение», который должен пройти на территории государства в 2023 году. Замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сказал, что Минобороны и МВД Украины подключены к организации безопасности участников мероприятия.
При этом стоит отметить, что ввиду нынешнего кризиса украинские власти вряд ли смогут найти деньги на проведение конкурса, а потому, наверняка, вновь будут обращаться за помощью к своим иностранным партнерам.
Однако украинские чиновники, казалось бы, делают все возможное для того, чтобы вызвать негативное отношение к себе со стороны пока еще союзных стран. Так, например, ранее уже отличившийся серией скандалов посол государства в Германии Андрей Мельник выступил с новым критическим заявлением в адрес Берлина. По его словам, украинцы покидают ФРГ «не получив должного гостеприимства». Его речь крайне остро восприняли простые немцы, активно осуждавшие дипломата в соцсетях.