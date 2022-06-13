Что произошло на Украине 13 июня: ВСУ пытаются разрушить Донецк, Киев запретил экспорт энергоресурсов

В то же время стремительно развиваются события в районе Северодонецка, заблокированного в настоящее время. Засевшие в промзоне предприятия «Азот» украинские боевики постепенно сдают свои позиции, отступающие войска прикрывает артиллерия. Правда бьет она преимущественно по уже освобожденным районам города, который ВСУ недавно обороняли, а теперь сами же и разрушают.