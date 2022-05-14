Что произошло на Украине 12 мая: раскрыта подготовка провокации в Днепре, обстрел Херсона со стороны ВСУ

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Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как складывается ситуация на Украине и в Донбассе по состоянию на 12 мая.
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга сообщил, что воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили свыше 320 украинских националистов и 72 единицы военной техники за прошедшие сутки, нанеся удары по складам боеприпасов в Новгород-Северском, 34 районам скопления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и четырем центрам управления.
Также ликвидированы радиолокационная станция (РЛС) наведения для ЗРК С-300 под Одессой, склад артиллерийского вооружения и боеприпасов близ Краснопавловки, 120 районов скопления сил противника.
Ракетными и артиллерийскими ударами поражены С-300 под Коротычем, три реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» в районах Славянска и Раздолья; здесь же уничтожены два артиллерийских склада. Кроме того, нанесены удары по 405 местам скопления живой силы и техники ВСУ, 26 украинским батареям и 12 центрам управления.
За вышеуказанный период силы противовоздушной обороны перехватили 14 ракет РСЗО над освобожденными городами, а также сбили 13 беспилотников противника, в том числе «Байрактар-ТБ2».
При этом в течение 12 мая ВКС РФ уничтожили РЛС американского производства под Харьковом, 4 артиллерийских склада около Соледара, 38 районов скопления сил противника, ликвидировав свыше 170 украинских националистов и 41 единицу военной техники. Армейская авиация при этом нанесла удары по складу горючего в окрестностях Врубовки, 45 районам сосредоточения ВСУ.
Российская артиллерия уничтожила 14 украинских пунктов управления, нанесла удары по 358 районам скопления украинских войск, 7 артиллерийским батареям. Под н.п. Долина (Харьковская область) ликвидирована С-300.
Кроме того, над Глубоким, Липцами, Александровской, Донецком сбиты пять украинских беспилотников, а над островом Змеиный — еще один, а также 3 «Точки-У». 10 снарядов РСЗО «Смерч» перехвачены над поселком Полевое.
В целом же с 24 февраля ВСУ потеряли 164 самолета, 125 вертолетов, 827 беспилотников, 304 зенитных ракетных комплекса, 3022 единицы бронетехники, 366 РСЗО, 1479 орудий и минометов, 2832 единицы специальной военной автомобильной техники.
Утренний обстрел российского приграничного села Солохи с украинской стороны привел к гибели одного мирного жителя и ранению восьмерых. Повреждены 17 домов, шесть транспортных средств. Власти Белгородской области пообещали восстановить разрушения в кратчайшие сроки; начало работ назначено на 13 мая.
Тем временем глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал возобновление использования свыше 20 тысяч гектаров земли полуострова в сельскохозяйственных целях ввиду запуска Северо-Крымского канала, перекрытого Украиной в апреле 2014 года.
Московский суд заочно арестовал глав Николаевского и Кропивницкого следственных изоляторов за жестокое обращение с российскими военнопленными.
В Курской области, тем временем, задержан очередной проукраинский террорист с двумя самодельными бомбами. При обыске правоохранители обнаружили агитационную экстремистскую литературу.
Ситуация в ДНР
Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР) в течение 12 мая ликвидировала 23 украинских националиста, подавила батарею самоходных гаубиц «Гвоздика», уничтожила 2 боевые машины пехоты, 2 броневика, захватили гаубицу «Мста-Б», грузовик и 2 многоцелевых транспортера. При исполнении воинского долга погибли трое бойцов вооруженных сил республики, еще 16 получили ранения.
В течение 12 мая украинская артиллерия обстреляла Ясиноватую (30 ракет РСЗО «Град», 14 снарядов калибра 122 мм), Горловку (80 ракет РСЗО «Град», 24 мины калибра 120 мм, 13 снарядов калибра 122 мм, 10 мин калибра 82 мм), Донецк (28 снарядов калибра 122 мм, 10 мин калибра 120 мм), Широкую Балку (6 снарядов калибра 122 мм), Озеряновку (8 снарядов калибра 122 мм), Михайловку (8 снарядов калибра 122 мм), Пантелеймоновку (6 снарядов калибра 122 мм), Гольмовский (6 мин калибра 120 мм, 8 снарядов калибра 122 мм), Зайцево (4 гранатометных выстрела), Верхнеторецкое (3 снаряда калибра 122 м).
В результате погиб мирный житель, пятеро ранены. Повреждены 20 жилищ, 4 объекта гражданской инфраструктуры.
По мариупольскому заводу «Азовсталь», в катакомбах которого находятся украинские националисты, наносятся интенсивные артиллерийские и бомбовые удары.
По словам замкома полка «Азов»* (запрещен в РФ, против некоторых членов возбуждены уголовные дела) Святослава Паламара, из укрывающихся боевиков около 600 являются ранеными.
Ситуация в ЛНР
На протяжении минувших суток Народная милиция Луганской Народной Республики ликвидировала 7 представителей ВСУ, два танка и два бронетранспортера, взяв в плен пятерых человек.
В течение дня украинская армия обстреляла из тяжелого вооружения Первомайск (10 артиллерийских снарядов калибра 122 мм), а также Кременную (6 мин калибра 120 мм). Ущерб уточняется.
Активные бои продолжаются в районе Северодонецка, утром поступала информация о завершении зачистки промзоны Рубежного.
Союзные силы после освобождения Попасной наступают южнее и севернее города, стремясь взять под контроль транспортные артерии в данном районе, сообщает Народная милиция ЛНР. Украинские источники, в свою очередь, сообщают, что Армия России прорвала оборону ВСУ южнее Воеводовки и теперь активно действует в районе Павлограда.
Сегодня республика встретила восьмую годовщину объявления независимости от Украины на основании всенародного референдума. В населенных пунктах ЛНР прошли тематические праздничные и памятные мероприятия.
Руководитель республики Леонид Пасечник заявил, что население ЛНР примет решение о вхождении в состав РФ не раньше, чем окончатся боевые действия на Украине.
«Безусловно, мы вместе это решим, вместе с народом. Хотя свое решение мы приняли еще в мае 2014 года, когда мы все проголосовали за объединение с Российской Федерацией. Но для начала надо освободить свои территории. Это первая задача, которая перед нами стоит», — сказал он.
Также Пасечник отметил, что полноценное восстановление Попасной начнется после того, как украинские войска окажутся отброшены от города на значительное расстояние.
Украина
Корреспондент РИА Новости сообщил о сильных взрывах в Херсоне. Предположительно, речь идет об обстреле с украинской стороны.
При этом в городе из оборота исчезают гривны: в некоторых торговых точках перестали принимать украинскую валюту из-за невозможности сдать ее в банк. Также в городе формируется новая полиция, объявлен набор личного состава.
Тем временем в Ужгороде осквернен Свято-Крестовоздвиженский собор Украинской православной церкви Московского патриархата. Стены, ограда и ближайший тротуар оказались исписаны оскорбительными надписями.
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- * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела