Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как складывается ситуация на Украине и в Донбассе по состоянию на 12 июня.
Россия
С утра в Бердянске Запорожской области произошел взрыв и пожар на трансформаторной подстанции в результате чего полгорода осталось без света.
Ввиду частых провокаций украинской армии в регионе у местных властей сначала появились подозрения, что причиной инцидента стала диверсия, однако на месте происшествия не были обнаружены взрывные устройства. По этой причине предполагалось, что огонь там возник из-за короткого замыкания. Однако позже замглавы ГУ МВД Запорожской области Алексей Селиванов заявил, что инцидент квалифицирован как теракт. По уточненным данным, никто из жителей не пострадал.
Ближе к вечеру в этом же регионе прогремел другой взрыв, но на этот раз он действительно был организован украинскими боевиками. Главное управление МВД Мелитополя сообщило, что около здания ведомства произошел теракт, в результате которого пострадали четыре человека.
По словам члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, мощность сработавшего устройства составляла 700-800 г в тротиловом эквиваленте. Оно было помещено в мусорный бак рядом с учреждением. В связи с этим событием в городе будут усилены меры безопасности.
Впрочем, сегодняшний день для Запорожья бы примечателен и хорошими событиями. Так, в здании мелитопольской администрации жителям региона были выданы первые 500 паспортов РФ.
Вручение этих документов стало знаковым событием и было приурочено ко Дню России. Этот знаменательный день широко праздновался на всех освобожденных территориях Украины и Донбасса. Например, в Херсоне, прошел большой концерт с участием российских исполнителей.
Стоит отметить, что даже этот знаменательный день не стал перерывом в российской спецоперации. Союзные силы продолжали борьбу за освобождение региона от Вооруженных сил Украины и лояльных Киеву боевиков. Защитники Донбасса отметили этот день, выбив противника из еще нескольких населенных пунктов.
В то же время российская авиация, артиллерия и ракетные войска продолжили поддерживать наступление защитников Донбасса, выполняя задачи по денацификации и демилитаризации Украины.
В районе Харькова были поражены позиции ВСУ и объекты промышленного комплекса, обслуживающие нужды армии. Также под Николаевом в результате авиаудара ВКС РФ были уничтожены сразу три склада с боеприпасами и военная техника.
Обстановка в ДНР
С начала текущих суток подразделения ВСУ выпустили по Донецкой Народной Республике более 130 снарядов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», ствольной артиллерии калибром 152 и 122 мм, а также 120-мм минометов. Под обстрелами оказались Донецк, Гольмовский, Горловка, Доломитное, Макеевка, Верхнеторецкое, Ясиноватая и другие населенные пункты.
В результате этих атак один человек получил ранения, были повреждены девять жилых домов и четыре инфраструктурных объекта.
Бойцы Народной милиции ДНР в свою очередь уничтожили две украинские РСЗО, две гаубицы Д-30, три транспортных грузовика и свыше 20 солдат.
Донецкие военные вместе с ВС РФ вели бои на рубеже Яковлевка — Белогоровка — Берестовое — Николаевка.
Наиболее активно развивается наступление российских сил на Бахмутском направлении. Там они смогли окончательно зачистить от ВСУ села Медная Руда и Видродження (Возрождение). Особо интенсивные бои теперь идут непосредственно в поселке Роты: ВСУ не хотят сдавать его, поскольку он откроет союзным войскам возможность окружить их группировку, обороняющую Новолуганское и Углегорскую теплоэлектростанцию.
За них сейчас тоже идут бои — россияне одновременно штурмуют оба этих объекта. Местные жители публикуют в соцсетях видеозаписи, где запечатлены густые клубы черного дыма, поднимающиеся со стороны ТЭС. Сообщается, что там горит инженерно-бытовой корпус и цеха за ним. Хотя подробностей о причинах возгорания пока нет.
Параллельно с этим защитники Донбасса штурмуют Покровское — они уже подступают к Бахмуту. Своим чередом идет и битва за Славянск, который армия Киева готовит к обороне: ВС РФ продолжили зачистку располагающихся рядом населенных пунктов и выбили противника из Богородичного.
Хорошо поработали и российские саперы. Сегодня они окончательно завершили разминирование акватории порта Мариуполя, который уже работает на импорт и экспорт. Освободили от оставленной ВСУ взрывчатки и всю прибрежную линию — местные жители открыли пляжный сезон.
Обстановка в ЛНР
Бойцы Луганской Народной Республики участвуют в боях по всей линии фронта, а в надежде отвлечь их внимание противник наносит удары по мирным жителям. Так, целью обстрелов ВСУ сегодня стали Кременная и Стаханов. По меньшей мере один человек пострадал, а 18 жилым домам и одному инфраструктурному объекту был нанесен ущерб.
Сражения за Северодонецк все еще продолжаются. В ходе боев за город погиб еще один британский наемник, участвующий в войне Киева с русскоязычным населением региона. Ликвидированным боевиком стал Джордан Гэтли, ранее служивший в армии королевства. Смерть иностранца подтвердило издание Independent со ссылкой на его отца. Есть данные, что ранее он был отправлен на Украину в качестве инструктора по стрелковой подготовке ВСУ.
Все еще фиксируются артиллерийские дуэли на подступах к Лисичанску. Также союзники продолжают движение к Новоивановке со стороны Камышевахи и штурмуют позиции сил Украины в районе Врубовки — стратегически важного поселка. После его утраты бойцы ВСУ в Горском и Золотом будут полностью окружены и уже не смогут оказывать наступающим войскам серьезного сопротивления.
Украина
Экс-глава МИД Польши и депутат Европарламента Радослав Сикорский во время разговора с журналистами заявил о том, что западные страны должны дать Киеву ядерное оружие для укрепления обороны Украины.
Впрочем, его выступление звучит скорее как популистское, поскольку государства-члены НАТО до сих пор противятся даже поставкам большого количества тяжелых вооружений для украинской армии.
Например, только сегодня стало известно, что официальный Мадрид принес извинения правительству Германии за высказанное ранее предложение о предоставлении Киеву закупленных ранее немецких танков Leopard A4.
До настоящего момента Альянс не поставлял ВСУ подобных боевых машин, а отправка техники стала бы опасным прецедентом для западных государств, и так исчерпавших свои арсеналы из-за постоянной поддержки киевского режима.