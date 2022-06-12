Что произошло на Украине 12 июня: теракты в Мелитополе и Бердянске, пожар на Углегорской ТЭС

Сражения за Северодонецк все еще продолжаются. В ходе боев за город погиб еще один британский наемник, участвующий в войне Киева с русскоязычным населением региона. Ликвидированным боевиком стал Джордан Гэтли, ранее служивший в армии королевства. Смерть иностранца подтвердило издание Independent со ссылкой на его отца. Есть данные, что ранее он был отправлен на Украину в качестве инструктора по стрелковой подготовке ВСУ.