Что произошло на Украине 11 мая: Херсон хочет в Россию, раскрыты опыты США в психбольнице Харькова

Продолжаются перестрелки и на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, где сейчас блокированы члены нацбатов и иностранные наемники. Примечательно, что боевики полка «Азов»** (запрещен в РФ, в отношении некоторых представителей формирования возбуждены уголовные дела) уже открыто критикуют Киев в западных СМИ, поскольку тот даже не пытается договориться о выводе своих подопечных с блокированного завода.