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Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как складывается ситуация на Украине и в Донбассе по состоянию на 11 мая.
Минобороны России в ходе утреннего брифинга сообщило о поражении 93 целей Воздушно-космическими силами России в течение ночи-утра. В их число входят 2 пункта управления, 3 склада боеприпасов и 69 районов сосредоточения Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ракетно-артиллерийские войска уничтожили 13 пунктов управления, 4 позиции зенитно-ракетных комплексов «Оса-АКМ» и 14 складов боеприпасов. Также нанесены удары по 407 скоплениям сил противника. В результате потери националистов составили свыше 280 человек и 59 машин различного назначения.
Средствами противовоздушной обороны удалось перехватить девять украинских беспилотных летательных аппаратов над Балаклеей, Рубежным, Архангельским и островом Змеиный. Один из беспилотников произведен в Турции.
Сотрудники ФСБ вычислили и задержали в Калининграде сторонника украинской экстремистской организации «Правый сектор»** (запрещена в РФ).
Сообщается, что диверсант намеревался совершить теракт в отношении военнослужащих одной из частей Минобороны во время празднований 9 Мая, а затем уехать на Украину для участия в боевых действиях против российских войск. У него дома обнаружены самодельное взрывное устройство и атрибутика с символикой «Правого сектора». Возбуждено уголовное дело.
Ситуация в ДНР
В ходе вечернего брифинга Народная милиция Донецкой Народной Республики (ЛНР) сообщила о ликвидации 18 украинских националистов, огневой позиции гаубиц Д-30, танка, зенитной установки ЗУ-30, боевой машины пехоты, 2 броневиков в течение суток. Захвачены танк, боевая машина пехоты, 2 броневика и 2 грузовика.
Также 3 военнослужащих 95-й десантно-штурмовой бригады и 2 военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ добровольно сложили оружие и перешли на сторону Донецкой Народной Республики.
При исполнении воинского долга погибли двое бойцов Народной милиции, еще десять получили ранения.
За этот же период ВСУ выпустили свыше 235 тяжелых боеприпасов по 11 населенным пунктам республики, в результате чего один мирный житель погиб, 9 получили ранения. Повреждены 15 домостроений, 3 объекта гражданской инфраструктуры.
Продолжаются перестрелки и на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, где сейчас блокированы члены нацбатов и иностранные наемники. Примечательно, что боевики полка «Азов»** (запрещен в РФ, в отношении некоторых представителей формирования возбуждены уголовные дела) уже открыто критикуют Киев в западных СМИ, поскольку тот даже не пытается договориться о выводе своих подопечных с блокированного завода.
Еще одним свидетельством плачевного состояния дел у нацбатовцев в Мариуполе стала встреча жен двух террористов — Дениса Прокопенко и Арсения Федосюка — с Папой Римским Франциском, которого они попросили о посредничестве в деле эвакуации членов «Азова»** из окружения.
Ситуация в ЛНР
Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) утром отчиталась о ликвидации пяти украинских военнослужащих, танка, бронетранспортера и трех автомобилей. Один представитель ВСУ сдался в плен.
Украинская артиллерия нанесла удар по н. п. Золотое-5, использовав 20 снарядов, из РСЗО «Град». В результате поврежден жилой дом.
Как сообщил в интервью РИА Новости посол ЛНР в России Родион Мирошник, в будущем будут разработаны различные программы, которые привлекут подрядчиков и инвесторов, а также предоставят строительные технологии, необходимые для скорейшего подъема республики, пострадавшей от преступных действий киевского режима.
Мирошник отметил, что самостоятельно восстановить подконтрольные ему регионы Луганск пока не в состоянии, поэтому рассчитывает на активное сотрудничество со стороны России. Также он добавил, что ряд предпринимателей уже сейчас проявляет интерес к развитию бизнеса на территории ЛНР.
Некоторые работы по восстановлению местной инфраструктуры уже проводятся. Народная милиция сообщает, что при поддержке РФ удалось вернуть в строй 11 объектов телерадиовещания. Это не только позволяет обеспечить связью жителей республики, но и начать передачу сигнала на подконтрольные в настоящий момент Киеву территории, чтобы население могло получить достоверные данные о текущем положении дел в регионе.
Общероссийский народный фронт тем временем оказал гумпомощь нескольким учреждениям в городе Счастье.
Украина
Как и прежде, Киев продолжает получать все новые партии оружия и финансовые средства от своих западных руководителей для ведения войны против мирного населения Донбасса.
Сообщается, что Палата представителей Конгресса США одобрила выделение Украине дополнительного пакета помощи на рекордную сумму — около 40 миллиардов долларов.
Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек сообщил, что было одобрено вступление 103 граждан страны в ряды ВСУ. Соответствующее решение президента должно быть утверждено премьер-министром в ближайшее время.
Тем временем власти Херсонской области намерены обратиться к президенту России с просьбой включить регион в состав РФ, о чем сообщили в местной военно-гражданской администрации.
На протяжении дня мощные взрывы слышались во многих городах Украины, включая Буковель, Николаев, Бахмут, Краматорск, Соледар и пр.
Поступают неподтвержденные сообщения об отступлении ВСУ из-под Ямполя и окружающих лесов из-за больших потерь.
Министерство обороны России раскрыло подробности экспериментов Пентагона в психбольнице Харьковской области. Основной категорией подопытных являлась группа пациентов мужского пола в возрасте 40-60 лет с высокой стадией физического истощения. Опыты носили биологический характер.
В то же время Мариуполь до начала спецоперации РФ использовался как региональный центр для сбора и паспортизации возбудителя холеры. Отобранные штаммы направлялись в Центр общественного здоровья в Киеве, откуда биоматериалы направлялись в США. Данная деятельность проводилась с 2014 года, что следует из актов передачи штаммов.
- * – запрещенная в РФ экстремистская организация
- ** – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела
- * – запрещенная в РФ экстремистская организация
- ** – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела