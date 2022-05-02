Что произошло на Украине 1 мая: ВСУ минируют дамбы, Запад ждет от Киева платы за оружие

Тем временем Министерство инфраструктуры Украины издало приказ о закрытии морских портов Бердянск, Мариуполь, Скадовск и Херсон, которые уже находятся под контролем России. Также Киев отключил Херсонскую область от мобильной связи и интернета. В Крыму уже заявили, что подобный шаг является фактическим отказом Украины от этих территорий, и отметили, что взамен придут донецкие и крымские операторы.