Что произошло на Украине 1 мая: ВСУ минируют дамбы, Запад ждет от Киева платы за оружие

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как обстоит ситуация на Украине и в Донбассе по состоянию на 1 мая.
Официальные заявления РФ
В ходе утреннего брифинга представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что в течение ночи-утра 1 мая воздушно-космические силы при помощи высокоточного оружия поразили семь целей на территории Украины, включая четыре района сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Березовое (Донецкая область), Слатино и Барвенково (Харьковская область).
Армейская авиация поразила два зенитных комплекса С-300 под Запорожьем и Артемовском, а также два склада боеприпасов и горючего под Привольным и Шевченко Запорожской области. Ликвидированы 15 опорных пунктов и районов скопления сил и техники вместе со 140 украинскими военнослужащими и 19 единицами бронетехники.
Ракетно-артиллерийские войска поразили 786 районов сосредоточения сил противника, 24 пункта управления и три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе Грушевахи. При этом ликвидированы до 200 человек личного состава, батарея реактивных систем залпового огня (РСЗО) и до 20 единиц военной техники. Также ракетами «Оникс» уничтожены ангар с западным оружием и взлетно-посадочная полоса на военном аэродроме в районе Одессы.
Российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских бомбардировщика Су-24М над Петровским в Харьковской области. Уничтожены 12 беспилотников в районах Межевой, Новобогдановки, Мирограда, Широкой Балки, Приютного, Торского, Старомихайловской, Балаклеи, Харцизска. Над Токмаком (Запорожская область) сбиты две ракеты «Точка-У», а над Семеновкой (Харьковская область) — два реактивных снаряда РСЗО «Смерч».
Всего же с 24 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 145 самолетов, 112 вертолетов, 672 беспилотника, 281 зенитный ракетный комплекс, 2703 единицы бронетехники, 312 РСЗО, 1203 полевых орудий и минометов, 2514 единицы специальной военной автомобильной техники.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь военнослужащего и об уничтожении военного имущества после обстрела российских пограничников в Брянской области 29-30 апреля со стороны Украины.
Ситуация в ДНР
В вечерней сводке Народная милиция Донецкой Народной Республики отчиталась о ликвидации 21 украинского националиста и двух боевых машин пехоты с начала суток. Захвачены танк и бронетранспортер. При исполнении воинского долга погибли четверо бойцов ополчения, еще 12 получили ранения.
В течение 1 мая под украинские обстрелы попали Ясиноватая (шесть ракет РСЗО «Град», три 120-мм мины), Горловка (24 снаряда калибра 122 мм), Озеряновка (восемь 122-мм снарядов), Глубокая Балка (27 мин калибра 120 мм), Донецк (четыре ракеты РСЗО «Град»), Еленовка (четыре снаряда калибром 122 мм). В результате погиб один мирный житель, двое ранены. Повреждены 22 жилых дома, десять объектов гражданской инфраструктуры и один автомобиль.
Продолжаются артиллерийские обстрелы позиций ВСУ в Авдеевке, замечены огнеметные установки «Солнцепек». Сообщается, что здесь батальон «Сомали» в предыдущие сутки ликвидировал до 80 украинских боевиков. Севернее же, под Красногоровкой, «Спарта» уничтожила целую колонну украинской бронетехники.
Тем временем 46 мирных жителей покинули территорию мариупольского завода «Азовсталь» в течение 30 апреля. Люди доставлены в населенный пункт Безыменное, где получили ночлег, питание и медицинскую помощь. При этом 1 мая в Мариуполе также действовал режим тишины, благодаря которому «Азовсталь» покинули еще 40 гражданских лиц. Эту информацию подтверждает Министерство обороны России, добавив, что желающие отправиться из Безыменного на подконтрольную Киеву территорию переданы представителям ООН и Международного Комитета Красного Креста.
В свою очередь, лидеры националистического полка «Азов»*, против членов которого заведены уголовные дела в РФ, обратились к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой помочь в эвакуации украинских боевиков из Мариуполя.
В торговом центре Мариуполя, из которого ВСУ некогда сделали военный объект, обнаружена машина ОБСЕ, на которой националисты передвигались по городу. Ранее международная организация была уличена в сотрудничестве с Министерством обороны Украины.
Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов сообщает, что в настоящий момент происходит перемалывание сил ВСУ на занятых ими рубежах. Высокая активность наблюдается на Славянском направлении, идут активные бои в районе Лимана. На юге ДНР накапливаются силы для рывка на север, а на Донецком направлении происходит обход Авдеевки по левому флангу; продолжаются бои в Марьинке.
Ситуация в ЛНР
Утром Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) отчиталась о ликвидации девяти украинских военных, трех бронетранспортеров и четырех автомобилей в течение минувших суток. За этот же период ВСУ выпустили 81 артиллерийский снаряд по населенным пунктам Первомайск, Дебальцево, Золотое, Ирмино, Стаханов. При этом использовались РСЗО «Ураган» и «Град», артиллерийские орудия калибра 152- и 122-мм, минометы калибра 120 мм.
В результате в Дебальцево ранены два мирных жителя, повреждены 16 жилых домов, колледж транспортной инфраструктуры, средняя школа №4 и ясли-сад «Сказка». В Первомайске пострадали десять жилищ и Управление труда и социальной защиты населения, а в Стаханове погибли двое мужчин, повреждены линия электропередач и четыре жилых дома.
Народная милиция подтвердила захват укрепрайона ВСУ в промышленной зоне города Рубежное, активные бои происходят на улицах Северодонецка и Орехова. В Попасной идет зачистка юго-западной части города, готовится выдвижение в сторону Попаснянского вагоноремонтного завода.
Украина
Командование украинских военно-воздушных сил официально признало, что так называемый «Призрак Киева» — фейк. Уточняется, что это «собирательный образ летчиков 40-й истребительной бригады», которая фактически потеряла боеспособность еще в начале марта.
В Херсонской области начинается переход в рублевую зону, который продлится до конца лета 2022 года. Первое время организацией как наличных, так и безналичных расчетов будет заниматься российский Международный расчетный банк. Также, по официальной информации, в Херсоне готовится открытие первого отделения ЦМРБанка.
«Это будет первый российский банк. Затем планируется открытие филиалов. Они очень оперативно отреагировали, проработали, взяли наших сотрудников на обучение. Всего в городе планируется семь отделений, но будем исходить от востребованности», — сообщила и.о. мэра Галина Данильченко.
Тем временем Министерство инфраструктуры Украины издало приказ о закрытии морских портов Бердянск, Мариуполь, Скадовск и Херсон, которые уже находятся под контролем России. Также Киев отключил Херсонскую область от мобильной связи и интернета. В Крыму уже заявили, что подобный шаг является фактическим отказом Украины от этих территорий, и отметили, что взамен придут донецкие и крымские операторы.
За месяц работы пунктов выдачи социальных выплат финансовую помощь получили более семи тысяч пенсионеров и бюджетников на освобожденных территориях, сообщает МЧС РФ.
Пункты выдачи, организованные в соответствии с решением Правительства РФ, работают ежедневно. Для людей преклонного возраста выплаты производятся на дому.
В Мелитополе на главный флагшток города поднято Знамя Победы.
На Соледарском направлении украинская армия минирует дамбы Краснооскольского водохранилища вблизи Червоного Оскола для замедления продвижения войск ВС РФ.
Армия России нанесла удары по понтонным переправам, наведенным ВСУ через реку Северский Донец в районе населенного пункта Завгороднее. Судя по всему, в украинском командовании не отказываются от намерения форсировать реку и снова попытаться отрезать российскую группировку в районе Изюма.
Тем временем российская артиллерия поразила штабную базу ВСУ на аэродроме в Краматорске, а в районе Николаева уничтожен склад с селитрой. О мощных взрывах сообщалось в Одессе, ВС РФ активно работают по военным целям в пригородах Харькова.
Тем временем украинские летчики-курсанты отрабатывают полеты на предельно низких высотах в учебном центре Старичей (Львовская область), а также в Днепропетровской области. Сегодня в Сети появились видеозаписи пролетов Су-25 и Су-27 без подвесок, что говорит об учебном характере полетов.
За апрель в Бердянске, где действует военная администрация, изъяты из оборота 207 пистолетов Макарова (ПМ), восемь «Наганов», 35 травматических пистолетов, два газовых пистолета, 50 автоматов Калашникова (АК), 161 единица нарезного охотничьего и спортивного оружия, 76 гладкоствольных охотничьих ружей, а также свыше трех тысяч патронов калибра 9 мм, более десяти тысяч патронов для АК, почти 400 боеприпасов для снайперских винтовок Драгунова. Бывшие сотрудники Бердянского отдела полиции сдали 186 ПМ и 186 АК.
Коллективный Запад во главе с США требует у Украины оплаты поставок по ленд-лизу продовольствием. Главным образом, речь идет о зерновых и масличных культурах. Вывозить сырье предполагается через порт Измаила и паромную переправу Орловка-Исакча. По подсчетам в Офисе президента Украины, в 2022 году страна сможет поставить Западу 27-28 млн тонн зерновых и зернобобовых, а также около 17 млн тонн масличных культур.
Сегодня ночью из польского Жешува во Львов прибыла партия из 20 разведывательных беспилотников RQ-20 Puma. Они направлены в учебные центры в западной части Украины для подготовки групп управления.
По неподтвержденной информации, Генштаб ВСУ планирует нарастить численность действующей армии на 30% ввиду получения военной техники от Запада. Дополнительный призыв резервистов возможен в начале лета.
* – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела