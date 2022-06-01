Что произошло на Украине 1 июня: Турция поможет разминировать порты, ВСУ получили системы HIMARS

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как складывается ситуация на Украине и в Донбассе по состоянию на 1 июня.
Россия
Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов в среду заявил, что в результате изменения подхода к боевым действиям на Украине российская армия практически перестала нести потери. По словам чиновника, спецоперация идет в соответствии с планом, а Донбасс в ближайшее время будет освобожден от вооруженных формирований противника.
Тем временем российские власти расширяют партнерские связи с другими странами, заинтересованными в скорейшей стабилизации обстановки.
Так, глава МИД Сергей Лавров сегодня сообщил, что президент Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган договорились о том, что Анкара приложит усилия для организации разминирования украинских портов.
Турция в данном случае не только старается показать свои миротворческие усилия, но и заботится о собственных гражданах, ставших заложниками ситуации.
В частности, на причале в Херсоне, как и в других приморских городах региона, все еще стоят корабли из этой страны. Они не могут уйти на родину из-за того, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) установили в судоходных каналах морские мины и не оказывают содействия в эвакуации иностранцев. Российская же сторона проявляет заботу о зарубежных гражданах и обеспечивает экипажи кораблей гуманитарной помощью и всем необходимым.
Однако не все иностранцы, находящиеся на Украине и в Донбассе, нуждаются в поддержке такого рода. Есть и такие, которых может ждать наказание со стороны РФ.
В частности, речь идет о зарубежных наемниках, воюющих с жителями Донбасса за идеалы киевского режима. Как сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, уже более 70 боевиков такого рода стали фигурантами уголовных дел.
Обстановка в ДНР
Представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что в течение суток украинская армия обстреляла следующие населенные пункты: Лиман, Горловка, Донецк, Пантелеймоновка, Гольмовский, Ясиноватая, Макеевка, Александровка, Минеральное, Зайцево, Южное и Старомихайловка. По ним было выпущено почти 400 снарядов и мин крупного калибра.
Сведения о разрушениях и жертвах все еще уточняются. На данный момент известно, что в Макеевке под обстрел попал Ясиновский коксохимический завод, где был ранен один человек. В то же время при атаке на Горловку по меньшей мере один мирный житель погиб и четверо получили травмы. Все материалы о жертвах и разрушениях фиксируются СЦКК и сотрудниками других организаций, чтобы впоследствии привлечь военных преступников к ответственности.
В Народной милиции ДНР сегодня сообщили о том, что в ходе совместных действий с ВС РФ войска республики смогли отбить нападение ВСУ в районе села Павловка. Противник атаковал населенный пункт со стороны Угледара, однако встретил сопротивление защитников Донбасса и потерял танк Т-64, две боевые машины пехоты и до 50 человек личного состава. При этом донецкие военные успешно подавили три огневые точки противника в районе Новомихайловки. После всех этих потерь украинские силы были вынуждены отступить.
Тем временем продолжается противостояние в Святогорске. Оно активно развивается после того, как украинские силы были выбиты из ближайшего населенного пункта Яровая. Местные жители сообщают о том, что сегодня там был взорван мост, отделяющий город от Святогорской лавры. Информация пока не подтверждена официальными источниками, однако если это действительно так, то ВСУ в данном районе лишились возможности отступить в сторону Славянска.
На фоне этого продолжаются бои за ряд других населенных пунктов: Угледар, Авдеевку, Лисичанск, Новолуганское, Клиновое, Пилипчатино. Защитники Донбасса продвигаются постепенно, но неуклонно, и в скором времени рассчитывают пробить оборону противника и взять Бахмут.
Работа идет и на иных фронтах. Сегодня глава минюста ДНР Юрий Сироватко заявил, что более 100 украинских националистов, взятых в плен на территории Мариуполя, были перемещены в СИЗО в качестве подозреваемых. Окончательное решение об их дальнейшей судьбе примет суд. При этом не исключается перспектива того, что после проведения всех необходимых процессуальных действий военнопленных могут привлечь к работам по восстановлению разрушенных городов Донбасса.
Примечательно, что в состав судей международного трибунала над украинскими националистами могут войти и представители европейских стран — им уже были направлены приглашения, сообщила глава комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина. Сейчас донецкие и российские специалисты из области права уже работают над созданием устава чрезвычайного суда. По плану, первое заседание состоится до конца лета.
Посол ДНР в РФ Ольга Макеева сегодня заявила о том, что власти республики продолжают трудиться над тем, чтобы добиться признания со стороны других государств. По словам дипломата, министерство иностранных дел уже не первый год ведет работу в этом направлении.
«Причем достаточное количество стран выражало и поддержку, и участие в нашей судьбе: кто-то открыто, смело, а кто-то, учитывая нападки и различные рестрикции, санкции, ограничения, делал это не так открыто. Поэтому сегодня эта работа углубляется», — отметила Макеева.
При этом посол отметила, что помощь со стороны РФ и признание республик Донбасса дало им новые правовые возможности.
В дополнение к этим событиям сегодняшний день был примечателен новой провокацией украинских СМИ в информационном поле. Так, сегодня лояльные Киеву источники сообщили о том, что глава ДНР Денис Пушилин был ранен в Лимане, где сегодня состоялась гуманитарная акция.
Впоследствии лидер республики опроверг этот вброс и сообщил, что на протяжении всего дня он был на деловой встрече в Мариуполе.
Обстановка в ЛНР
Союзные войска продолжают освобождение Северодонецка в Луганской Народной Республике. Местные источники сообщают, что российские подразделения и войска ЛНР уже дошли до центральных районов и не встречают сопротивления со стороны противника в жилых кварталах. Основная часть города фактически освобождена.
Оставшиеся подразделения ВСУ сконцентрировались на удержании территории завода «Азот», где накануне подорвали резервуар с химикатами, и местной промзоны.
Множество домов и дворов Северодонецка были переоборудованы в настоящие опорные точки с окопами и огневыми точками. Местных жителей принудительно выселяли из их домов, которые занимали боевики. При этом местные жители сообщают о массовых фактах мародерства со стороны боевиков, поджогах, эксплуатации и насилии над мирным населением.
Граждане хорошо встретили подразделения союзников и говорят о том, что ждали их прихода на протяжении последних восьми лет.
Следующей скорее всего будет зачищена располагающаяся в ЛНР Камышеваха, что к северу от Попасной — под контролем украинцев лишь незначительная часть населенного пункта. Также бои ведутся на подступах к Лисичанску, в Боровском, Золотом и Врубовке.
Украина
Несмотря на то, что западные страны все еще поддерживают Киев и снабжают его оружием, этот процесс поддерживается не всеми. Так, например, сегодня Швейцария вновь заблокировала поставки техники на Украину.
В этот раз запрет коснулся БТР Piranha. Дания планировала передать ВСУ 20 таких машин, однако Берн все еще строг в соблюдении принципов нейтралитета и препятствует реэкспорту своего оружия и боеприпасов в воюющие страны. Да этого швейцарские власти блокировали поставки зенитных самоходных установок Gepard, использующих произведенные в этой стране боеприпасы.
В то же время даже такие западные партнеры Киева, как Германия, выступают с признаниями о том, что помощь украинской армии стала для них настоящей проблемой. Так, в Берлине пришли к решению об увеличении своего оборонного бюджета на 3,5 млрд евро, однако представители военного ведомства ФРГ заявили, что этого не хватит на пополнение истощенных резервов. Из-за поддержки ВСУ только на возмещение запаса боеприпасов немцам нужно 20 млрд евро.
Впрочем, в случае сбоев европейских поставок заработать на Киеве готовы в США. Как заявил американский пресс-секретарь Энтони Блинкен, Вашингтон намерен обеспечить Украину «всем необходимым для самообороны» и менять комплектацию военной помощи в зависимости от ситуации на поле боя. Пока западная техника не дала украинцам никакого преимущества на поле боя, так что такого рода решения влияют лишь на величину госдолга страны.
Тем не менее сегодня США отправили на Украину новый груз стоимостью 700 млн долларов. В него вошли 4 реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы к ним, 4 вертолета Ми-17, 1000 ракет Javelin и 15 тактических машин.
На этом фоне киевские чиновники продолжают принимать новые инициативы, носящие, впрочем, популистский характер. Так, в столице Украины продолжается дело в отношении экс-политиков — президента Виктора Януковича и премьер-министра Николая Азарова.
Еще в мае суд избрал находящемуся за пределами страны экс-главе государства наказание в виде содержания под стражей, а теперь дал разрешение на специальное досудебное расследование. Януковичу и Азарову ставят в вину подписание Харьковских соглашений о размещении Черноморского флота России в Крыму, имевшее место еще в 2010 году.
По словам бывшего премьера, такого рода действия сейчас являются «политической местью Киева».