Что произошло на Украине 1 июня: Турция поможет разминировать порты, ВСУ получили системы HIMARS

Сведения о разрушениях и жертвах все еще уточняются. На данный момент известно, что в Макеевке под обстрел попал Ясиновский коксохимический завод, где был ранен один человек. В то же время при атаке на Горловку по меньшей мере один мирный житель погиб и четверо получили травмы. Все материалы о жертвах и разрушениях фиксируются СЦКК и сотрудниками других организаций, чтобы впоследствии привлечь военных преступников к ответственности.