Что приготовить на обед: 4 идеальных варианта

Чуть ли не каждый день мы спрашиваем себя, что приготовить на обед. Конечно, у каждой хозяйки в арсенале есть набор подходящих блюд. Но ведь иногда хочется чего-то новенького. А если еще и гости планируют прийти? В таком случае банальное картофельное пюре или суп не сойдут.

Если вы мучаетесь, выбирая блюда на обед, попробуйте вот эти варианты. Они одновременно необычные и простые в приготовлении — мечта хозяйки! Каждое легко может стать и коронным блюдом праздничного стола, и обычным семейным обедом. Выбирайте, что вам больше по вкусу, и приступайте!

Что приготовить на обед: подборка интересных блюд

Куриный рулет с беконом и сыром

Самое сложное в этом блюде — извлечь все кости с целой курицы. После этого руки как будто сами носятся в вихре приготовления потрясающего горячего. Здесь есть все: куриное мясо, бекон, сыр, салями, тесто. Настоящей изюминкой этого блюда я считаю ароматное масло, которым смазывается курица. Все ингредиенты сливаются во вкусовом ансамбле шедевра, которым вы порадуете домашних.

Рыбный пирог с кабачками

Если вы еще не открыли для себя вкусовое сочетание красной рыбы и кабачков, появился отличный повод сделать это! Подойдут как семга и лосось, так и форель. Такого рыбного пирога вы не найдете даже в ресторане. Сливочная заливка и вовсе превращает его в шедевр кулинарного искусства. Идеальный обед с мягким вкусом.

Запеченная свиная корейка с яблоками и овощами

Если хотите удивить домашних или гостей, приготовьте на обед запеченную свиную корейку. Шикарное на вид блюдо превратит прием пищи в праздник. Покрытое медовой корочкой мясо получается нежным, мягким и очень сочным. А подушка из овощей делает блюдо ярким и эффектным.

Бургер с картошкой фри в духовке

Идеальный обед для тех, кто не представляет своей жизни без фаст-фуда! Впечатляющий мегабургер можно приготовить своими руками в домашних условиях. Такому красавцу однозначно позавидуют даже лучшие рестораны. Гарнир из картошки — приятный бонус!

Теперь знаете, какой обед приготовить? За вкус и аромат каждого блюда ручаюсь лично! Любителям морепродуктов подойдет пирог с рыбой, мясоедам — куриный рулет и свиная корейка, а поклонникам фаст-фуда — огромный бургер. Какой рецепт вам понравился больше всего?

The post Что приготовить на обед: 4 идеальных варианта appeared first on Со Вкусом.

загрузка...

Не пропустите!