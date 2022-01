Что нужно есть каждый день: обязательные продукты

Правильное и разнообразное питание — фундамент здоровья нашего организма. Ведь именно из еды мы берем все необходимые витамины и микроэлементы. Не зря говорят, что мы — это то, что мы едим. Достаточно отказаться от жирной и вредной пищи, как вы почувствуете результат. Рассказываю, что нужно есть каждый день, чтобы оставаться здоровым.

Если вы хотите чувствовать себя хорошо, высыпаться, быть полными энергией и хорошим настроением, обязательно включите эти продукты в свой рацион. Постарайтесь отказаться от фастфуда и ночных атак холодильника. Даже если вы сорвались однажды, это не повод махнуть рукой на всю систему здорового питания. Простите себя и идите дальше. Итак, какие необходимые для организма продукты нужно включить в ежедневное меню?

© Depositphotos

Что нужно есть каждый день, чтобы быть здоровым

Яблоки

Бабушка всегда твердила: «Хочешь быть здоровой — съедай по яблоку каждый день». Оказывается, яблоки успешно уничтожают стареющие клетки костного мозга и сосудов. Кроме того, фрукты содержат витамин С и тартроновую кислоту, которые замедляют превращение углеводов в жиры. Лучше всего есть яблоко в свежем виде. Помимо полезного сока в нём есть еще и клетчатка!

© Depositphotos

Цельнозерновые продукты

Обязательно включите в свой рацион различные каши. Постарайтесь отказаться от белого хлеба и выпечки или хотя бы ограничить их количество в вашем меню. Отдавайте предпочтение хлебу из высевок и цельнозерновой пшеницы.

© Depositphotos

Зеленый чай

Диетологи рекомендуют выпивать по 3 чашки свежезаваренного зеленого чая в день. Конечно, если вы не большой чаеман, можете выпивать хотя бы по одной. В этом продукте содержатся биологически активные вещества, отвечающие за долголетие. Зеленый чай очищает организм, выводит токсины и омолаживает клетки.

© Depositphotos

Бобовые и орехи

Употребляемые ежедневно горсть орехов и чайная ложка бобов благоприятно повлияют на ваше здоровье. Эти продукты защищают сосуды от атеросклероза и имеют противовоспалительный эффект. Бобовые содержат фитаты, которые нормализируют уровень сахара в крови и способствуют самоочищению клеток. В свою очередь орехи — богатый источник биологически активных веществ, витаминов, минералов и полиненасыщенных жиров, необходимых организму. Кроме того, это отличный диетический перекус.

© Depositphotos

Рыба

О пользе рыбы для организма человека можно говорить долго и много. Можно сказать, что наши интеллект и память зависят от микроэлементов, содержащихся в рыбе. Это жирные кислоты, которые стимулируют образование особого белка, стимулирующего рост нейронов и возникновение межнейронных связей. Выбирайте рыбу среднего или маленького размеров жирных сортов.

© Depositphotos

Правильное питание может быть не только полезным, но и вкусным. Например, обычную крупу можно приготовить с овощами или соусом, а рыбу запечь в духовке. Ваш организм поблагодарит вас за такой сытный и питательный ужин. Сколько из перечисленных продуктов вы едите каждый день?

Фото на превью: depositphotos.com.

