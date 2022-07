Что нельзя делать на Ивана Купалу: народные поверья

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Еще с давних времен в ночь с 6-го на 7 июня отмечают праздник Ивана Купалы. Это событие всегда сопровождалось множеством обрядов, которые были связаны с такими стихиями, как вода и огонь. Молодежь прыгала через костер, незамужние девушки плели венки и купались до захода солнца. Немало обрядов сохранилось и до наших времен. Но, помимо них, остались и запреты, которые не стоит нарушать в эту ночь. Ведь, по древним поверьям, последствия могут быть плачевны. Так что нельзя делать на Ивана Купалу?

Наши предки верили, что в ночь на 7 июня вся нечисть выходит из чащ и водоемов. Чтобы не стать жертвой злых духов, необходимо следовать нескольким правилам, которые позволят вас уберечь.

Что нельзя делать на Ивана Купалу: поверья

Связанные со сном

В купальскую ночь не стоит спать. Лучше это сделать днем. Ведь когда пробивает полночь, нечистая сила начинает охоту на людей. Предки считали, что спящий человек самый уязвимый. Потому следует бодрствовать, если вы не хотите стать жертвой злых духов.

Имеющие отношение к воде

После захода солнца не следует заходить в озёра и реки. Многие верят, что русалки, обитающие в водоемах, могут затащить человека на дно. К тому же к воде нельзя подходить беременным, детям и пожилым. Предки были убеждены, что именно такие люди могли стать самой легкой добычей нечисти. Потому после наступления ночи необходимо обходить стороной все водоемы.

Связанные с деньгами

Славяне верили, что найти деньги в купальскую ночь — плохая примета. Такие купюры ни в коем случае нельзя поднимать, ведь они принесут беду. Прошлый владелец денег таким образом мог избавиться от своих проблем, которые перейдут на будущего обладателя этой суммы. Или же купюра была заговорена колдуньей, желающей наслать на человека недуг.

Помимо этого, не стоит давать в долг на Ивана Купалу. Считается, что с одолженными деньгами вы теряете свое благополучие. Помогаете материально другому человеку — забираете у себя счастье.

Если вы хотите уберечь себя и свою семью от нечистой силы, не поднимайте найденные деньги, не купайтесь после захода солнца и, конечно же, не ложитесь спать в ночь празднования Ивана Купалы. Так вам удастся уберечься от злых духов. Как вы считаете, к народным поверьям стоит относиться скептически или лучше всё же перестраховаться, последовав этим рекомендациям?

