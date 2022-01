Мама научила меня не выбрасывать то, что можно еще использовать. И дело тут даже не в экономии денег, ведь она чаще всего получается довольно несущественной. Просто получаешь удовольствие, используя все, что попало тебе в руки, с максимальной пользой. Еще с детства я знаю, что можно сделать из фольги от шоколадки. Спешу поделиться опытом!

Если раньше все шоколадки с фольгой были на каждом шагу, то сейчас такие нужно поискать. Производители теперь все чаще используют герметичные упаковки. А фольга раньше применялась из-за способности сохранять аромат и защищать от посторонних запахов.

Что можно сделать из фольги от шоколадки: 5 способов применения

Точить ножницы

Да, точить ножницы с помощью фольги может даже ребенок — ничего сложного. Просто сложите фольгу от шоколадки несколько раз и режьте ее на маленькие кусочки. Ножницы станут острыми без лишних усилий.

Приготовление птицы

После съедания шоколадки обязательно оставьте фольгу. Она поможет вам в приготовлении курицы, утки или индюшки. Чтобы крылышки и ножки не подгорели в духовке, заверните их в фольгу.

Сохранение продуктов

Используйте фольгу от шоколадок, если вам нужно завернуть что-то небольшое. Например, недоеденный бутерброд или маленькое блюдце с какой-нибудь оставленной едой. Так пища не засохнет в холодильнике и не распространит запах.

Подделки

Блестящая фольга отлично подойдет для детский подделок и аппликаций. Из серебристого материала получаются самые красивые звездочки, которые можно куда-то вклеить.

Чистка серебра

Существует удобный и быстрый способ почистить серебряные украшения. Положите фольгу в емкость, добавьте 1 ч. л. соды и залейте кипяток. Опустите браслеты, серьги, цепочки и кулоны в жидкость и подождите несколько минут. В итоге ваши украшения будут как новенькие.

Оказалось, что фольга из-под шоколадки — вещь довольно полезная. Конечно, всегда можно применить обычную фольгу, которая сейчас есть в доме каждой хозяйки. Но зачем выбрасывать то, что обязательно пригодится в ближайшем будущем?

