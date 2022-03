Подписывайтесь на новости RNT24 в

загрузка...





Не зря ведь говорят: если хочешь быть здоровым и сильным, ешь сало. Действительно, сало называют продуктом долгожителей. Если включить его умеренное потребление в свой рацион, ваш организм скажет за это спасибо. Кроме того, продукт необязательно употреблять в чистом виде. Рассказываю, что приготовить из сала!

Бывает ведь так, что в морозилке вы нашли кусочек соленого сала и не знаете, куда его использовать. Для подачи на стол порция слишком маленькая, да и лежит продукт довольно давно. Но старому салу легко можно подарить вторую жизнь.

© Depositphotos

Что приготовить из старого соленого сала

Заправка для борща

Какой же борщ без чеснока и сала? Предлагаю использовать эти ингредиенты для приготовления ароматной заправки для первого блюда. Измельчите сало с чесноком в мясорубке и используйте смесь для приготовления первого блюда. Можно просто добавить массу в почти готовый суп или же приготовить на ней зажарку. Такую заправку можно использовать для приготовления не только борща, но и любого другого первого блюда, которому вы хотите придать пикантности.

Намазка на хлеб

Из полежавшего сала получится потрясающая намазка на хлеб, тосты или хлебцы. Перво-наперво срежьте пожелтевшие участки продукта и избавьтесь от лишней соли. Измельчите сало в блендере или мясорубке вместе с паприкой, черным перцем, чесноком и другими приправами по своему вкусу. Можно добавить даже свежую зелень, тогда аромат будет невероятный! Хранить такую намазку можно в стеклянной банке не больше 7 дней.

Теперь вам не придется выбрасывать залежавшиеся кусочки сала. Из них тоже можно приготовить кое-что вкусное и полезное. Уверена, как только вы попробуете суп с добавлением сала, готовить иначе вы не захотите! А намазка на хлеб получается настолько вкусной и ароматной, что про аналоги можно и не вспоминать. А вы едите сало?

The post Что можно приготовить из соленого сала appeared first on Со Вкусом.

загрузка...

Не пропустите!