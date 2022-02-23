Что можно подарить на день рождения жене

Если вашей дорогой и любимой жене исполняется 10,16, 25 или 50 (цифра не важна в принципе), пожелайте ей счастливого дня рождения с подарком Pandora, который она может носить каждый день. Найдите для нее идеальный гостинец в этот светлый и радостный день среди красивых украшений ручной работы: подвесок, сережек, браслетов, ожерелий и колец.

Как выбрать?

В первую очередь, нужно ориентироваться на возраст и вкус человека. Актуальным будет подвеска с юбилейной датой (“18”, “25”, “50” и т.д.). Для мамы можно заказать украшение “Сердце матери” или “Мама и сын/дочь”.

О том, насколько хорошо вы знаете именинницу, отметят шармы, обозначающие ее увлечения (“Набор художника”, “Милый щенок”, https://www.fragola-shop.com.ua/jewelry/podveska-koroleva-pchel/ шарм в виде фотоаппарата “Сентиментальный снимок и т.д.). Более юным особам девушкам идеально подойдут бусины из коллекции Дисней с любимыми героями. Не оставят равнодушными именинников всех возрастов тематические шармы в виде бусин или подвесок (“С Днем рождения”). Среди более, чем 600 видов подвесок и бусин, наверняка найдется идеальный вариант для подарка на День рождения.

Украшения к 18-летию

Этот рубеж – ворота во взрослую жизнь, год новых начинаний. В этом возрасте большинство девушек и парней уже достаточно взрослые, чтобы оценить изящные украшения по достоинству и не терять их в будущем. Вот несколько возможностей по поиску сюрприза.

Когда выбираете украшение, не забывайте о ее особенном чувстве стиля, которое скорее всего будет отличаться от вашего.

Ее первый бриллиант

Бриллианты – лучшие друзья девушек, и 18 лет – идеальный шанс отпраздновать совершеннолетие с искрящимся аксессуаром. Подарите ей пару хороших бриллиантовых сережек или кольцо с небольшой алмазной вставкой. Драгоценные камни

Это всегда отличная решение. Не знаете, какой выбрать? Посмотрите на ее глаза. Нечто простое и уникальное

Если ваш бюджет ограничен, подарите шармы PANDORA, они вполне доступны по цене. Кроме того, с их помощью можно сказать целое послание для этого знаменательного дня. Обратите внимание на браслет или ожерелье из серии Пандора или ПАНДОРА ШАЙН. Очарование и вдохновение

Если девушка уже носит такой браслет, поиск подарков станет еще проще. Подарите шарм-подвеску “18”, дополняя ее любимый аксессуар. Большое и яркое

Ваша именинница любит громко заявлять о себе? Подарите ей стильные украшения. От гламурных колец из драгоценных камней до смелых, привлекательных кулонов. Пусть она будет уверена в стильности взрослой жизни.

Четыре причины выбрать украшения ПАНДОРА в качестве подарка (мужской взгляд)

Подвески PANDORA не так уж и дороги. Конечно, они несколько дороже обычной бижутерии или флакона дешевых духов, но гораздо доступнее фирменной сумки Prada или ожерелья Tiffany с ценовым диапазоном до 1000 долларов США. Для обычного работающего человека подвески ПАНДОРА вполне по карману. Подвески легко носить с собой. Со слов покупателей, бусины очень компактны и легко транспортируются в бумажном пакете или коробке. В отличие от большой вазы, огромного медведя или компьютерного стола. Не нужно прилагать больших физических усилий, чтобы доставить сюрприз. Шармы делают процесс покупки подарков менее обременительным. В отличие от покупки сумок, платьев и других аксессуаров, все, что нужно сделать, это посетить один магазин и сделать покупку. Занимает меньше 30 минут, если вы нерешительный человек. Возможность выразить свои чувства. В такой презент необходимо вложить свои эмоции и чувства. Ведь каждая украшение обязательно что-нибудь символизирует, в отличие от безликих и однообразных сумок, телефонов и прочего.

Магазин ФРАГОЛА гордится тем, что предлагает широкий ассортимент ювелирных украшений Пандора, которые включают в себя все: от их всемирно известных браслетов и подвесок до красивых колец бренда. У нас есть изделия из последних коллекций, и вы можете удивить любимого человека или побаловать себя совершенно новыми модными и невероятно стильными аксессуарами.

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