Что может навредить здоровью: 5 вещей, которыми нельзя пользоваться сразу после покупки

Согласитесь, иногда так приятно быстро срезать бирку, и надеть новые джинсы сразу после магазина? Еще бы, хочется побыстрее предстать во всей красе перед коллегами или подругами. Но прежде, чем так сделать, надо хорошо подумать, ведь такая носка может сыграть с вами злую шутку. Проще говоря, готовыми к употреблению продаются лишь хот-доги.

Остальное требует подготовки, хотя бы минимальной. Не игнорируйте правила гигиены — они придуманы не просто так: комфорт и безопасность превыше всего. В этой статье редакция «Со Вкусом» расскажет о том, что может навредить здоровью и как правильно обрабатывать вещи после покупки.

5 вещей, которыми нельзя пользоваться сразу после покупки

Радоваться приобретениям (особенно долгожданным) непременно нужно. Однако прежде, чем ими пользоваться, обратите внимание на следующее:

Обувь © Depositphotos Хоть продавцы и запрещают примерку обуви на босу ногу, кто-то да и умудрится надеть туфель без капронового носка. Это чревато различными инфекциями и развитием грибка. От потенциальной заразы нужно избавляться немедленно, протерев обувь хлоргексидином изнутри. Затем гладкую кожу обрабатывают воском или кремом, а нубук и замшу сбрызгивают пропиткой для обуви, дабы защитить от уличной пыли и нелетной погоды. Одежда © Depositphotos Что по поводу одежды, то речь идет даже не о том, что ее меряли до нас, оставив частички своей кожи, микробы и бактерии. Хотя это само по себе не гигиенично. Существуют еще нюансы. Краски, используемые для тканей, настолько агрессивны, что могут вызывать даже дерматит. Поэтому надевать в примерочной яркие рубашки или платья на голое тело точно не стоит. При производстве (кроме красителей) на одежду наносят и формальдегидную смолу. Похожее на бесцветный газ вещество, наносится на одежду, чтобы та дольше хранилась. Ведь кто знает, сколько дней или лет пройдет до того, как ее купят? Чайник © Depositphotos Новый чайник сразу после покупки может скверно пахнуть пластиком. Также на производстве он обрабатывается химией. Поэтому прежде чем выпить чашечку кофе со своего приобретения, вскипятите в нем воду «вхолостую». Эффективнее будет добавить 30 г соды или сок половины лимона. Дождитесь, пока вода остынет, вылейте и ополосните чайник. Затем еще раз вскипятите — только с чистой водой. Ее придется вылить опять. Дальше чайником можно пользоваться без опаски. Холодильник © Depositphotos Эту технику сразу после распаковки включать нельзя. Последствия могут быть плачевными, вплоть до поломки компрессора. Подождите хотя бы часов 8. Всё неспроста: нужно, чтобы все жидкости в системе распределились равномерно. Выходит, что проверить, рабочий ли холодильник, вы так сразу не сможете. Убедитесь, чтобы в бумагах от перевозчиков, ничего не было о том, что работоспособность прибора проверена на месте. Полотенца © Depositphotos Чтобы «пушистость» не слеживалась, этот домашний текстиль обрабатывается специальными средствами. Еще эти вещества предохраняют ткань от образования жестких складок. Именно поэтому махровое полотенце, только что извлеченное с упаковки, такое ровное и мягкое. Для кожи человека они опасны тем, что при контакте могут запросто вызывать раздражение или аллергию.

Конечно, не стоит забывать, что новая посуда, а также постель нуждаются в обработке высокими температурами. Тут разъяснений не требуется: из первого мы едим, под вторым спим. Эти вещи должны быть стерильными априори. Ранее мы писали, что капнуть на плиту, чтобы мыть ее реже.

