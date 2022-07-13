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«Что мне делать?»: Байден растерялся после спуска с трапа самолета в Израиле

«Что мне делать?»: Байден растерялся после спуска с трапа самолета в Израиле
globallookpress.com/ Adam Schultz/Keystone Press Agency

Президент США Джо Байден вновь попал в неловкую ситуацию, растерявшись в аэропорту. Новый курьез с участием главы государства попал в объективы камер.

Американский лидер в среду прибыл в Тель-Авив в рамках четырехдневного визита на Ближний Восток. Как только президент спустился с трапа личного самолета, он задал сопровождающим неудобный вопрос.

«Что мне сейчас делать?» — решил уточнить Байден.

Странное поведение свойственно не только главе Белого дома, но и его персональной охране. Так, по данным CNN, личный телохранитель Байдена был выслан из Израиля перед прилетом президента за драку с женщиной в баре.

Байден курьез президент сша
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