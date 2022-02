Спальня — это то место в доме, где мы отдыхаем и восстанавливаемся. Однако совершенно невинные на первый взгляд вещи могут со временем стать причиной беспокойного сна и плохого настроения. Чтобы по-настоящему хорошо себя чувствовать, спальня должна быть правильно оборудована.

Далее речь пойдет не о старом матрасе или неудобной подушке. Это очевидно: неудобно — меняем! Редакция «Со Вкусом» расскажет, что из того, что нас окружает ежедневно, накапливает в себе негативную энергию. Также вы узнаете, почему это происходит и от чего нужно избавиться немедленно. Ведь, согласитесь, энергетическое обновление так же важно, как и физическое.

Что мешает уснуть и портит настроение: 5 вещей, которые нельзя хранить в спальне

Если вы не помните, когда последний раз высыпались, вероятно, в вашей спальне скопилось много негативной энергии. Обустройте всё согласно принципам даосского учения фэншуй, что включает в себя освобождение от неправильных вещей, и вам сразу станет спокойнее.

Всё, что связано с водой и животными

Декоративные фонтаны, аквариумы и даже картины с бушующим морем в спальне лучше не держать. В целом такие вещи притягивают в дом положительную энергию, однако в комнате отдыха это не работает. Так же, как и рога со шкурами животных. Они несут в себе особенно разрушительную энергетику. Ничего хорошего останки убитого животного транслировать не могут. И в спальне таким вещам точно не место.

Шум и посторонние запахи

Вы точно не восстановитесь полноценно, если в вашем доме будет громче, чем на улице. И не сможете нормально расслабиться, если почувствуете запах влаги или другой неприятный аромат. Чтобы решить первую проблему, позаботьтесь о шумоизоляции (хотя бы спальни). Вариант поэкономнее — беруши. Для устранения посторонних запахов желательно проветривать комнату утром и вечером, а также зажигать аромалампу.

Перебор с зеленью

Все знают, что комнатные растения очищают воздух и благоприятно влияют на наше самочувствие. Однако и тут нужно знать предел. Согласно фэншуй, зелень в горшках относится к стихии Дерева. Это значит, что она провоцирует экспансивную энергию, мешающую качественному сну. Лучшим вариантом будет украсить подоконник не более чем 2–3 растениями.

Беспорядок

То, что вас окружает, напрямую связано с тем, как вы себя чувствуете. Если вы ощущаете головную боль или тошноту, одной из причин может стать переизбыток вещей. Спрячьте вазу без цветов, вынесите кухонный стул из угла спальни, попрощайтесь с безделушками и другими бессмысленными вещами как можно быстрее.

И еще: под кроватью должно быть пусто и чисто. Конечно, это отличное место для хранения, но и оно способно излучать плохую энергетику. Сделайте генеральную уборку и хорошо подумайте, нужно ли вам всё то, что годами лежит тяжелым грузом.

Телевизор и гаджеты

Сегодня у большинства телевизор размещен в спальной комнате, так как это удобно. Вот только ему, как и любой другой технике, здесь не место. Гаджеты также крайне негативно влияют на качество и продолжительность сна. Ограничьте себя в них хотя бы перед сном.

Буквально в каждом доме хранится куча вещей, которые мы никогда не используем, но всё равно не выбрасываем. Лучшим решением будет раздарить их или выкинуть. И вы сразу заметите, как в доме воцарится новое чувство свободы. Это бесценно!

