У мамы на даче 2 аптечки: одна стоит на кухне почти пустая. Мама говорит, тут она лечится нетрадиционной медициной: теплым чаем и травами, что сушила своими руками. Вторая же хранится в кладовой. Переполненная баночками корзина пополняется от весны до весны. Что купить в аптеке для дачи, знаю даже я.

На аптечный шопинг иду практически без денег. Ведь эти 5 средств продаются за копейки. Одним мама подкармливает почву, другим стимулирует рост растений. Говорит, если бы брала товары в спецмагазине, давно бы уже разорилась. Вот список, без которого в аптеку она не ходит.

Что купить в аптеке садоводу

© Pikabu

Марганцoвку. С помощью нее обеззараживают не только семена и почву, но и садовые инструменты.

Янтарную кислoту. Во-первых, в ней замачивают семена, чтобы повысить их всхожесть. С помощью янтарной кислоты стимулируют корнеобразование черенков. Больше о свойствах средства, а также как им пользоваться, читайте далее.

© Pikabu Нашатырный спирт. Как средство помогает защитить растения от вредителей, вы узнаете по ссылке. А еще нашатырный спирт — отличная азoтная пoдкoрмка.

Перекись вoдoрoда. С помощью него обеззараживают семена, а раствор помогает бороться с вредителями и вредоносными микробами.

Бoрную кислoту. Ее мама использует как в качестве подкормки клубники, так и в борьбе против муравьев. Детальнее в статье по ссылке.

© Pikabu

К слову, в аптеку моя мать ходит и для того, чтобы пополнить косметичку. Дорогими декоративными кремами она не пользуется. Вместо них закупает средства, список которых найдете по ссылке. Делитесь, а как вы используете бюджетные аптечные препараты?

The post Что купить в аптеке для дачи: 5 средств для растений appeared first on Со Вкусом.

