Что купить в аптеке для дачи: 5 средств для растений

Что купить в аптеке для дачи: 5 средств для растений Полезные советы
На чтение 2 мин. Просмотров 4 Опубликовано Обновлено

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У мамы на даче 2 аптечки: одна стоит на кухне почти пустая. Мама говорит, тут она лечится нетрадиционной медициной: теплым чаем и травами, что сушила своими руками. Вторая же хранится в кладовой. Переполненная баночками корзина пополняется от весны до весны. Что купить в аптеке для дачи, знаю даже я.

На аптечный шопинг иду практически без денег. Ведь эти 5 средств продаются за копейки. Одним мама подкармливает почву, другим стимулирует рост растений. Говорит, если бы брала товары в спецмагазине, давно бы уже разорилась. Вот список, без которого в аптеку она не ходит.

Что купить в аптеке садоводу

© Pikabu

  • Марганцoвку. С помощью нее обеззараживают не только семена и почву, но и садовые инструменты.
  • Янтарную кислoту. Во-первых, в ней замачивают семена, чтобы повысить их всхожесть. С помощью янтарной кислоты стимулируют корнеобразование черенков. Больше о свойствах средства, а также как им пользоваться, читайте далее.

    • © Pikabu

  • Нашатырный спирт. Как средство помогает защитить растения от вредителей, вы узнаете по ссылке. А еще нашатырный спирт — отличная азoтная пoдкoрмка.
  • Перекись вoдoрoда. С помощью него обеззараживают семена, а раствор помогает бороться с вредителями и вредоносными микробами.
  • Бoрную кислoту. Ее мама использует как в качестве подкормки клубники, так и в борьбе против муравьев. Детальнее в статье по ссылке.

© Pikabu

К слову, в аптеку моя мать ходит и для того, чтобы пополнить косметичку. Дорогими декоративными кремами она не пользуется. Вместо них закупает средства, список которых найдете по ссылке. Делитесь, а как вы используете бюджетные аптечные препараты?

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