Холодильник, мойка и плита — та заветная троица, представляющая собой основу кухни. Вот только плита загрязняется всегда быстрее и больше всех. Ведь практически любой процесс приготовления пищи сопряжен с кипящей водой или брызгами раскаленного масла. Часто на варочной поверхности остаются частички еды, а о последствиях сбежавшего кофе и молока и вовсе говорить не стоит.

И если пятна в духовке незаметны, то о чистоте варочной поверхности, конфорок и ручек приходится заботиться ежедневно. От состояния плиты зависит, насколько аккуратной и опрятной будет кухня в целом. Редакция «Со Вкусом» разобралась в волнующих многих вопросах: как быстро и эффективно очистить и что капнуть на плиту от жира, чтобы не мыть ее каждый день.

Действенные методы очистки плиты

Опытные хозяйки давно используют следующие хитрости, с которыми плита не так быстро загрязняется.

Смазывание специальным воском для авто Именно этим средством полируют новые автомобили в салонах, чтобы те привлекали взгляды потенциальных покупателей. Кухонной плите такой воск пойдет только на пользу. Ведь он прекрасно справляется с зачисткой мелких царапин, а также предупреждает появление нагара и накипи. К плите, обработанной автомобильным воском, ничего не липнет. А то, что попадет на восковое покрытие, смывается губкой гораздо легче, чем с поверхности плиты. Для начала обезжирьте поверхность спиртом. Затем нанесите воск. Эффект держится около 2 недель. После уже могут появятся нагар и пятна. Поэтому обзавестись упаковкой воска все-таки стоит, чтобы как можно дольше держать плиту в порядке. Применение нашатырного спирта Нашатырь — отличный помощник в борьбе с застарелыми загрязнениям. Разведите 1 ч. л. спирта в стакане воды. Полученный раствор нанесите на поверхность плиты. Оставьте всё на 10–15 минут. Затем аккуратными движениями с помощью старой зубной щетки (или жесткой стороной губки) уберите грязь. Но чрезмерных усилий прилагать не стоит, чтобы не поцарапать заводскую поверхность. Смесь из соды и уксуса Если вы добрались до генеральной уборки и хотите, чтоб всё сверкало, как новое, используйте это проверенное годами домашнее средство – сода и уксус. Возьмите столовый уксус 9% и нанесите на поверхность. Можете воспользоваться распылителем или налить немного жидкости на поверхность, распределив губкой. Следите за тем, чтобы плита была влажной, но не утопала в уксусе. Сверху насыпьте соду. Затем смесь активно зашипит. Дождитесь, пока реакция закончится, и помойте поверхность. Плита будет буквально скрипеть. Перед процедурой одевайте перчатки! © Depositphotos Средство на основе хозяйственного мыла Этот состав рекомендован для чистки стеклокерамических поверхностей, так как их нельзя мыть металлическими губками и абразивными веществами. Если углубиться, то любые поверхности лучше не подвергать подобным действиям. Поэтому средство на основе хозяйственного мыла можно смело назвать универсальным. Итак, смешайте 25 г хозяйственного мыла, 20 г соды и 2 ст. ложки уксуса. Всё это растворите в небольшом количестве горячей воды. Полученную смесь нанесите на поверхность и оставьте размокать на час. Далее смойте теплой водой. © Depositphotos

Конечно, купить специализированную химию кажется намного проще и быстрее. Главное, не забывать о перчатках и не брать абразивных веществ. Доверяйте продукции, которую выпускают сами производители варочных поверхностей. Однако народные средства менее токсичны, а большинство компонентов всегда есть дома. И обязательно попробуйте лайфхак с воском для продолжительного блеска и чистоты!

