«Что из этого выйдет, страшно представить»: петербуржцы беспокоятся за второй этап транспортной реформы

Жители Санкт-Петербурга сомневаются в успехе транспортной реформы из-за неподготовленности властей города. Автоэксперт Дмитрий Попов считает, что из-за проблем с финансированием второй этап может быть изменен по объемам.
До старта второго этапа транспортной реформы осталось меньше двух недель. Ожидается, что на улицы Северной столицы выйдут новые 694 автобуса на газомоторном топливе, однако в городе отсутствуют необходимые для такого транспорта заправочные станции, а соглашение об их строительстве губернатор Александр Беглов и председатель «Газпрома» Алексей Миллер подписали только 17 мая. Соответственно, к началу июня, когда предполагается запуск автобусов, они вряд ли появятся.
Проблемы возникают и в финансовом плане. Ранее бывший вице-губернатор Петербурга Максим Соколов рассказывал, что второй и третий этапы «находятся в зоне риска», поскольку на их реализацию Смольному не хватает примерно 4 миллиарда рублей, в то время как размер субсидий на один автобус составляет от 500 тысяч рублей до 2,8 миллиона рублей, пишет «Политика Сегодня».
«От первого этапа реформы еще не отошли, а тут второй не за горами. Что из этого выйдет, страшно представить», — выразили беспокойство в Telegram-канале «Раньше всех. Петербург».
Автоэксперт Попов не исключил сокращение количества маршрутов, проходящих обновление, из-за недостатка финансирования. Кроме того, он полагает, что некоторые связанные с реформой мероприятия могут перенести на третий этап.
«Транспортную реформу мы откладывали несколько лет: все время переносили в связи с неготовностью, коронавирусом. В конце концов дотянули до ситуации, когда экономическая подложка к этой реформе, мягко говоря, не самая лучшая, я бы сказал, одна из худших», — констатировал Попов.
Все эти факты волнуют петербуржцев, которые еще не успели отойти от «прелестей» первого этапа реформы. Ежедневно в соцсетях люди жалуются на медленную работу транспорта, отсутствие возможности оплаты наличными и другие проблемы.