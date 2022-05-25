«Что из этого выйдет, страшно представить»: петербуржцы беспокоятся за второй этап транспортной реформы

Проблемы возникают и в финансовом плане. Ранее бывший вице-губернатор Петербурга Максим Соколов рассказывал, что второй и третий этапы «находятся в зоне риска», поскольку на их реализацию Смольному не хватает примерно 4 миллиарда рублей, в то время как размер субсидий на один автобус составляет от 500 тысяч рублей до 2,8 миллиона рублей, пишет «Политика Сегодня».