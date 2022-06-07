«Что хотели, то и делали»: жительницы Донбасса рассказали о пытках в тайной тюрьме СБУ

«Своих мучителей я не видела, у меня на голове был черный мешок, обмотанный в области глаз скотчем. Меня душили этим пакетом и задавали очень много вопросов. Голоса различила двух мужчин, с позывными Мясник и Доктор», — рассказала одна из пленных женщин, добавив, что не рассчитывала выбраться живой из плена.