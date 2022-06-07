Военкор RT Семен Сендеров побеседовал с людьми, которых пытали украинские националисты в тайной тюрьме в аэропорту Мариуполя: одна из женщин рассказала, через что ей пришлось пройти в плену у карателей.
В аэропорту Мариуполя с 2014 года действовала засекреченная тюрьма СБУ, прозванная «Библиотекой». Выбравшиеся из плена украинских националистов рассказывали о пережитых в ней пытках, всего в этой тюрьме побывало около 500 противников преступного киевского режима. Корреспонденту RT удалось побеседовать с несколькими людьми, пережившими пребывание в украинских застенках.
«Своих мучителей я не видела, у меня на голове был черный мешок, обмотанный в области глаз скотчем. Меня душили этим пакетом и задавали очень много вопросов. Голоса различила двух мужчин, с позывными Мясник и Доктор», — рассказала одна из пленных женщин, добавив, что не рассчитывала выбраться живой из плена.
После всех пыток женщина призналась, что у нее осталось сломано одно ребро. Другая пострадавшая рассказала еще об одном наборе средств в «арсенале» украинских карателей.
«Привезли с мешком на голове, в наручниках, посадили на солнышко — и сидела до шести вечера: кто плевал, кто сигареты на груди тушил — что хотели, то и делали. Удары наотмашь по лицу, до крови», — рассказала другая пожилая пленная.
Она добавила, что украинские националисты специально били заключенных бутылками с водой, потому что такое орудие не оставляет наружных синяков.
Ранее «Народные Новости» сообщили, что омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова посетила тюрьму «Библиотека». Она рассказала, что после получения непосредственного доступа к тюрьме расследование преступлений украинских националистов вышло на новый уровень, и вскоре специалисты приступят к поиску мест захоронений убитых в ней людей.