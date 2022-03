Что едят немцы: повседневное и праздничное меню

Подписывайтесь на новости RNT24 в

Однажды мне посчастливилось пожить в доме одной германской семьи. Это был весьма занятный опыт. Я знала, что быт в разных странах отличается. И мне было особенно интересно, что едят немцы. У нас женщины порой часами стоят у плиты, чтобы сытно накормить всю семью. В Германии же ситуация совсем другая. У работающих немок нет времени подолгу заниматься готовкой. А завтрак у них часто состоит из чашки ароматного кофе.

Но голодными они тоже не ходят. По возможности обедают в кафе, а дома всегда есть разные полуфабрикаты. Исключением может стать какой-нибудь праздник или дружеские посиделки дома. Я внимательно наблюдала за тем, что чаще всего появлялось на столе моих знакомых на завтрак, обед и ужин. Скажу сразу, от нашего повседневного меню отличается.

Что едят среднестатистические немцы каждый день

Завтрак

В рабочие дни немцы предпочитают завтракать в период от 7:00 до 8:30, в зависимости от рабочего графика. В выходные они позволяют себе поспать подольше, так что завтракают на 1–1,5 часа позже. Тут у вас два варианта на выбор: либо мюсли с молоком, либо кофе (реже чай) с бутербродом. Свежий хлеб можно дополнить чем угодно по своему вкусу.

Если в семье есть дети, им собирают специальные ланч-боксы. Но и там ничего особенного: всё те же бутерброды и немного фруктов. Взрослые с собой еду, как правило, не берут.

Обед

Обеденный перерыв обычно бывает в промежутке с 11:00 до 13:30. В учебных заведениях детей кормят в столовых. Выбор блюд достаточно большой, но учащиеся редко берут больше одного. Максимум — дополняют его салатом. То же касается и взрослых. Привычный для нас комплексный обед из трех блюд для немцев скорее исключение. Если голод проснется до ужина, всегда можно перекусить фруктом или булочкой.

Ужин

У немцев принято ужинать с 18:00 до 20:00. Вот тут-то начинается самое интересное, потому что нужно придумать, что подать на стол. Если есть настроение, можно состряпать что-то быстрое, например, отварить пасту или картошку. Или разогреть купленную заранее пиццу или лазанью.

Но чаще ужинают немцы всё тем же хлебом с нарезкой из сыра и мяса, любимыми поджаренными колбасками, яичницей и свежими овощами. Кстати, салаты они тоже не жалуют, ведь нужно тратить время на нарезание продуктов. В общем, подготовка не должна занимать больше 30–40 минут.

Праздничные блюда в Германии

С праздниками дело обстоит иначе. Немки мгновенно превращаются в настоящих хозяюшек и способны провести на кухне несколько часов. Среди закусок можно выделить картофельный салат. К вареной картошке добавляют бекон и лук, а в качестве заправки используют кисломолочный продукт.

Суп сложно назвать праздничным блюдом, но это такая редкость, что вполне может считаться знаменательным событием. Готовят его в большом количестве и очень густым. Обычно суп варят с мясом, дополнив его тем, что есть в доме.

Праздничный стол на день рождения

Собрались на день рождения к немцу? Не рассчитывайте на стол, который будет ломиться от еды. Лучше предварительно перекусите дома. В гостях вас будет ждать стандартная выпивка (пиво, вино), немного закусок (чипсы и прочие магазинные снеки) и, если повезет, парочка покупных салатов. Если у вас особые предпочтения в еде и алкогольных напитках, приносите всё с собой. В стране это распространенная практика.

Что готовят немцы на природе

На выходных немцы могут устроить вечеринку с барбекю на своем заднем дворе, пригласив друзей или соседей. Вместо привычных для нас шампуров местные жители используют решетки-гриль. На них немцы жарят различные сосиски и овощи. Если компания регулярно встречается на таких посиделках, каждый может принести с собой то, что хочет.

Для новой компании организатор создает чат, в котором все участники высказывают свои предпочтения в еде, сообщают об аллергиях на тот или иной продукт и прочие нюансы. Исходя из этой информации, формируется окончательное меню.

Что едят немцы на десерт

Вот мы наконец-то добрались до сладкого. Обычно это какая-нибудь выпечка. Например, яблочный штрудель, который дополняет шарик ванильного мороженого. В каждой пекарне можно купить фирменные крендели. А в Берлине особенно популярны пончики «Берлинер».

Когда вокруг столько вкусной еды, желание готовить отпадает. Правда цены на местные деликатесы не всем по карману. Но попробовать немецкие колбаски должен каждый турист. Конечно, если вы не вегетарианец. Хотя и для них найдется много чего интересного!

