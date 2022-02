Что добавить в тушеную капусту для нежного вкуса: секретный ингредиент

Тушеная капуста — это ароматное блюдо, которое часто готовят многие хозяйки. Ведь оно выходит довольно бюджетным и вкусным. Некоторые при приготовлении капусты любят использовать такие добавки, как мясо и грибы. Так, блюдо выходит интереснее и насыщеннее. А что добавить в тушеную капусту для нежности вкуса?

Чтобы этот овощ прям таял во рту, практически все добавляют сметану во время готовки. Но мало кто знает, что это не единственный продукт, который способен сделать тушеную капусту воздушной. Кто бы мог подумать, что с этой задачей прекрасно справляется и обычное яйцо!

Что добавить в тушеную капусту для нежности вкуса: трюк с куриным яйцом

Если в тушеную капусту добавить яйцо, то ее вкус кардинально изменится. Она станет значительно нежнее и вкуснее. Весь секрет состоит в том, что яйцо нужно добавить в самом конце приготовления капусты. Тогда полученный результат вас обязательно удивит. При том что одного куриного яйца вполне достаточно на целый килограмм капусты.

Первый способ

Сперва отделяем белок от желтка. Белок взбиваем до образования воздушной пены. Затем к нему добавляем желток, продолжая взбивать еще в течение одной минуты. А уже потом в практически готовую капусту постепенно вливаем взбитое яйцо и тщательно перемешиваем. Через две минуты снимаем с огня.

Второй способ

Этот способ еще легче. Ведь, используя его, белок от желтка не нужно будет отделять. Просто взбиваем яйцо и аккуратно вливаем его в тушеную капусту в конце приготовления. Затем перемешиваем. В результате получается безумно воздушная капуста, которая так и тает во рту.

Это отличный метод, который позволит вам отказаться от использования сметаны во время приготовления данного блюда. Попробуйте хотя бы раз взять обычное куриное яйцо. Вы увидите, каким прекрасным будет результат. Главное — добавить его в практически готовую капусту. Вот и всё. Ведь никаких дополнительных хитростей нет. Поделитесь в комментариях, пробовали ли вы ранее готовить тушеную капусту таким способом и как вам результат.

