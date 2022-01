Что добавить в тесто для драников, чтобы оно не темнело

В юности синие драники для меня были нормой. Искренне не понимала, как у свекрови они получаются такими светлыми, в то время как у меня тесто темнело моментально. И даже если я натирала картофель быстро (к примеру, с помощью комбайна), оно меняло цвет, пока я выкладывала драники один за другим на сковороду. Что-то добавить в тесто для драников мне и в голову не приходило.

А потом свекровь расщедрилась на несколько советов. Конечно, у такой опытной хозяйки их в запасе должно быть минимум полторы сотни. Она призналась, что и у нее в начала карьеры хозяюшки драники были синими. А потом она начала добавить в тесто для драников разные ингредиенты, чтобы проверить реакцию. Кое-что действительно помогло.

Что делать, чтобы драники не темнели

Существует несколько проверенных способов сохранить натуральный цвет натертого картофеля. Самый распространенный из них — добавить в тесто лук. Однако тут не всё так просто. Если вы выложите лук поверх натертой картошки, это не убережет ее от потемнения. Лук с картофелем нужно выкладывать слоями.

А еще в тесто для драников можно добавить немного лимонного сока или лимонной кислоты, разведенной в воде. Ведь, как мы помним, витамин С осветляет не только кожу лица. По такому же принципу действует мелко натертый лук и яблоко. На 1 кг теста хватит и столовой ложки.

Бытует мнение, что на цвет драников также влияет яйцо. А некоторые хозяйки предпочитают добавлять исключительно желтки. Мол, они придают драникам более аппетитный цвет. Тесто точно не потемнеет, если добавите в него любой молочный продукт. Это может быть 1 ст. л. сметаны, кефира, сливок или йогурта.

Мука для драников

В тесто для драников обязательно нужно добавить пару столовых ложек муки. Она придаст ему более вязкую текстуру. Но мало кто догадывается, что мука также отвечает за сохранение цвета драников. Впрочем, многие хозяйки вместо муки добавляют в тесто картофельный крахмал. Мол, он не дает тесту потемнеть.

Впрочем, в каждой семье секретный ингредиент свой. Моя свекровь, к примеру, всю жизнь готовит драники со сливками. От этого они такие светлые и нежные на вкус. А вы знали, что нужно добавить в тесто для драников, чтобы оно не потемнело? Как обычно готовят этот блюдо в вашем доме? Делитесь любимым рецептом в комментариях!

