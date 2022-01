Что добавить в картофельное пюре для вкуса

Казалось бы, что может быть проще, чем приготовить картофельное пюре. Наверное, каждая девочка обучается этому еще в детстве, подсматривая за мамой на кухне. Но лично я только недавно узнала о всех нюансах правильного приготовления пюре из картошки. А о том, что добавить в картофельное пюре, чтобы оно долго оставалось вкусным, только на прошлой неделе.

Мама меня учила никогда не сливать картофельный отвар в раковину. Ведь благодаря ему пюре становится сочнее и дольше остается мягким. Ее науку пронесла сквозь года, но со временем начала изменять привычкам. Захотелось добавить в картофельное пюре что-то еще. Тут мне пригодился опыт других хозяек.

Что обычно добавляют в картофельное пюре, чтобы сделать его вкуснее

Любая опытная хозяюшка знает, что полностью сливать картофельный отвар нельзя. Даже если вы планируете добавить в пюре масло и молоко, оставьте на дне несколько миллилитров отвара. В нём много крахмала, что поддержит тягучую структуру пюре.

По классике, чтобы пюре было более сливочным и нежным, в него добавляют молоко и сливочное масло. Однако этот знаменитый дуэт вполне заменят сливки или майонез. Их добавляйте чуть больше, чем молока, но чуть меньше, чем масла.

Сливочное масло также можно заменить растительным. Но, конечно, не в сыром виде. К примеру, пюре приготовьте на отваре, а потом добавьте к нему обжаренный лук в масле. Картофель приобретет другой вкус, станет сытнее.

Что добавить в пюре, чтобы оно долго оставалось вкусным

Какой главный минут пюре, приготовленного на молоке? Оно лишь в первых полчаса остается вкусным, с нежной текстурой. Затем картофель засыхает, становится жестким. Но этого можно избежать, приготовив картофельное пюре в ароматном чесночном соусе:

Ингредиенты

6–8 картофелин

1 ст. л. сливочного масла

4 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. горчицы

0,5 ст. л. лимонного сока

Соль по вкусу

Приготовление

Картошку очистите, нарежьте кусочками. Отварите ее в подсоленной воде до готовности. Процедите картофель. Немного отвара слейте в стакан. Отложите всё в сторону. Теперь приготовьте соус. Оливковое масло смешайте с горчицей средней остроты, лимонным соком и чесноком, который заранее пропустили через пресс. Добавьте по вкусу соль. © Pikabu Эти ингредиенты взбейте блендером в однородную массу. Картошку разомните в пюре. В процессе добавьте немного сливочного масла и отвара. Теперь добавьте чесночный соус. Тщательно перемешайте обе массы в одну толкушкой. Пюре подавайте к столу горячим, посыпав измельченным зеленым луком или другой зеленью.

Попробуйте добавить в картофельное пюре выше указанные ингредиенты, если хотите улучшить его вкус. А если вам не нравится горчица, тоже не беда. По этой ссылке вы найдете еще 5 рецептов усовершенствованного картофельного пюре. Готовьте, а в комментариях делитесь результатами!

