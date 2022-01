Провожу обязательную ревизию в шкафу раз в год. Ненужные вещи выбрасываю или отдаю на благотворительность, нужные складываю поудобнее. За год и детские, и взрослые носки обычно изнашиваются, а некоторые теряются. Но для этого вида одежды у меня другие планы. Рассказываю, что делать со старыми носками.

Можно их просто выбросить, а можно разумно и с толком использовать в хозяйстве. Я выбираю второй вариант! Оказывается, старые и «одинокие» носочки могут быть очень полезными. Узнайте, куда девать старые носки и почему не стоит спешить их выбрасывать.

Что делать со старыми и «одинокими» носками: 9 идей

Если вы заядлый дачник, выбрасывать старые носки нельзя! Из них можно нарезать веревки для подвязки цветов, помидоров и огурцов. Несколько старых носков хватит для всего дачного сезона! Не расстраивайтесь, если потеряли чехол от зонта. Носок подходящего размера заменит его. Используйте старый носок, чтобы сшить чехлы для очков и телефона. В первом случае разрежьте носок пополам, подверните край и вшейте тесемку. А для телефона будет достаточно разрезать носок пополам и зашить дно. Можно подойти с креативом к решению подарить носки. Скрутите их в симпатичные розочки и сложите в коробку. Иногда нужно что-то подшить или залатать дырку. В качестве игольницы тоже можно использовать носок, предварительно наполнив его синтепоном. Тянущиеся носки подходят в качестве резинки для волос. Просто отрежьте верхнюю часть. Старый носок можно использовать в качестве помощника при уборке квартиры. Наденьте его на руку и вытирайте пыль без проблем! В зимний период старые носки можно использовать в качестве чехлом для автомобильных дворников. Никакой наледи! Сделайте мягкую подушку из носка для ваших запястий, чтобы они не уставали во время работы за ноутбуком или компьютером.

Безусловно, существует еще множество способов применения старых и «одиноких» носков, о которых я не знаю. Если вам такие известны, обязательно расскажите в комментариях! К чему выбрасывать вещь, которая еще может послужить?

