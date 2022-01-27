Провожу обязательную ревизию в шкафу раз в год. Ненужные вещи выбрасываю или отдаю на благотворительность, нужные складываю поудобнее. За год и детские, и взрослые носки обычно изнашиваются, а некоторые теряются. Но для этого вида одежды у меня другие планы. Рассказываю, что делать со старыми носками.
Можно их просто выбросить, а можно разумно и с толком использовать в хозяйстве. Я выбираю второй вариант! Оказывается, старые и «одинокие» носочки могут быть очень полезными. Узнайте, куда девать старые носки и почему не стоит спешить их выбрасывать.
Что делать со старыми и «одинокими» носками: 9 идей
- Если вы заядлый дачник, выбрасывать старые носки нельзя! Из них можно нарезать веревки для подвязки цветов, помидоров и огурцов. Несколько старых носков хватит для всего дачного сезона!
- Не расстраивайтесь, если потеряли чехол от зонта. Носок подходящего размера заменит его.
- Используйте старый носок, чтобы сшить чехлы для очков и телефона. В первом случае разрежьте носок пополам, подверните край и вшейте тесемку. А для телефона будет достаточно разрезать носок пополам и зашить дно.
- Можно подойти с креативом к решению подарить носки. Скрутите их в симпатичные розочки и сложите в коробку.
- Иногда нужно что-то подшить или залатать дырку. В качестве игольницы тоже можно использовать носок, предварительно наполнив его синтепоном.
- Тянущиеся носки подходят в качестве резинки для волос. Просто отрежьте верхнюю часть.
- Старый носок можно использовать в качестве помощника при уборке квартиры. Наденьте его на руку и вытирайте пыль без проблем!
- В зимний период старые носки можно использовать в качестве чехлом для автомобильных дворников. Никакой наледи!
- Сделайте мягкую подушку из носка для ваших запястий, чтобы они не уставали во время работы за ноутбуком или компьютером.
Безусловно, существует еще множество способов применения старых и «одиноких» носков, о которых я не знаю. Если вам такие известны, обязательно расскажите в комментариях! К чему выбрасывать вещь, которая еще может послужить?
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