В мире, где так хочется постоянно попробовать что-то новое, мы не всегда используем некоторые продукты полностью. Например, косметику. Как же утилизировать остатки косметики, чтобы изъять из них максимальную пользу? Ведь пользоваться просроченной косметикой категорически нельзя.

В этой статье мы с вами разберемся, что же делать с остатками некоторых косметических средств, чтобы потом с чистой совестью выбросить уже пустой тюбик.

Что делать с остатками косметики

Шампунь или гель для душа.

Остатки шампуня или геля для душа можно использовать как стиральный порошок. Если вам нужно постирать деликатные вещи, смело используйте эти средства, только хорошо выполощите вещи после этого. © Pexels Крем.

Если у вашего крема или молочка для тела закончился срок годности, а его еще много, не спешите расставаться с продуктом. Эти средства можно смело использовать для ухода за кожаными изделиями: обувью, сумками, ремнями. Главное, чтобы у крема или молочка была не слишком плотная текстура. Нанесите средство на потерявшее вид кожаное изделие, дайте впитаться, затем протрите салфеткой — и оно приобретет свой первоначальный вид. © Pexels Духи.

Если аромат духов вам не очень нравится или уже надоел, вы можете использовать их для ароматизации белья. Добавите несколько капель перед окончанием стирки. Или же обрызгайте листы бумаги и переложите ими бельё в шкафу. Бальзам для губ.

Просроченная гигиеническая помада — замечательная альтернатива маслу для кутикулы, отлично смягчает и увлажняет кожу. Кисточка от использованной туши.

Вымойте кисточку от остатков туши, и вы сможете использовать ее для расчесывания бровей, разделения ресниц и даже чистки ногтей во время гигиенического маникюра. © Pexels Пудра.

Рассыпчатую пудру используют для хранения резиновой обуви. Она исполняет функцию талька. Просто посыпьте ею ваши резиновые сапоги и отправляйте на хранение до следующего сезона. Лаки для ногтей, карандаши, подводки.

Эти средства можно использовать как материалы для творчества. Декорируйте ими поделки, открытки, блокноты. Здесь открывается обширное поле для вашей фантазии.

Как видите, не стоит выбрасывать остатки косметики, она еще может послужить вам, просто совсем в несвойственной роли. И помните, что использование просроченной косметики по назначению может спровоцировать аллергию и не даст желаемого результата, поэтому рисковать не стоит.

