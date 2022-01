Что делать, если свитер сел после стирки

На выходных срочно пришлось ехать к маме, поэтому домашние дела оставила на мужа. За неделю скопилась солидная гора грязных вещей, так что сложила их в машинку и попросила постирать. Это было моей роковой ошибкой. Когда вернулась домой, супруг вел себя подозрительно. Только утром я поняла, в чём дело. Собираясь на работу, я увидела, что мой любимый свитер сел после стирки.

То же самое произошло и с некоторыми другими вещами, в основном детскими. Глядя на это виноватое лицо, ругать мужа не стала. Но вечером провела подробный инструктаж по использованию стиралки и правилам стирки. Благо, я знаю, как вернуть прежний вид одежде из натуральных материалов. Так как проблема довольно распространенная, делюсь с вами своей маленькой хитростью.

Как восстановить свитер, который сел после стирки

В процессе носки вязаные вещи постепенно растягивается, что помогает им вернуться к своему изначальному размеру. Но зачем испытывать лишние неудобства, если можно значительно ускорить восстановление. К счастью, метод простой и вполне действенный.

Тут вам пригодится детский шампунь или кондиционер для волос. Разведите один колпачок в тазике с теплой водой. Если сели толстые шерстяные вещи, тогда средства нужно немного больше, примерно треть стакана. Благодаря раствору волокна станут мягче.

Замочите одежду на 20–30 минут. После этого слейте воду и выдавите лишнюю жидкость из вещей (только не выкручивайте и не полощите изделия).

Расстелите сухое полотенце, сверху разложите мокрую вещь. Теперь сверните их вместе в трубочку и хорошенько придавите, чтобы полотенце впитало оставшуюся воду. После этой манипуляции свитер перестанет быть мокрым, а станет лишь влажным.

Переложите изделие на другое полотенце и аккуратно начните растягивать. Не перестарайтесь, нам нужно лишь вернуть одежде прежний размер, при этом сохранить волокна целыми. Оставьте свитер сохнуть на горизонтальной поверхности.

В итоге вещь восстановится. Такой способ работает на вязанных и трикотажных изделиях. Чтобы вам больше не пришлось прибегать к подобным хитростям, следуйте всем рекомендациям по уходу за одеждой. Перед каждой стиркой проверяйте, правильно ли выставлен режим и температура. Кстати, в стиральной машине можно стирать не только одежду!

