Что делать, если рассада петунии плохо растет

Сколько себя помню, мама всегда высаживала на балконе горшки с петуниями, и я переняла у нее эстафету. Эти цветы своей красотой и разнообразием оттенков радуют глаз и поднимают настроение.

Однажды заметила, что петуния плохо растет. Сразу же обратилась за советом к эксперту из питомника. Делюсь с вами практичными рекомендациями, которые помогли мне справиться с этой проблемой.

Рассада петунии растет плохо: 4 практичных способа решить проблему

Особенности грунта

Препятствием к росту растения может стать дефицит питательных веществ в почве. Поэтому я забочусь о том, чтобы в емкостях для рассады была рыхлая и плодородная земля, а показатель ее кислотности (pH) был невысоким (7.4–7.8) или вообще нейтральным (6,6–7.3).

Чтобы проверить это, использую индикаторные полоски. В образец грунта добавляю малое количество дистиллированной воды. Опускаю в эту смесь лакмусовую бумажку и сразу же достаю ее. А затем сравниваю по цвету со шкалой, приведенной на упаковке.

Также очень важен состав почвы. В нём должна быть:

дерновая земля;

биогумус;

высококачественный торф;

разрыхлитель.

Чтобы обогатить истощенный грунт, использую удобрения.

Подходящие емкости

Сеять петунию нужно как можно реже, чтобы росткам хватало места и питательных элементов. Если вижу, что рассада растет слишком кучно, прореживаю ее. Переношу цветы в отдельные горшочки. Через 7 дней они адаптируются и снова продолжают свой рост.

Правильный уход

Причиной болезни петунии может стать температура окружающей среды, нарушение правил полива, подкормки и освещения. Я стараюсь соблюдать температурный режим: в дневное время 18–20 градусов по Цельсию, а в ночное — 16–18. Умеренно поливаю водой комнатной температуры, чтобы избежать переувлажнения. А также стараюсь, чтобы молоденькие ростки были на свету 12–14 часов в сутки.

Правильное питание

Специалист посоветовал проводить подкормку два раза. Впервые это делается через 10–11 дней после появления всходов, а второй раз — через 7 дней после пикирования. Для удобрения я стала покупать средства с бором, магнием, цинком, железом и другими микро- и макроэлементами.

Если видите, что у вас плохо растет петуния, попробуйте проанализировать, в каких условиях находится рассада, и применить советы, перечисленные выше. Тогда прекрасное цветение этого растения будет радовать вас долгое время.

