Что делать, если получился жидкий фарш для котлет: 7 способов исправить ситуацию

Расплата за лень выглядит так: купила в магазине фарш на котлеты, приготовила по всем канонам, а он растекается. С домашним никогда такого не было. Но не выбрасывать же продукт! Спасти жидкий фарш для котлет можно, если добавить в него один из 5 ингредиентов-загустителей.

Чтобы фарш не был жидким, бабуля всегда добавляла в него хлебный мякиш. Но лично мне такие котлеты не нравились: они были слишком жесткими, вкус мяса чувствовался лишь отдаленно. Чтобы реанимировать жидкий фарш для котлет без ущерба для вкуса, обратите внимание на следующие добавки.

Что добавить в фарш, чтобы он не был жидким

© Pikabu

Манную крупу. Когда манка в фарше набухнет, заберет на себя часть лишней влаги. Для этого добавьте горсть крупы или даже две в фарш, перемешайте и дайте смеси постоять минут 20. Панировочные сухари. Как и манка, вбирают в себя влагу, причём даже быстрее. Но не стоит добавлять их в большом количестве, ведь они подобно хлебу перекрывают вкус мяса. © Depositphotos Картофельный крахмал. На миску жидкого фарша добавьте 2–3 ст. л. Крахмал — отменный абсорбент. Он вмиг сделает фарш гуще, не повлияв на вкус конечного продукта. Вареную картошку или разваренный рис. Эти продукты богаты на крахмал. Из картошки сделайте пюре, его вмешайте в готовый фарш. А вот рис измельчите с другими ингредиентами. Как еще можно загустить жидкий фарш для котлет © Pikabu Отбить фарш. Если вы будете интенсивно отбивать фарш в течение 5 минут (минимум), часть жидкости впитается в волокна. Этот метод подойдет для не слишком жидкого фарша. Охладить фарш в холодильнике. Если отбитый фарш всё еще жидкий, отправьте его в холодильник. Там он значительно загустеет. Особенно если в него добавить сало или сливочное масло. Отжать с помощью марли. Поместите жидкий фарш в марлю, сложенную в несколько слоев, завяжите и положите в дуршлаг. За 30 минут вся лишняя жидкость стечет.

© Depositphotos

По личному опыту скажу, что по этому рецепту фарш выходит лучше всего. Наверное, всё дело в идеальном соотношении ингредиентов. А что вы добавляете в фарш для котлет, чтобы добиться подходящей консистенции? Делитесь опытом!

The post Что делать, если получился жидкий фарш для котлет: 7 способов исправить ситуацию appeared first on Со Вкусом.

загрузка...

Не пропустите!