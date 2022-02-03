Что делать, если получился жидкий фарш для котлет: 7 способов исправить ситуацию

Что делать, если получился жидкий фарш для котлет: 7 способов исправить ситуацию Полезные советы
На чтение 2 мин. Опубликовано Обновлено


Расплата за лень выглядит так: купила в магазине фарш на котлеты, приготовила по всем канонам, а он растекается. С домашним никогда такого не было. Но не выбрасывать же продукт! Спасти жидкий фарш для котлет можно, если добавить в него один из 5 ингредиентов-загустителей.

Чтобы фарш не был жидким, бабуля всегда добавляла в него хлебный мякиш. Но лично мне такие котлеты не нравились: они были слишком жесткими, вкус мяса чувствовался лишь отдаленно. Чтобы реанимировать жидкий фарш для котлет без ущерба для вкуса, обратите внимание на следующие добавки.

Что добавить в фарш, чтобы он не был жидким

© Pikabu

  1. Манную крупу. Когда манка в фарше набухнет, заберет на себя часть лишней влаги. Для этого добавьте горсть крупы или даже две в фарш, перемешайте и дайте смеси постоять минут 20.
  2. Панировочные сухари. Как и манка, вбирают в себя влагу, причём даже быстрее. Но не стоит добавлять их в большом количестве, ведь они подобно хлебу перекрывают вкус мяса.

    3. © Depositphotos

  3. Картофельный крахмал. На миску жидкого фарша добавьте 2–3 ст. л. Крахмал — отменный абсорбент. Он вмиг сделает фарш гуще, не повлияв на вкус конечного продукта.
  4. Вареную картошку или разваренный рис. Эти продукты богаты на крахмал. Из картошки сделайте пюре, его вмешайте в готовый фарш. А вот рис измельчите с другими ингредиентами.

    5. Как еще можно загустить жидкий фарш для котлет

    © Pikabu

  5. Отбить фарш. Если вы будете интенсивно отбивать фарш в течение 5 минут (минимум), часть жидкости впитается в волокна. Этот метод подойдет для не слишком жидкого фарша.
  6. Охладить фарш в холодильнике. Если отбитый фарш всё еще жидкий, отправьте его в холодильник. Там он значительно загустеет. Особенно если в него добавить сало или сливочное масло.
  7. Отжать с помощью марли. Поместите жидкий фарш в марлю, сложенную в несколько слоев, завяжите и положите в дуршлаг. За 30 минут вся лишняя жидкость стечет.

© Depositphotos

По личному опыту скажу, что по этому рецепту фарш выходит лучше всего. Наверное, всё дело в идеальном соотношении ингредиентов. А что вы добавляете в фарш для котлет, чтобы добиться подходящей консистенции? Делитесь опытом!

The post Что делать, если получился жидкий фарш для котлет: 7 способов исправить ситуацию appeared first on Со Вкусом.

Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)  
загрузка...
 
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru