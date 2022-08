Что делать, если переварил пельмени: 2 лучших варианта

Невнимательность и некачественный полуфабрикат — две основные причины, по которым на ужин приходится есть переваренные пельмени. Пожалуй, каждый хоть раз разочаровывался, доставая из кастрюли расползшееся тесто и фарш. Готовя с «Со Вкусом», даже такая проблема не станет помехой для отменного ужина. Узнайте, что делать, если вы всё же переварили пельмени.

Из этой ситуации есть два выхода. Самый простой вариант — протушить пельмени со сметаной и специями на сковороде. Более оригинальный же способ заключается в приготовлении запеканки. Такое блюдо получается изумительно вкусным даже из сильно переваренных пельменей.

© Depositphotos

Переварил пельмени: что делать в таком случае

Готовим ужин на сковороде

Необходимые ингредиенты:

300 г пельменей

200 г сметаны

50 мл воды

20 мл растительного масла

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

0,5 ч. л. паприки

10 г зеленого лука

Как приготовить:

Разогреваем сковороду и вливаем растительное масло. Выкладываем готовые пельмени и обжариваем их с каждой стороны в течение 2 минут. В глубокой емкости смешиваем сметану жирностью 15 % с водой. Добавляем черный перец, паприку и соль. Хорошенько размешиваем. Заливаем сметанным соусом пельмени, доводим до кипения. Убавляем огонь и готовим под крышкой в течение 7–8 минут. Мелко нарезаем зеленый лук. Посыпаем им пельмени и подаем к столу!

© Depositphotos

Готовим запеканку с сырной шапочкой

Необходимые ингредиенты:

300 г пельменей

3 яйца

100 г сметаны

100 г твердого сыра

200 г репчатого лука

30 мл растительного масла

черный молотый перец по вкусу

соль по вкусу

Как приготовить:

Готовим заливку. В глубокой миске взбиваем яйца с солью. Добавляем сметану жирностью 20 % и черный перец. Хорошенько перемешиваем до однородного состояния. Натираем твердый сыр на крупной терке. Очищаем репчатый лук. Нарезаем его небольшими кубиками. Обжариваем лук на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистости. Форму для запекания смазываем маслом. Выкладываем в нее готовые пельмени ровным слоем. Добавляем немножко перца. Выкладываем обжаренный репчатый лук. Заливаем всё сметанной смесью. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Затем достаем и посыпаем тертым сыром. Убираем в духовку еще на 10 минут. Румяная запеканка с сырной шапочкой готова!

© Depositphotos

Запеченное блюдо с золотистой корочкой следует подавать, когда оно немного остынет. Тогда вы в полной мере сможете насладиться ароматной сметанной заливкой, вкуснейшей основой из пельменей и тянущимся сыром. Приятного аппетита!

The post Что делать, если переварил пельмени: 2 лучших варианта appeared first on Со Вкусом.