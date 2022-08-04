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Что делать, если переварил пельмени: 2 лучших варианта

Невнимательность и некачественный полуфабрикат — две основные причины, по которым на ужин приходится есть переваренные пельмени. Пожалуй, каждый хоть раз разочаровывался, доставая из кастрюли расползшееся тесто и фарш. Готовя с «Со Вкусом», даже такая проблема не станет помехой для отменного ужина. Узнайте, что делать, если вы всё же переварили пельмени.

Из этой ситуации есть два выхода. Самый простой вариант — протушить пельмени со сметаной и специями на сковороде. Более оригинальный же способ заключается в приготовлении запеканки. Такое блюдо получается изумительно вкусным даже из сильно переваренных пельменей.

переварил пельмени© Depositphotos

Переварил пельмени: что делать в таком случае

Готовим ужин на сковороде

Необходимые ингредиенты:

  • 300 г пельменей
  • 200 г сметаны
  • 50 мл воды
  • 20 мл растительного масла
  • соль по вкусу
  • черный молотый перец по вкусу
  • 0,5 ч. л. паприки
  • 10 г зеленого лука

Как приготовить:

  1. Разогреваем сковороду и вливаем растительное масло. Выкладываем готовые пельмени и обжариваем их с каждой стороны в течение 2 минут.
  2. В глубокой емкости смешиваем сметану жирностью 15 % с водой. Добавляем черный перец, паприку и соль. Хорошенько размешиваем.
  3. Заливаем сметанным соусом пельмени, доводим до кипения. Убавляем огонь и готовим под крышкой в течение 7–8 минут.
  4. Мелко нарезаем зеленый лук. Посыпаем им пельмени и подаем к столу!

переварил пельмени© Depositphotos

Готовим запеканку с сырной шапочкой

Необходимые ингредиенты:

  • 300 г пельменей
  • 3 яйца
  • 100 г сметаны
  • 100 г твердого сыра
  • 200 г репчатого лука
  • 30 мл растительного масла
  • черный молотый перец по вкусу
  • соль по вкусу

Как приготовить:

  1. Готовим заливку. В глубокой миске взбиваем яйца с солью. Добавляем сметану жирностью 20 % и черный перец. Хорошенько перемешиваем до однородного состояния.
  2. Натираем твердый сыр на крупной терке.
  3. Очищаем репчатый лук. Нарезаем его небольшими кубиками. Обжариваем лук на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистости.
  4. Форму для запекания смазываем маслом. Выкладываем в нее готовые пельмени ровным слоем. Добавляем немножко перца.
  5. Выкладываем обжаренный репчатый лук. Заливаем всё сметанной смесью. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
  6. Затем достаем и посыпаем тертым сыром. Убираем в духовку еще на 10 минут. Румяная запеканка с сырной шапочкой готова!

переварил пельмени© Depositphotos

Запеченное блюдо с золотистой корочкой следует подавать, когда оно немного остынет. Тогда вы в полной мере сможете насладиться ароматной сметанной заливкой, вкуснейшей основой из пельменей и тянущимся сыром. Приятного аппетита!

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