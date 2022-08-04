Что делать, если переварил пельмени: 2 лучших варианта

Невнимательность и некачественный полуфабрикат — две основные причины, по которым на ужин приходится есть переваренные пельмени. Пожалуй, каждый хоть раз разочаровывался, доставая из кастрюли расползшееся тесто и фарш. Готовя с «Со Вкусом», даже такая проблема не станет помехой для отменного ужина. Узнайте, что делать, если вы всё же переварили пельмени.
Из этой ситуации есть два выхода. Самый простой вариант — протушить пельмени со сметаной и специями на сковороде. Более оригинальный же способ заключается в приготовлении запеканки. Такое блюдо получается изумительно вкусным даже из сильно переваренных пельменей.
Переварил пельмени: что делать в таком случае
Готовим ужин на сковороде
Необходимые ингредиенты:
- 300 г пельменей
- 200 г сметаны
- 50 мл воды
- 20 мл растительного масла
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- 0,5 ч. л. паприки
- 10 г зеленого лука
Как приготовить:
- Разогреваем сковороду и вливаем растительное масло. Выкладываем готовые пельмени и обжариваем их с каждой стороны в течение 2 минут.
- В глубокой емкости смешиваем сметану жирностью 15 % с водой. Добавляем черный перец, паприку и соль. Хорошенько размешиваем.
- Заливаем сметанным соусом пельмени, доводим до кипения. Убавляем огонь и готовим под крышкой в течение 7–8 минут.
- Мелко нарезаем зеленый лук. Посыпаем им пельмени и подаем к столу!
Готовим запеканку с сырной шапочкой
Необходимые ингредиенты:
- 300 г пельменей
- 3 яйца
- 100 г сметаны
- 100 г твердого сыра
- 200 г репчатого лука
- 30 мл растительного масла
- черный молотый перец по вкусу
- соль по вкусу
Как приготовить:
- Готовим заливку. В глубокой миске взбиваем яйца с солью. Добавляем сметану жирностью 20 % и черный перец. Хорошенько перемешиваем до однородного состояния.
- Натираем твердый сыр на крупной терке.
- Очищаем репчатый лук. Нарезаем его небольшими кубиками. Обжариваем лук на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистости.
- Форму для запекания смазываем маслом. Выкладываем в нее готовые пельмени ровным слоем. Добавляем немножко перца.
- Выкладываем обжаренный репчатый лук. Заливаем всё сметанной смесью. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
- Затем достаем и посыпаем тертым сыром. Убираем в духовку еще на 10 минут. Румяная запеканка с сырной шапочкой готова!
Запеченное блюдо с золотистой корочкой следует подавать, когда оно немного остынет. Тогда вы в полной мере сможете насладиться ароматной сметанной заливкой, вкуснейшей основой из пельменей и тянущимся сыром. Приятного аппетита!
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