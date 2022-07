Что делать, если хлеб плесневеет

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



У вас когда-то плесневел хлеб? Наверное, каждая хозяйка сталкивалась с такой проблемой. В жаркое время года плесень на выпечке появляется особенно быстро, поэтому я стала хранить ее в холодильнике. Вот только заметила, что вкус сильно меняется и выпечка быстро становится черствой. Поделилась со знакомой своей проблемой, и она рассказала об интересных хитростях, помогающих сохранять продукт длительное время. Если и у вас хлеб плесневеет, то эти практичные советы обязательно вам пригодятся.

Хлеб плесневеет: 3 совета правильного хранения

Выбор правильной хлебницы

Купили мы как-то новую хлебницу. Красивую такую, но пластиковую. И только со временем я поняла, что батоны и булки в ней очень быстро начинают пропадать.

Поэтому решила, что лучше купить деревянную хлебницу и именно из можжевельника. Конечно, вариант довольно дорогостоящий, но так как хлеб с плесенью мы выбрасываем, потраченные на покупку средства быстро окупятся.

Хранение в кастрюле

А еще знакомая посоветовала интересный способ хранения хлеба — в самой обычной кастрюле. Кстати, этот вариант — отличная альтернатива хлебнице из дерева. Сначала хлеб нужно завернуть в льняное полотенце, затем положить его на дно кастрюли. Также сюда же положить одно яблоко, картошку, насыпать чуть-чуть соли и сахара. Затем кастрюлю закрыть крышкой.

Хранение с солью

Эта особенная хитрость мне понравилась больше всего. Оказывается, чтобы на хлебобулочных изделиях не образовывалась плесень, нужно поставить в месте их хранения маленькую емкость с солью. Таким образом продукт пролежит дольше.

Соль в хлебнице защитит от развития грибка. Для хорошего эффекта достаточно лишь двух щепоток. Если переборщить, то может измениться вкус хлеба. Кроме того, знакомая уточнила, что хлебница должна плотно закрываться, иначе соль окажется бесполезной.

Можно ли есть испорченный хлеб

А что делать, если плесень уже появилась, можно ли есть испорченный хлеб? Когда изделие приобретает прогорклый запах сырости, это говорит о том, что процесс разрастания грибка уже начался. От употребления такого продукта лучше отказаться.

Когда хлеб заражен порами грибка, прорастание мицелия внутрь и появление на поверхности признаков плесени происходит почти одновременно. Поэтому перед употреблением хлебобулочного изделия, которое хранилось долго, убедитесь, что на нём отсутствуют даже самые малейшие следы белой плесени (могут быть в диаметре 1–1,5 мм).

Благодаря практичным советам теперь я знаю, что делать, если хлеб плесневеет. А если уж случится так, что изделие испортится, лучше отказаться от его употребления, чтобы обезопасить свое здоровье.

The post Что делать, если хлеб плесневеет appeared first on Со Вкусом.

Не пропустите!