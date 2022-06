Что делать, чтобы поливать растения в огороде реже

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Экономия воды в саду так же важна, как и дома. И для этого есть две причины. Во-первых, частый полив может влететь в копейку, если у вас установлен счетчик. Во-вторых, дополнительные трудозатраты скажутся на самочувствии. Но как быть в жару, когда растения буквально горят под раскаленным солнцем? Редакция «Со Вкусом» изучила вопрос и поделится с вами приемами, которые помогут реже поливать растения в огороде.

Как поливать растения в огороде реже

Обогатите почву

После весенней перекопки внесите в почву навоз, перегной или накопленный компост. В общем, любую органику — чем больше ее содержание в почве, тем лучше та удерживает влагу.

© Depositphotos

Мульчируйте

Если вы живете в засушливом степном или южном регионе, мульча — это ваше всё. Самый простой и доступный способ сохранить влагу на участке. Используйте древесные опилки, кору, гальку, скорлупу орехов или специальную пленку. Мульча, кроме сохранения влаги, препятствует росту сорняков.

Поливайте в правильное время

Многие из нас привыкли поливать грядки вечером, когда солнце не такое жгучее. Но опытные огородники настаивают на поливе рано утром. Опытным путем они доказали, что так влага испаряется гораздо медленнее. Для полива используйте собранную дождевую воду. Она мягче, чем та, что из скважины или колодца, и бесплатная.

© Depositphotos

Боритесь с сорняками

В борьбе за ценную влагу сорняки — прямые конкуренты культурным растениям. И во многих случаях они выигрывают, так как более приспособлены выживать. Не забывайте пропалывать грядки, чтобы устранить этих неприятелей.

© Depositphotos

Сажайте растения ближе

Разумеется, насколько это возможно для каждого отдельного вида. Близко расположенные растения создают вокруг себя тень, поэтому почва дольше остается влажной.

На заметку! Помните, что растения в контейнерах вам всё же придется поливать ежедневно. А в особо жаркую погоду 2 или даже 3 раза в день. Постарайтесь в эти дни убрать горшки с солнцепека в тень.

Сочная зелень листьев и яркие краски цветущих растений без лишних усилий с вашей стороны и перерасхода воды — это реальность. Пользуйтесь нашими советами, и пусть у вас всё получится. Удачи!

The post Что делать, чтобы поливать растения в огороде реже appeared first on Со Вкусом.

Не пропустите!