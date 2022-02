Что делать, чтобы похудеть: привычки, которые нам мешают

Пожалуй, одна из главных несправедливостей жизни — это когда одни едят буквально все, при этом не набрав ни единого килограмма, а другие, чтобы быть в той же форме, прибегают к радикальным методам. Кто-то и вовсе убирает из своего рациона всё, кроме кефира и зелени. Но это колоссальная ошибка. Таким образом уже спустя пару месяцев можно топтаться у кабинета гастроэнтеролога.

© Depositphotos

За счет чего сбросить вес без вреда для здоровья? На этот вопрос сложно ответить, ведь на вес и состояние организма в целом влияет множество факторов. Редакция «Со Вкусом» проанализировала десятки эффективных методов для стройности и отобрала лучшее. В статье ниже читайте про губительные пищевые привычки и что делать, чтобы похудеть надолго.

3 привычки, которые мешают нам похудеть

Согласитесь, некоторые вещи по типу закрывания дверей или выключения света, мы делаем на автомате. То же касается и привычек в питании. Здорово, если вы привыкли пить достаточно воды и отказались от жареного. Но так бывает у единиц. Чтобы добиться желаемой цифры на весах, нужно попрощаться с рядом ежедневных ошибок.

Перестаньте плотно ужинать © Depositphotos Для большинства работающих людей ужин является основным приемом пищи. Это и не удивительно: утром полноценно есть некогда, в обед можно обойтись и перекусом, а вот вечером (наконец-то) можно отвести душу за калорийным ужином. Делать так, разумеется, нельзя. Последний прием пищи должен быть максимально легким. Для того, чтобы не перегружать желудок вечером, хорошо питайтесь в течение дня. Интервал между ужином и сном должен быть не менее 3 часов. Разнообразьте это время прогулкой. Ешьте вдумчиво © Depositphotos Есть во время чтения, перед телевизором, у компьютера или за компанию — это бессознательный прием пищи. Ни к чему хорошему он не приведет. Увлекшись, можно съесть гораздо больше, чем требуется для умеренного насыщения. Если так происходит на постоянной основе, то такая привычка легко становится причиной лишнего веса. А как мы все знаем, наесть килограммы гораздо легче, чем скинуть. Откажитесь от полуфабрикатов © Depositphotos Ясно, что сейчас мало кто имеет время и желание стоять на кухне часами, готовя по 3 раза в день. Поэтому бедой современной жизни и стала та самая быстрая еда. Фастфуды повсюду, ведь на них огромный спрос. Благодаря целому перечню усилителей и стабилизаторов фастфуд еще и получается таким вкусным и ароматным. И время на готовку сэкономили, и хорошо поели. Но проблема осталась: кроме ухудшения здоровья, бонусом вам прилетит растущий со скоростью света вес. Что касается полуфабрикатов, просто поинтересуйтесь, сколько калорий и жира в магазинных пельменях, сосисках, пицце и колбасе. При нехватке времени предлагаем оптимальный вариант: выделяйте несколько часов в неделю для приготовления заготовок. Замороженное и разогретое домашнее блюдо всегда лучше готового магазинного.

© Depositphotos

В конце хотим добавить, что естественное и правильное питание скорректирует ваш вес, состояние кожи и здоровье в целом. Но не забывайте и про физическую активность. Нет возможности пойти в спортзал — много гуляйте, делайте утреннюю зарядку и забудьте про существование лифтов. Возможно, вам также будет интересно узнать простые упражнения при болях в спине.

Фото на превью: depositphotos.com.

