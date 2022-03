Что делать, чтобы мясо в бульоне было вкусным

Говяжий бульон варю стабильно раз в неделю. А вы не слышали? Ведь это мощнейший источник коллагена. Более детальная информация по ссылке. Жаль лишь, что говядина после варки превращается в резиновую подошву. Но недавно коллега подсказала что сделать, чтобы мясо в бульоне было вкусным.

То, что она бросает в бульон на последнем этапе готовки, повергло меня в шок. Ведь лично я банановую кожуру либо в мусор выбрасываю, либо закапываю в огороде. Но моя коллега их бухгалтерии нашла этим остаткам более интересное применение.

Что добавить в кастрюлю, чтобы мясо в бульоне было вкусным

Коллега обнаружила, что банановая кожура имеет удивительные смягчающие свойства. Даже свиная вырезка, которую в ней запекали, моментально разделяется на волокна и тает на языке. Если заинтересовал рецепт, переходите по ссылке. Подобным образом банановая кожура действует и на мясо в бульоне.

Чтобы мясо в бульоне было мягким и нежным, в кастрюлю следует опустить кожуру всего одного банана. Сделайте это на последнем этапе приготовления, в почти готовое блюдо. Варите бульон с кожурой еще пару минут, а потом кожуру уберите, огонь выключите. Благодаря этому трюку не только мясо разварится, но и бульон приобретет легкий фруктовый привкус. Вам понравится!

Некоторые хозяйки достают мясо из бульона сразу же, как только оно приготовилось. Но я предпочитаю варить бульон с мясом до последней минуты. Именно поэтому хочется, чтобы мясо оставалось нежным и мягким. А как вы готовите бульон? Делитесь опытом и, возможно, любимым рецептом!

