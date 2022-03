Что делать, чтобы алоэ зацвело

У меня на кухонном окне на подоконнике, сколько мы тут живем, стоит глиняный горшок с алоэ. Суккулент еще совсем крошкой мне вручила коллега. С тех пор он значительно вырос, несмотря на мои постоянные притязания. Отщипываю изредка нижние листы для маски. Но чтобы алоэ зацвело, даже мысли такой не возникало.

И тут прочла на форуме любителей домашних растений, что алоэ, оказывается, еще как цветет! В диких условиях оно вырастает до колоссальных размеров, а его цветы можно собирать в букет и дарить на 8 Марта. Только сперва нужно предоставить алоэ условия для цветения. О них расскажу далее.

Куда поставить горшок, чтобы алоэ зацвело дома

Опытный цветовод из Луцка, что на Западе Украины, поделился своим опытом. Говорит, чтобы алоэ начало цвести, ему нужно предоставлять доступ к солнечному свету от 12 до 16 часов в сутки. Ведь именно столько привыкло нежиться на солнышке алоэ древовидное в Зимбабве и Мозамбике, у себя на родине.

Но к свету цветок нужно приучать постепенно. В противном случае растение просто высохнет. Сперва поставьте его на солнце на час. Со временем количество часов увеличивайте. Лучше начинать такую процедуру в середине весны, когда солнце действительно греет и надолго задерживается в зените.

Какая температура приемлема для алоэ

Если вы хотите, чтобы алоэ зацвело в вашем доме, поддерживайте температуру, что максимально близка к естественной. К примеру, в зимний период она не должна превышать 14 градусов, а в летний — от 21 до 29 градусов. При этом цветок нужно поливать 2 раза на месяц зимой, а летом — еженедельно.

Лично я надежды не теряю: пока на улице солнышко, выношу горшок с растением на балкон. У меня алоэ древнее, с крепким стволом и большим количеством листьев. Надеюсь, этим летом растение порадует меня алым цветочком!

