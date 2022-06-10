«Что дальше?»: Захарову возмутили требования Шольца к Сербии по вступлению в ЕС

Канцлер Германии Олаф Шольц выдвинул требования сербским властям, исполнив которые они могут рассчитывать на членство в Евросоюзе. Такое поведение возмутило официального представителя МИД России Марию Захарову.
Европейские страны потребовали от Белграда признания независимости Республики Косово. Только тогда они смогут рассмотреть возможность вступления Сербии в ЕС. Разве это друзья, спрашивает Захарова в своем Telegram-канале.
«Это “друзья” Сербии? Белград ещё ничем Брюсселю не обязан (ровно наоборот — это Запад перед сербами в неоплатном долгу), а сербскому народу уже указывают на то, что и как делать приказным тоном. Дальше-то что будет?» — комментирует ситуацию она.
Ранее Мария Захарова заявляла, что ответные меры по отношению к ЕС принимаются продуманно, шаги Москвы эффективны. Об этом пишет RT.