Новости0

«Что дальше?»: Захарову возмутили требования Шольца к Сербии по вступлению в ЕС

«Что дальше?»: Захарову возмутили требования Шольца к Сербии по вступлению в ЕС
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц выдвинул требования сербским властям, исполнив которые они могут рассчитывать на членство в Евросоюзе. Такое поведение возмутило официального представителя МИД России Марию Захарову.

Европейские страны потребовали от Белграда признания независимости Республики Косово. Только тогда они смогут рассмотреть возможность вступления Сербии в ЕС.  Разве это друзья, спрашивает Захарова в своем Telegram-канале.

«Это “друзья” Сербии? Белград ещё ничем Брюсселю не обязан (ровно наоборот — это Запад перед сербами в неоплатном долгу), а сербскому народу уже указывают на то, что и как делать приказным тоном. Дальше-то что будет?» — комментирует ситуацию она.

Ранее Мария Захарова заявляла, что ответные меры по отношению к ЕС принимаются продуманно, шаги Москвы эффективны. Об этом пишет RT.

брюссель ЕС Захарова сербия
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.