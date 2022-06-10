«Что дальше?»: Захарову возмутили требования Шольца к Сербии по вступлению в ЕС

«Это “друзья” Сербии? Белград ещё ничем Брюсселю не обязан (ровно наоборот — это Запад перед сербами в неоплатном долгу), а сербскому народу уже указывают на то, что и как делать приказным тоном. Дальше-то что будет?» — комментирует ситуацию она.