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«Что дает Роскосмос нашему хозяйству»? Российская космонавтика обеспечит 335 млрд рублей налоговых поступлений до 2030 года

«Что дает Роскосмос нашему хозяйству»? Российская космонавтика обеспечит 335 млрд рублей налоговых поступлений до 2030 года

Развитие отечественной космонавтики обеспечит до 2030 года более 335 млрд рублей налоговых поступлений в федеральный бюджет. Об этом сказано в презентации первого заместителя главы Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрия Урличича, представленной во вторник в ходе саммита «Сильная Россия – 2022».


«Что дает Роскосмос нашему хозяйству, это исчисляется не просто в качестве, но и в количестве. До 2030 года [в презентации представлено] то, что даст российский космос нашей стране: налоговые поступления – 335,9 млрд рублей, вклад в ВВП – 516 млрд рублей, инвестиции в экономику – 195,8 млрд рублей, создание новых рабочих мест – 7,2 тыс.», – сказал Урличич.

Напомним, в ходе этого же саммита Юрий Урличич заявило, что правительство одобрило создание большой группировки спутников связи и дистанционного зондирования Земли. На «Сферу» из бюджета выделят 95 миллиардов рублей.

роскосмос
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