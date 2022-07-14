«Что дает Роскосмос нашему хозяйству»? Российская космонавтика обеспечит 335 млрд рублей налоговых поступлений до 2030 года

Развитие отечественной космонавтики обеспечит до 2030 года более 335 млрд рублей налоговых поступлений в федеральный бюджет. Об этом сказано в презентации первого заместителя главы Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрия Урличича, представленной во вторник в ходе саммита «Сильная Россия – 2022».





«Что дает Роскосмос нашему хозяйству, это исчисляется не просто в качестве, но и в количестве. До 2030 года [в презентации представлено] то, что даст российский космос нашей стране: налоговые поступления – 335,9 млрд рублей, вклад в ВВП – 516 млрд рублей, инвестиции в экономику – 195,8 млрд рублей, создание новых рабочих мест – 7,2 тыс.», – сказал Урличич.

Напомним, в ходе этого же саммита Юрий Урличич заявило, что правительство одобрило создание большой группировки спутников связи и дистанционного зондирования Земли. На «Сферу» из бюджета выделят 95 миллиардов рублей.