Что будет, если есть бананы каждый день

Одни говорят, что здоровье окрепнет, если есть бананы каждый день. Другие утверждают, что этот продукт вреден и даже опасен в больших количествах. Где правда? Как обычно, где-то посередине. Нутрициологи и диетологи разобрались с этим вопросом и рассказали о пользе бананов для организма человека.

Этот экзотический фрукт уже давно стал нам как свой. Его можно найти в любом магазине хоть в холодное, хоть в теплое время года. Да и цены на банан не кусаются. Мы активно включили этот фрукт в наш повседневный рацион, используем его для приготовления десертов, завтраков или в качестве перекуса. Но можно ли есть бананы каждый день?

Что будет с организмом, если есть бананы каждый день?

Счастье

Если съедать по банану каждый день, вы определенно станете чуть счастливее. И это не из-за вкуса фрукта, а благодаря триптофану. Эта аминокислота превращается в серотонин — гормон счастья. Улучшение сна, нормализация нервной системы, положительное влияние на физическое и моральное самочувствие — за это всё отвечает серотонин. Не зря во многих странах банан называют «фруктом счастья».

Питательные вещества

Пищевые волокна, содержащиеся в бананах, могут вывести токсины из организма, улучшить работу желудочно-кишечного тракта. Помимо этого, фрукт богат магнием и калием — необходимыми для организма элементами. А благодаря флавоноидам употребление бананов улучшит вашу иммунную систему и устойчивость к вирусам.

Сколько бананов можно в день

Не зря говорят: всё хорошо, что в меру. Действительно, нет такого продукта, который в больших количествах не навредил бы организму. Специалисты утверждают, что бананы можно есть каждый день — по 1–2 фрукта. Не переживайте за содержащийся в бананах сахар. Этот фрукт не способен поднять уровень сахара в крови.

Как же хорошо, когда вкусный продукт оказывается еще и полезным! Ешьте бананы, чтобы с удовольствием заботиться о своем организме. А если вам надоест фрукт в чистом виде, всегда можно приготовить пирог с бананами, чизкейк или другой десерт. Кстати, знаете рецептики?

