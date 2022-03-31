Christie’s запретил клиентам из России и Белоруссии принимать участие в торгах

Недавно стало известно, что аукционные дома Christie’s и Sotheby’s отменили торги отечественного искусства в Лондоне. Причиной этого решения является украинский

кризис. Торги должны были состояться в июне. Представители Sotheby’s добавили, что собирают пожертвования для

пострадавших на Украине.