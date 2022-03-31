Christie’s запретил клиентам из России и Белоруссии принимать участие в торгах

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Аукционный дом Christie’s решил запретить российским и белорусским клиентам принимать
участие в своих торгах. Он при этом поддержал запрет на поставки предметов
роскоши на территории этих стран.
Представитель организации сообщил, что аукционный дом
полностью соблюдает запрет на экспорт в отношении продажи предметов роскоши
клиентам, которые физически находятся в России или Белоруссии.
Недавно стало известно, что аукционные дома Christie’s и Sotheby’s отменили торги отечественного искусства в Лондоне. Причиной этого решения является украинский
кризис. Торги должны были состояться в июне. Представители Sotheby’s добавили, что собирают пожертвования для
пострадавших на Украине.
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